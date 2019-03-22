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Что такое детокс и в чем его польза

Наиболее популярны и эффективны на сегодня детокс-программы со свежевыжатыми соками и смузи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Детокс-программы со свежевыжатыми соками и смузи очень популярны на сегодняшний день
Детокс-программы со свежевыжатыми соками и смузи очень популярны на сегодняшний день
Фото: freepik.com

Сохранять здоровье и красоту долгие годы, оказывается, не так сложно. Главное – вовремя избавляться от токсинов. Но секрет в том, что для этого необходимо на время полностью изменить свое питание, а иногда – и образ жизни, пишет likar.info.

Детокс – это способ очищения организма от токсинов, который заключается в кардинальном изменении питания. Наиболее популярны и эффективны на сегодня детокс-программы со свежевыжатыми соками и смузи. Основной принцип – потребление овощей и фруктов в жидком виде: соки и смузи.

Такой способ позволяет не перегружать пищеварительный тракт механической обработкой растительной пищи, и не стимулировать жевательными движениями выработку пищеварительных соков. Все это создает щадящие условия для пищеварительной системы, и не вызывает чрезмерного аппетита, как бывает при поедании салатов и зелени во время растительной диеты. При этом в организм поступает большое количество клетчатки, пектина, фруктозы, витаминов и микроэлементов. Таким образом, всего за одну-две недели вы можете восстановить силы, укрепить иммунитет, вернуть молодость коже и волосам.

Весенний детокс
Весенний детокс
Фото: Pixabay

Параллельно с соками овощей и фруктов следует употреблять большое количество слабощелочной воды и травяных чаев.

Польза детокс-программ еще и в том, что после такой очистки тяга к вредной еде значительно снижается, а то и вовсе пропадает. Вкусовые рецепторы становятся более чувствительными к тонкостям вкуса, и получать удовольствие от простой и полезной еды становится просто. 

Кому нужен детокс

Яблоко и корица
Яблоко и корица
Фото: Pixabay

Пройдя детокс один раз в полгода можно значительно улучшить самочувствие, внешний вид и, даже, сбросить несколько килограммов. Сегодня детокс-программы популярны как у звезд шоу-бизнеса и кино, так и у людей, которые стремятся вести здоровый образ жизни.

Людям, у которых не размеренный образ жизни, неполноценное питание, которые часто едят вредную еду и фастфуд, курят, пьют много кофе, детокс просто необходим.

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Женщины и мужчины, которые стремятся похудеть, могут пройти короткую детокс-программу, чтобы наладить пищеварение и адаптироваться к изменению рациона. В период интенсивных физических нагрузок, занятий в зале детокс может быть вреден.

Детокс противопоказан детям, беременным, людям с хроническими заболеваниями желудка и кишечника, больным сахарным диабетом, людям после 65 лет.

Перед тем, как вы решите пройти программу детокс, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом.

Подготовка и процесс

Смузи для похудения
Смузи для похудения

Перед началом детокс-курса следует в течение недели постепенно исключить из меню мясо, жирную еду, кофе и шоколад, газированные напитки, жареное, острые специи. Так вы сможете проще войти в детокс, не страдая от недостатка пищевых ощущений.

Программа очищения овощными и фруктовыми соками должна строго соблюдаться. Вы не должны есть ничего, кроме соков и смузи из тех овощей и фруктов, которые вы выбрали для себя сами, или которые вам рекомендовал эксперт. Обычно рекомендуется от 8 приемов в день, или каждые 1,5-2 часа. Строгих рамок нет, и главное – это исключить дискомфорт и чувство голода. Поэтому после каждого приема порции смузи следует выпивать комфортное количество воды или травяного чая. Так вы увеличите время между приемами соков/смузи.

Овощи и фрукты для детокса не должны содержать крахмал и много фруктозы. Чем разнообразнее будет набор для вашего ежедневного меню, тем эффективнее будет детокс. Лучше, чтобы в меню преобладали зеленые овощи и зелень.

Отруби можно добавлять в смузи-боулы
Отруби можно добавлять в смузи-боулы
Фото: Pixabay

Важным моментом приготовления соков для детокса является максимальное сохранение их полезных свойств. Поэтому лучше готовить соки непосредственно перед приемом и пользоваться для этого современной соковыжималкой, в которой продукт не перегреется и не окислится. Некоторые овощи и фрукты можно превратить в смузи с помощью механической соковыжималки.

Если вам некогда готовить детокс-программу самостоятельно, то можно заказать все необходимое на дом. Вам привезут не только соки и смузи, приготовленные и запакованные в баночки, но и предоставят схему, по которой все это следует пить.

Выходить из детокса также следует постепенно. Чем дольше вы находились в процессе очищения, тем дольше продлится выход. Начинать переходить на обычную пищу следует с овощей и фруктов, постепенно добавляя злаки. Последним шагом должно стать добавление молочных продуктов, а в самом конце – мяса. Выход из детокса должен продлиться столько же, сколько сама программа детокса.

Напомним, ранее диетологи более детально рассказали о пользе детокса для организма. А "Сегодня" назвали шесть лучших домашних средств для домашнего детокса.

Смотрите видео, как действуют детокс-коктейли:

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