Что такое гиперсексуальность и почему люди становятся сексоголиками

Чем высокий сексуальный высокий темперамент отличается от нимфомании

Почему люди становятся сексоголиками. Фото: depositphotos

Слишком свободные нравы и беспорядочные половые связи всегда порицались обществом. Но если ваша знакомая девушка ежедневно меняет партнеров и оправдывается тем, что она нимфоманка, не спешите ее осуждать. Иногда такие люди в прямом смысле слова являются заложниками секса. В медицине для этого состояния даже придумали термин — патологическая гиперсексуальность или чрезмерное сексуальное влечение.

"Это состояние, которое характеризуется повышенным половым влечением, которое человек не в состоянии контролировать, — рассказывает Вера Ушацкая-Коноплина. — В некоторых случаях гиперсексуальность можно считать физиологической. Например, в подростковом возрасте, когда идет перестройка гормонального фона".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Медик рассказал, какими страшными последствиями грозит нехватка секса

А вот при патологической человек хочет секса постоянно и не может контролировать свои желания.

"Такое состояние встречается как у мужчин, так и у женщин, — говорит Вера Ушацкая-Коноплина. — Для первых пациентов применяют термин сатириазис, а для вторых — нимфомания. Эти диагнозы официально признаны заболеваниями, их можно найти в списке международной классификации болезней".

Патологическую гиперсексуальность называют болезнью XXI века. Если раньше об этом состоянии практически не говорили, то сегодня даже созывают конференции, посвященные этой проблеме. По разным данным, от сексомании страдает 3—5% населения земли.

Как выглядит типичный сексоголик?

Это может быть как мужчина, так и женщина. Правда, первые подвержены больше — их около 70%, вторых — всего 30%. Но в последние годы слабый пол начинает догонять сильный — количество девушек, зависимых от секса, ежегодно растет. Преимущественно сексоманией страдают люди традиционной ориентации в возрасте от 35 до 55 лет, они могут быть в браке или свободными.

Как распознать

Врачи советуют четко понимать разницу между девушкой с высоким темпераментом и нимфоманкой. И дело вовсе не в количестве половых актов — нормой может считаться даже пять раз в день.

Каковы же признаки сексуальной зависимости?

"Главный симптом — это одержимость самой идеей секса, — говорит Вера Ушацкая-Коноплина. — Чувство полового желания постоянно преследует таких людей, а эротические фантазии захватывают мысли. Влечение становится неконтролируемым".

Это приводит к беспорядочным половым связям: сексоголик готов переспать с любым доступным партнером, не обращая внимания на возраст и внешние данные. При этом даже после интимной близости удовлетворение не наступает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему женщина не получает удовольствия от секса: ответ психолога

Среди других признаков патологической гиперсексуальности также частые просмотры порно и навязчивая мастурбация. Сексоманы регулярно практикуют анонимный секс по телефону и интернету, пользуются услугами проституток. Нередко эротические фантазии заканчиваются незапланированными поллюциями. А в запущенных случаях сексоголики могут даже подсматривать за другими и сексуально домогаться.

"Такой человек постоянно находится в состоянии охоты, — говорит Виктория Назаревич. — На первый план выходит процесс, а не чувства, поэтому сексоголик без лишних мыслей изменит своему партнеру, если его долго не будет рядом".

А вот сексуально здоровый человек умеет держать свои желания под контролем. Он не хочет всех подряд, для него секс — это прилагаемое к отношениям, но не основа.

Причины зависимости

Почему возникает патологическая гиперсексуальность? Специалисты говорят, что причины можно разделить на две категории — органические и психологические.

В первом случае речь о заболеваниях, которые вызывают патологию.

"Например, при дисбалансе половых гормонов (чрезмерной выработке тестостерона) или гиперфункции коры надпочечников можно наблюдать неконтролируемое сексуальное влечение", — объясняет Вера Ушацкая-Коноплина.

Еще синдром гиперсексуальности могут вызывать черепно-мозговые травмы и новообразования в головном мозге. Ведь за сексуальное желание отвечает именно он (гипоталамус и лимбическая система). Если в мозгу происходят какие-либо изменения, будут нарушения и с либидо.

"Сильное влияние оказывают наркотические и психотропные препараты, ведь они напрямую воздействуют на мозг", — говорит Вера Ушацкая-Коноплина.