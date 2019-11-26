Циннабсин: инструкция, способ применения, состав

Гомеопатический препарат от всех видов насморка и гайморита

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Циннабсин – гомеопатический препарат. Обладает противовоспалительным и иммуностимулирующим эффектами. Уменьшает отек слизистых оболочек полости носа и придаточных пазух, облегчает носовое дыхание.

Состав и форма выпуска

Действующие вещества: Cinnabaris D3 (красный сульфид ртути) – 25 мг, Hydrastis D3 (желтокорень) – 25 мг, Kalium bichromicum D3(Калиум бихромикум) – 25 мг, Echinacea D1 (Эхинацея) – 25 мг.

В 1 таблетке содержится по 25 мг каждого из вышеперечисленных веществ.

D3 означает третье десятичное разведение. На тридцать частей воды приходится всего одна часть основного вещества. Но и этих малых доз вполне хватает для оказания терапевтического действия.

D1 означает десятичное разведение.

Вспомогательные вещества: лактоза, магния стеарат, крахмал пшеничный.

Основные физико-химические свойства: Таблетки для рассасывания от белого до серовато-белого цвета, иногда с легким оттенком желто-оранжевого цвета, иногда слегка пятнистые, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской.

В упаковке 100 таблеток, 5 блистеров по 20 таблеток в каждом.

Фармакотерапевтическая группа. Гомеопатические средства, АТ код R05X.

Показания

При лечении различных видов насморка.

При гайморите, которым часто осложняется обычный простудный или аллергический насморк.

При фронтитах, когда воспаляется слизистая оболочка лобных пазух.

При синусите как в острой форме, так и в хронической.

Помимо этого, циннабарис может использоваться в лечении других воспалительных заболеваний слизистых, при урологических и гинекологических патологиях, а еще при различных инфекциях кишечника.

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Противопоказания

Не применять у детей в возрасте до 3 лет, в период беременности или при известной гиперчувствительности к хрому, эхинацее и другим разновидностям семейства сложноцветных или какому-либо из компонентов препарата.

Из фундаментальных соображений Циннабсин не следует применять в случаях прогрессирующих системных заболеваний (таких как туберкулез и саркоидоз), патологии системы лейкоцитов (например, лейкоз), аутоиммунных заболеваний (например, коллагенозы, рассеянный склероз), иммунодефицитов (в том числе ВИЧ-инфекции), иммуносупрессии (например, после трансплантации органов или костного мозга, или химиотерапии) или хронических вирусных заболеваний.

Фармакокинетика

Фармакокинетика Циннабсина не изучена.

Применение

При остром заболевании детям от 3 до 6 лет назначают по 1 таб. каждые 2 ч (не более 6 раз/сут) до наступления улучшения, далее – по 1/2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.

Детям от 6 до 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 7-8 раз/сут) до наступления улучшения, далее – по 1 таб. 2 раза/сут до полного выздоровления.

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 12 раз/сут) до наступления улучшения, далее – по 1-2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.

При хронических заболеваниях детям от 3 до 6 лет назначают по 1/2 таб. 3 раза/сут; детям от 6 до 12 лет – по 1 таб. 2 раза/сут; взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. 3 раза/сут до улучшения состояния.

Курс лечения для профилактики рецидивов при хроническом течении заболеваний – до 2 мес.

Таблетки следует принимать за 30 мин до или через 30 мин после приема пищи, медленно рассасывая во рту. Детям от 3 до 5 лет рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве жидкости или давать в измельченном виде под язык.

Особенности применения

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение состояния. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Существует риск возможных анафилактических реакций у пациентов с атопией. Перед применением данного лекарственного средства пациентам с атопией следует проконсультироваться с врачом.

Обязательно необходимо проконсультироваться с врачом:

если наблюдаются отек лица, лихорадка или сильная головная боль;

если острое состояние не улучшается или ухудшается в течение первых 2 дней лечения;

если появляются дополнительные жалобы.

Препарат содержит крахмал пшеничный, поэтому пациентам с повышенной чувствительностью или непереносимостью глютена не следует принимать это лекарственное средство.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны его применять.

При сохранении или неясности симптоматики, а также при появлении новых симптомов следует проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Циннабсин во время беременности и в периоде лактации можно принимать только после предварительной консультации с врачом и только при положительном соотношении между ожидаемым полезным эффектом и возможным риском.

Дети. Не рекомендуется назначать препарат детям в возрасте до 3 лет из-за недостаточности клинических данных.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты

В отдельных случаях:

аллергические реакции;

желудочно-кишечные расстройства. При развитии таких нежелательных явлений следует отменить препарат и проконсультироваться с врачом;

усиленное слюноотделение. В таких случаях рекомендуется снизить дозу Циннабсина или прекратить прием препарата.

Взаимодействия

Лекарственное взаимодействие препарата Циннабсин с другими лекарственными средствами не установлено.

Циннабсин и алкоголь. При лечении гомеопатическими препаратами алкоголь лучше не принимать.

Передозировка. Вредные воздействия передозировки неизвестны.

Срок годности. 4 года

Условия хранения. Хранить при комнатной температуре в сухом, недоступном для детей месте.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Дойче Хомеопати-Унион ДХУ Арцнаймиттель ГмбХ&Ко. КГ., Германия

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. Доктор Вильмар Швабе ГмбХ&Ко. КГ. Вильмар-Швабе-Штрассе, 4, Карлсруэ, 76227, Германия.

Цена. От 170 грн до 237 грн.

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