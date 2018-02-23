Что случилось с самым толстым мужчиной на планете: появилось видео

Самый толстый мужчина в мире похудел. Мексиканец Хуан Педро Франко сбросил 130 килограммов за год. 33-летнему мужчине сделали несколько операций и удалили половину желудка. Кроме того, он соблюдает диету и много тренируется.

В прошлом году Хуан попал в Книгу рекордов Гиннеса с весом 590 килограммов и несколькими неутешительными диагнозами, вызванными ожирением. Поэтому он решил немедленно худеть. Мечта мексиканца – научиться передвигаться самостоятельно.

Напомним, похудевшая на полцентнера британка стала изящной красоткой.

39-летняя Шэрон Дуглас из английского города Гейтсхед похвасталась в сети невероятным похудением. В общей сложности женщине удалось сбросить 64 килограмма. Шэрон рассказала, что однажды взглянув на свое рождественское фото, она испытала настоящий шок. С того момента, женщина выбросила все вредные продукты из холодильника и избавилась от вина.

Кроме этого, сообщалось, что 22-летняя девушка отказывалась пить воду, боясь растолстеть.

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