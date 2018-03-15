Что такое звукотерапия и как лечиться с помощью того, что мы слышим

Симпатия к тем или иным звукам — явление индивидуальное. Но есть частоты, которые нравятся всем без исключения, потому что позитивно воздействуют на наше здоровье. Как можно оздоровиться с помощью звуков повседневности, нам рассказали Алла Чайковская, член Украинского союза психотерапевтов и Ассоциации народной и нетрадиционной медицины Украины, и Алексей Михно, доцент Киевского национального университета им. Т. Шевченко, к. т. н.

Как объясняют эксперты, звуки оздоровливают, влияя на работу гормональной и нервной систем — главнокомандующих здоровья человека. Прежде всего помогают звуки, созданные природой, — так как человек и сотворен ею, и является ее частью. Но определенные звуки влияют также на конкретные органы, имея те же частоты, что и их клетки, или резонируя с ними ментально.

Можно слушать и воображаемые звуки. Нашему подсознанию (а именно на этом уровне работает любая метафизическая терапия) все равно, происходит все взаправду или в уме. Потому не беда, если прям сейчас нет подходящих звуков. Правда, для этого нужна исключительная слуховая память.

Для мозга — погремушка и дождь

Головной мозг дает адекватные команды другим системам организма при условии, что человек не находится в состоянии тревожности, возбужденности, его не гложут страх и грусть. Полноценно работает и иммунная система, функции которой резко снижаются при зашкаливающем уровне адреналина и кортизола при стрессе.

Достичь душевного равновесия можно, слушая звуки природы, которые имеют повторяющуюся ритмичность: они оказывают медитативный эффект. Например, шум дождя или листвы, пение птиц.

В условиях квартиры это может быть журчащий звук, возникающий при жарке котлет или стекающей воды при мытье посуды. Важно вслушиваться только в них, не отвлекаясь на другие звуки в доме.

Если вы впали в состояние мыслительной жвачки, когда невозможно отлепить от себя прокручивающиеся без конца страшилки, то могут помочь широкополосные звуки, в которых частота и амплитуда находятся постоянно на одном уровне. Такой звук издает телевизор, когда у канала нет сигнала (т. н. белый шум) или тихий дождь (у него нет экспрессии воды, льющейся из ведра, и призывности барабанящих капель при ливне). Такое шипящие мягкое широкополосное звучание отсылает человека в утробу, где он слышал подобный фон и был умиротворен. Похожего эффекта можно достичь, просто тщательно закрыв уши, — вы услышите что-то вроде внутриутробного вакуума.

Отвлечься от суетности и успокоиться поможет обычная погремушка: она ассоциативно отправит нас в детство, когда наш плач мама легко переключала на радость с помощью этой забавы.

Успокоить может любой другой звук, который сопровождал наши самые счастливые периоды жизни, и такой нормализатор для психики у каждого из нас свой. Вспомните, какой именно помогает вам, и вслушивайтесь в него в моменты хандры, страха или вселенской грусти. Теряетесь в догадках? Поможет следующая практика. Сядьте в удобную позу и закройте глаза. В комнате должна быть абсолютная тишина. Представьте, что вы сидите в светящемся коконе счастья, и прислушайтесь к его звучанию. Но будьте готовы: на поиск вашего счастливого звука может уйти не одна минута.

Для сердца — часы

Благотворно на сердце, а как следствие — на всю кровеносную систему влияют звуки, совпадающие с оптимальным сердечным ритмом. В состоянии покоя – это порядка 60 ударов в минуту. Их издают часы.

Действия, сопровождающееся звуками с той же частотой, также снимают приступы тахикардии или аритмии и нормализуют артериальное давление. Например, хлопанье в ладоши или шуршание бумагой/целлофаном. Чтобы выдержать нужный темп, аплодируйте или комкайте/теребите эти материалы, глядя на секундную стрелку.

Для глаз — цветомузыка

Одновременно воздействовать на зрительный и слуховой аппараты можно, используя цветомузыкальную технику. Цена такого устройства для домашнего пользования от 200 грн.

Суть воздействия в том, что эти органы чувств "массируются" всем спектром звуков и оттенков: каждому звуку соответствует тот или иной цвет (от грубого (гулкого) до хрустального (тонкого) и от красного до фиолетового). Получить целебное разнообразие можно при помощи цветомузыки, производимой прожектором при проигрывании классической музыки: она должна исполняться не на одном инструменте, а оркестром.

Для дыхательной системы — пение ветра

Органы дыхания, по сути, добытчик энергии для человека, ведь через них в клетки поступает кислород. Потому воздух на метафизическом уровне является источником энергии, а ветер — ее переносчиком. Именно ветер включает и поддерживает круговорот жизни: пепел, который оставляет после себя огонь, создаваемый при помощи воздуха и раздуваемый ветром, становится частью земли, порождает металл, через который из недр земли выходит вода, она питает дерево, становящееся пищей для огня, и так по кругу.

Для почек — водопад

Метафизически почки, мочеточник и половые органы связаны с водой. Потому оздоровить мочеполовую систему поможет звук движущейся воды. Это плеск купающихся в озере уток или создаваемый вами во время принятия ванны шум морских волн, журчание водопада, вода, льющаяся из крана в умывальнике или в душе. Подойдет даже бульканье варящегося супа.

Для желудка и нервов — треск огня

Треск огня в костре или в камине стимулирует работу желудочного-кишечного тракта, печени и желчного пузыря. Дело в том, что активное функционирование ЖКТ ментально связано с пламенем. В нетрадиционной медицине даже существует выражение "огонь пищеварения". Если он пылает как следует, это увеличивает энергоемкость всего организма: человек получает максимальное количество энергии из пищи, так как она хорошо переваривается и полноценно усваивается, у него на полную функционирует иммунитет — ведь не менее 70% иммунных факторов синтезируется в кишечнике, там же рождаются гормон счастья серотонин и витамин В12, без которого невозможно полноценное кроветворение и функционирование нервной системы.

Для половых органов — колокола

"Разминать" слух можно, вслушиваясь в звучание природы, колокольчиков для медитации или церковных колоколов. Все эти музыкальные "инструменты" имеют полный набор звуков.

Эти же звуки можно использовать при проблемах в сексуальной сфере. Ведь, во-первых, нарушения чаще всего возникают при внутреннем напряжении, а эти звуки, наоборот, расслабляют. Во-вторых, лицо — это проекция органов малого таза. Потому расслабление мышц лица, а оно при релаксации возникает как следствие, опосредованно нормализует тонус и их зеркальных органов.