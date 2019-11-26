Циннабсин: инструкция, способ применения, состав
Гомеопатический препарат от всех видов насморка и гайморита
Циннабсин – гомеопатический препарат. Обладает противовоспалительным и иммуностимулирующим эффектами. Уменьшает отек слизистых оболочек полости носа и придаточных пазух, облегчает носовое дыхание.
Действующие вещества: Cinnabaris D3 (красный сульфид ртути) – 25 мг, Hydrastis D3 (желтокорень) – 25 мг, Kalium bichromicum D3(Калиум бихромикум) – 25 мг, Echinacea D1 (Эхинацея) – 25 мг.
В 1 таблетке содержится по 25 мг каждого из вышеперечисленных веществ.
D3 означает третье десятичное разведение. На тридцать частей воды приходится всего одна часть основного вещества. Но и этих малых доз вполне хватает для оказания терапевтического действия.
D1 означает десятичное разведение.
Вспомогательные вещества: лактоза, магния стеарат, крахмал пшеничный.
Основные физико-химические свойства: Таблетки для рассасывания от белого до серовато-белого цвета, иногда с легким оттенком желто-оранжевого цвета, иногда слегка пятнистые, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской.
В упаковке 100 таблеток, 5 блистеров по 20 таблеток в каждом.
Фармакотерапевтическая группа. Гомеопатические средства, АТ код R05X.
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- При лечении различных видов насморка.
- При гайморите, которым часто осложняется обычный простудный или аллергический насморк.
- При фронтитах, когда воспаляется слизистая оболочка лобных пазух.
- При синусите как в острой форме, так и в хронической.
- Помимо этого, циннабарис может использоваться в лечении других воспалительных заболеваний слизистых, при урологических и гинекологических патологиях, а еще при различных инфекциях кишечника.
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Не применять у детей в возрасте до 3 лет, в период беременности или при известной гиперчувствительности к хрому, эхинацее и другим разновидностям семейства сложноцветных или какому-либо из компонентов препарата.
Из фундаментальных соображений Циннабсин не следует применять в случаях прогрессирующих системных заболеваний (таких как туберкулез и саркоидоз), патологии системы лейкоцитов (например, лейкоз), аутоиммунных заболеваний (например, коллагенозы, рассеянный склероз), иммунодефицитов (в том числе ВИЧ-инфекции), иммуносупрессии (например, после трансплантации органов или костного мозга, или химиотерапии) или хронических вирусных заболеваний.
Фармакокинетика Циннабсина не изучена.
- При остром заболевании детям от 3 до 6 лет назначают по 1 таб. каждые 2 ч (не более 6 раз/сут) до наступления улучшения, далее – по 1/2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.
- Детям от 6 до 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 7-8 раз/сут) до наступления улучшения, далее – по 1 таб. 2 раза/сут до полного выздоровления.
- Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 12 раз/сут) до наступления улучшения, далее – по 1-2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.
- При хронических заболеваниях детям от 3 до 6 лет назначают по 1/2 таб. 3 раза/сут; детям от 6 до 12 лет – по 1 таб. 2 раза/сут; взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. 3 раза/сут до улучшения состояния.
Курс лечения для профилактики рецидивов при хроническом течении заболеваний – до 2 мес.
Таблетки следует принимать за 30 мин до или через 30 мин после приема пищи, медленно рассасывая во рту. Детям от 3 до 5 лет рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве жидкости или давать в измельченном виде под язык.
При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение состояния. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Существует риск возможных анафилактических реакций у пациентов с атопией. Перед применением данного лекарственного средства пациентам с атопией следует проконсультироваться с врачом.
Обязательно необходимо проконсультироваться с врачом:
- если наблюдаются отек лица, лихорадка или сильная головная боль;
- если острое состояние не улучшается или ухудшается в течение первых 2 дней лечения;
- если появляются дополнительные жалобы.
Препарат содержит крахмал пшеничный, поэтому пациентам с повышенной чувствительностью или непереносимостью глютена не следует принимать это лекарственное средство.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны его применять.
При сохранении или неясности симптоматики, а также при появлении новых симптомов следует проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Циннабсин во время беременности и в периоде лактации можно принимать только после предварительной консультации с врачом и только при положительном соотношении между ожидаемым полезным эффектом и возможным риском.
Дети. Не рекомендуется назначать препарат детям в возрасте до 3 лет из-за недостаточности клинических данных.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.
В отдельных случаях:
- аллергические реакции;
- желудочно-кишечные расстройства. При развитии таких нежелательных явлений следует отменить препарат и проконсультироваться с врачом;
- усиленное слюноотделение. В таких случаях рекомендуется снизить дозу Циннабсина или прекратить прием препарата.
Лекарственное взаимодействие препарата Циннабсин с другими лекарственными средствами не установлено.
Циннабсин и алкоголь. При лечении гомеопатическими препаратами алкоголь лучше не принимать.
Передозировка. Вредные воздействия передозировки неизвестны.
Срок годности. 4 года
Условия хранения. Хранить при комнатной температуре в сухом, недоступном для детей месте.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель. Дойче Хомеопати-Унион ДХУ Арцнаймиттель ГмбХ&Ко. КГ., Германия
Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. Доктор Вильмар Швабе ГмбХ&Ко. КГ. Вильмар-Швабе-Штрассе, 4, Карлсруэ, 76227, Германия.
Цена. От 170 грн до 237 грн.
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