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Что такое "лунное молоко" и как оно помогает снять стресс

Этот модный аюрведический напиток улучшает сон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
"Лунное молоко" домашнего приготовления
"Лунное молоко" домашнего приготовления
Фото: Pinterest

"Лунное молоко" – это теплый напиток, который происходит из аюрведических традиций, и в классическом варианте готовится из меда, корицы и коровьего молока. Его пьют как средство от бессонницы и обычно употребляют на ночь.

Одним из главных принципов Аюрведы является поиск гармоничного подхода к уму, телу и душе, и хороший сон, безусловно, является важной частью этого. И "лунное молоко" как нельзя лучше вписывается в концепцию благодаря своим антистрессовым свойствам.

Эту тенденцию переняли на Западе, и сейчас под тегом #moonmilk в Instagram можно найти более 5 тысяч публикаций. И хотя оригинальный рецепт состоит из минимума ингредиентов, сегодняшнее "лунное молоко" включает массу суперфудов и окрашивается в голубой, розовый или лавандовый цвет благодаря натуральным добавкам.

"Лунное молоко"

Ингредиенты:

  • 1 чашка молока на ваш выбор (коровьего или растительного)
  • 1 столовая ложка меда или кленового сиропа 
  • 1 чайная ложка тайского синего чая (мотылькового горошка) или голубого матча
  • 1/4 чайной ложки молотой корицы
  • щепотка свежемолотого мускатного ореха
  • 1/4 чайной ложки порошка ашваганды (по желанию)

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Рецепт приготовления:

  1. В сотейнике перемешайте молоко с медом, синим чаем и специями. Нагрейте на среднем огне, не доводя до кипения.
  2. Энергично перемешайте взбивалкой для молока, чтобы получилась мелкая пена. Как вариант, можно перелить молоко в банку с крышкой и хорошо встряхнуть.
  3. Перелить в кружку и пить "луннное молоко" теплым. Можно посыпать напиток измельченными цветами мотылькового горошка или лиофилизированной черникой.

Напомним, ранее мы сообщали, что чай матча станет одним из главных фуд-трендов 2019 года. Сайт "Сегодня" также сообщал, почему стоит включить матча в свое меню.

Смотрите видео, какие суперфуды заполонили украинские магазины и рынки:

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Источник: Сегодня
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