Что важно знать про дифтерию: главные симптомы, как лечить и какие прививки делать

Лечение детей и взрослых от дифтерии почти не отличается

Вакцинация дифтерии проводится детям и взрослым каждые 10 лет Фото: Pixabay

С наступлением холодов в Украину пришла эпидемия дифтерии. Мы выяснили, как ее распознать по главным симптомам, как правильно лечить и когда прививаться от дифтерии.

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Что такое дифтерия

Дифтерия – опасное инфекционное заболевание, от которого можно уберечься только с помощью вакцины, которая входит в обязательную программу предупреждения заболеваний. Вакцинация не дает 100% гарантии, что человек не заболеет, но даже в случае инфицирования, болезнь пройдет в легкой форме.

Главные симптомы дифтерии

Основные симптомы дифтерии проявляются, как и у других инфекционных заболеваний – повышенная температура, ломота в мышцах и общее недомогание. Но уже через 2-3 дня на миндалинах можно увидеть белый налет, который впоследствии становится плотным и серым.

В то же время общее состояние человека ухудшается, чувствуется постоянная боль в горле, а голос становится сиплым. Но при этом у человека нет насморка, кашля и других подобных признаков респираторных заболеваний.

Дифтерия у детей

При заболевании дифтерией у детей наблюдаются те же симптомы, что и у взрослых. Есть только одно отличие – у детей температура тела может повышаться до критических показателей. Главной опасностью для здоровья и жизни ребенка является наличие в крови дифтерийного экзотоксина, который поражает почки и печень, сердце и нервную систему. Поэтому очень важно подобрать правильное лечение.

Как лечить дифтерию

Так как дифтерия – это инфекционное заболевание, лечение осуществляется в инфекционном отделении стационара в отдельном боксе.

Больному назначают строгий постельный режим и щадящую диету. Ему вводят противодифтерийную сыворотку и деактивирующей токсин, который предотвращающей развитие тяжелых осложнений. Стоит отметить, что чем раньше введена сыворотка, тем больше у больного шансов на скорейшее выздоровление.

Также больному дифтерией назначают антибактериальную терапию продолжительностью в среднем 10 дней.

Детей и взрослых от дифтерии лечат одинаково, только маленьким пациентам назначают больше витаминов.

Прививка от дифтерии

Детям вводят комплексную вакцину, которая защищает организм сразу от нескольких инфекционных заболеваний. Ее необходимо проводить детям и взрослым каждые 10 лет.

Сразу после введения вакцины может незначительно подняться температура тела, появиться легкий озноб, сонливость, общее недомогание.

Вакцину делают только полностью здоровым людям, поэтому перед вакцинацией человеку необходимо пройти полное обследование и удостовериться в том, что он здоров.

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