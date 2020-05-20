Что такое адаптивный карантин и какие прогнозы дают эпидемиологи на год

Карантин в Украине продлили до 22 июня

Правительство продлило карантин. Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:29 на канале "Украина", узнали, чем аргументировано это решение, какими будут ограничения и какие прогнозы дают санитарные врачи и эпидемиологи.

Карантин в Украине продлили до 22 июня. Однако уже с 22 мая по всей стране должен заработать общественный транспорт. Эпидемиолог объяснил, что означает новый вид карантина – адаптивный. И чем он отличается от того, которого мы придерживались последние месяцы. Об этом рассказали эпидемиологи Святослав Протас и Вадим Аристов .

Карантин продлили до 22 июня Фото: Reuters

Адаптивный карантин заключается в том, что там, где есть проблема, принимаются максимальные меры. Адаптивный – там, где возникла вспышка – используются локальные меры, а общенациональный карантин уже давно потерял актуальность.

То есть ответственность теперь на местных органах самоуправления. Система профилактических мер отныне будет более гибкой – в зависимости от статистики в регионе. Но есть профилактические меры, которые для всех останутся обязательными.

Правительство продлило карантин до 22 мая – смотрите видео:

Масочный режим для профессий, которые находятся в группе риска – это правоохранители, медперсонал, работники торговли, коммунальных предприятий, там, где есть скопление людей.

Также обязательной останется социальная дистанция. Не скоро станут доступными и массовые мероприятия. Однако ослабление карантина нужно – уверены эксперты.

Учитывая природные факторы, в летний период актуальность респираторных инфекций низкая. При ультрафиолете и потеплении любые вирусы уменьшают свою циркуляцию.

Пока не изобретены специфическое лечение или профилактика, единственный способ уберечься – это получить коллективный иммунитет.

Спрогнозировать ситуацию помогут тесты на антитела. А пока врачи советуют все еще носить маски в местах большого скопления людей, особенно в закрытых помещениях, и дезинфекцию рук и поверхностей.

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Коллективный иммунитет появляется по 2 причинам: либо массовая вакцинация, однако это пока невозможно, поскольку вакцины нет, либо чтобы переболели 70-80% населения. В стратегии правительства уже есть элементы пунктира введения карантинных мер, затем их снятия, ведь рано или поздно будет вторая волна.

Пока же во всем мире переболели 5-10% людей. А в таком режиме, по прогнозам специалистов, нам придется жить еще целый год.

Тем временем мы выяснили, как выйти из карантина здоровым и не набрать лишний вес.

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