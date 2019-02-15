Что такое "лунное молоко" и как оно помогает снять стресс
Этот модный аюрведический напиток улучшает сон
"Лунное молоко" – это теплый напиток, который происходит из аюрведических традиций, и в классическом варианте готовится из меда, корицы и коровьего молока. Его пьют как средство от бессонницы и обычно употребляют на ночь.
Одним из главных принципов Аюрведы является поиск гармоничного подхода к уму, телу и душе, и хороший сон, безусловно, является важной частью этого. И "лунное молоко" как нельзя лучше вписывается в концепцию благодаря своим антистрессовым свойствам.
Эту тенденцию переняли на Западе, и сейчас под тегом #moonmilk в Instagram можно найти более 5 тысяч публикаций. И хотя оригинальный рецепт состоит из минимума ингредиентов, сегодняшнее "лунное молоко" включает массу суперфудов и окрашивается в голубой, розовый или лавандовый цвет благодаря натуральным добавкам.
"Лунное молоко"
Ингредиенты:
- 1 чашка молока на ваш выбор (коровьего или растительного)
- 1 столовая ложка меда или кленового сиропа
- 1 чайная ложка тайского синего чая (мотылькового горошка) или голубого матча
- 1/4 чайной ложки молотой корицы
- щепотка свежемолотого мускатного ореха
- 1/4 чайной ложки порошка ашваганды (по желанию)
Рецепт приготовления:
- В сотейнике перемешайте молоко с медом, синим чаем и специями. Нагрейте на среднем огне, не доводя до кипения.
- Энергично перемешайте взбивалкой для молока, чтобы получилась мелкая пена. Как вариант, можно перелить молоко в банку с крышкой и хорошо встряхнуть.
- Перелить в кружку и пить "луннное молоко" теплым. Можно посыпать напиток измельченными цветами мотылькового горошка или лиофилизированной черникой.
Напомним, ранее мы сообщали, что чай матча станет одним из главных фуд-трендов 2019 года. Сайт "Сегодня" также сообщал, почему стоит включить матча в свое меню.
Смотрите видео, какие суперфуды заполонили украинские магазины и рынки:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram