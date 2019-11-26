Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Циннабсин: инструкция, способ применения, состав

Гомеопатический препарат от всех видов насморка и гайморита

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:43
Фото: Getty Images

Циннабсин – гомеопатический препарат. Обладает противовоспалительным и иммуностимулирующим эффектами. Уменьшает отек слизистых оболочек полости носа и придаточных пазух, облегчает носовое дыхание.

Состав и форма выпуска

Действующие вещества: Cinnabaris D3 (красный сульфид ртути) – 25 мг, Hydrastis D3 (желтокорень) – 25 мг, Kalium bichromicum D3(Калиум бихромикум) – 25 мг, Echinacea D1 (Эхинацея) – 25 мг.

В 1 таблетке содержится по 25 мг каждого из вышеперечисленных веществ.

D3 означает третье десятичное разведение. На тридцать частей воды приходится всего одна часть основного вещества. Но и этих малых доз вполне хватает для оказания терапевтического действия.

D1 означает десятичное разведение.

Вспомогательные вещества: лактоза, магния стеарат, крахмал пшеничный.

Основные физико-химические свойства: Таблетки для рассасывания от белого до серовато-белого цвета, иногда с легким оттенком желто-оранжевого цвета, иногда слегка пятнистые, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской.

В упаковке 100 таблеток, 5 блистеров по 20 таблеток в каждом.

Фармакотерапевтическая группа. Гомеопатические средства, АТ код R05X.

Читайте также:
Ибупрофен: инструкция, показания, дозировка

Показания

  • При лечении различных видов насморка.
  • При гайморите, которым часто осложняется обычный простудный или аллергический насморк.
  • При фронтитах, когда воспаляется слизистая оболочка лобных пазух.
  • При синусите как в острой форме, так и в хронической.
  • Помимо этого, циннабарис может использоваться в лечении других воспалительных заболеваний слизистых, при урологических и гинекологических патологиях, а еще при различных инфекциях кишечника.

Можно ли покупать лекарства в интернете? Смотрите в нашем сюжете:

Противопоказания

Не применять у детей в возрасте до 3 лет, в период беременности или при известной гиперчувствительности к хрому, эхинацее и другим разновидностям семейства сложноцветных или какому-либо из компонентов препарата.

Из фундаментальных соображений Циннабсин не следует применять в случаях прогрессирующих системных заболеваний (таких как туберкулез и саркоидоз), патологии системы лейкоцитов (например, лейкоз), аутоиммунных заболеваний (например, коллагенозы, рассеянный склероз), иммунодефицитов (в том числе ВИЧ-инфекции), иммуносупрессии (например, после трансплантации органов или костного мозга, или химиотерапии) или хронических вирусных заболеваний.

Фармакокинетика

Фармакокинетика Циннабсина не изучена.

Применение

  • При остром заболевании детям от 3 до 6 лет назначают по 1 таб. каждые 2 ч (не более 6 раз/сут) до наступления улучшения, далее – по 1/2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.
  • Детям от 6 до 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 7-8 раз/сут) до наступления улучшения, далее – по 1 таб. 2 раза/сут до полного выздоровления.
  • Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 12 раз/сут) до наступления улучшения, далее – по 1-2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.
  • При хронических заболеваниях детям от 3 до 6 лет назначают по 1/2 таб. 3 раза/сут; детям от 6 до 12 лет – по 1 таб. 2 раза/сут; взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. 3 раза/сут до улучшения состояния.

Курс лечения для профилактики рецидивов при хроническом течении заболеваний – до 2 мес.

Таблетки следует принимать за 30 мин до или через 30 мин после приема пищи, медленно рассасывая во рту. Детям от 3 до 5 лет рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве жидкости или давать в измельченном виде под язык.

Читайте также:
Новирин: когда и кому нужно принимать противовирусное лекарство

Особенности применения

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение состояния. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Существует риск возможных анафилактических реакций у пациентов с атопией. Перед применением данного лекарственного средства пациентам с атопией следует проконсультироваться с врачом.

Обязательно необходимо проконсультироваться с врачом:

  • если наблюдаются отек лица, лихорадка или сильная головная боль;
  • если острое состояние не улучшается или ухудшается в течение первых 2 дней лечения;
  • если появляются дополнительные жалобы.

Препарат содержит крахмал пшеничный, поэтому пациентам с повышенной чувствительностью или непереносимостью глютена не следует принимать это лекарственное средство.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны его применять.

При сохранении или неясности симптоматики, а также при появлении новых симптомов следует проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Циннабсин во время беременности и в периоде лактации можно принимать только после предварительной консультации с врачом и только при положительном соотношении между ожидаемым полезным эффектом и возможным риском.

Дети. Не рекомендуется назначать препарат детям в возрасте до 3 лет из-за недостаточности клинических данных.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты

В отдельных случаях:

  • аллергические реакции;
  • желудочно-кишечные расстройства. При развитии таких нежелательных явлений следует отменить препарат и проконсультироваться с врачом;
  • усиленное слюноотделение. В таких случаях рекомендуется снизить дозу Циннабсина или прекратить прием препарата.

Взаимодействия

Лекарственное взаимодействие препарата Циннабсин с другими лекарственными средствами не установлено.

Циннабсин и алкоголь. При лечении гомеопатическими препаратами алкоголь лучше не принимать.

Передозировка. Вредные воздействия передозировки неизвестны.

Срок годности. 4 года

Условия хранения. Хранить при комнатной температуре в сухом, недоступном для детей месте.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Дойче Хомеопати-Унион ДХУ Арцнаймиттель ГмбХ&Ко. КГ., Германия

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. Доктор Вильмар Швабе ГмбХ&Ко. КГ. Вильмар-Швабе-Штрассе, 4, Карлсруэ, 76227, Германия.

Цена. От 170 грн до 237 грн.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

лекарства насморк гайморит циннабсин
Реклама

Новости партнеров

"Заберіть дітей": Леся Нікітюк роздяглася прямо посеред поля
В сети появилась шокирующая правда о браке Собчак и Богомолова
В сети появилась шокирующая правда о браке Собчак и Богомолова
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Fun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Сегодня, 08:19Fun

Девушка в "неподобающем наряде" на свадьбе разозлила невесту: фото

Вчера, 19:46Events

Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака: чем опасен этот день

Вчера, 16:19Fun

Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник

Вчера, 14:40Food

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Вчера, 14:40Travel

"Черная пятница" в Ryanair: началась распродажа самых дешевых авиабилетов

Вчера, 13:36Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 12:41Food

Как сделать вкусный шашлык из свинины в духовке

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

"Сложно проигрывать": Анна Ризатдинова прокомментировала финал "Танців з зірками"

Вчера, 09:19Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто победил в танцевальном шоу

24 ноябряШоу-бизнес

Детское Евровидение 2019: как выступила представительница Украины София Иванько

24 ноябряFun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

24 ноябряШоу-бизнес

"Золотой граммофон 2019": кто из украинских звезд получил награду в России

24 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака

23 ноябряШоу-бизнес

Игорь Крутой и Николай Басков устроили "потасовку" в аэропорту: видео (18+)

23 ноябряШоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото на своей странице в Instagram

Новости партнеров

5 имен женщин, которые раздражают мужчин
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
7 самых действенных методов победы над грибком на стенах дома
7 самых действенных методов победы над грибком на стенах дома
Можно ли пить вчерашний чай?
Можно ли пить вчерашний чай?
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Винницкая о непростом времени и лечении в психбольнице
Винницкая о непростом времени и лечении в психбольнице
Овощная лазанья
Овощная лазанья "Краски лета" - уплетают даже убежденные мясоеды
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Что стало с актёрами сериала «Интерны»