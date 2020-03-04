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Цирроз печени: четыре основных симптома

Иногда тошнота и рвота могут быть не просто признаками расстройства желудка

Анна Педан
Сегодня, 08:05

Печень – это единственный орган, который способен восстанавливаться даже после серьезных повреждений. Но есть такие заболевания, при которых, увы, регенерация невозможна. Лишь соблюдение четких правил лечения способно удержать болезнь в узде. Одно из таких заболеваний – цирроз печени. Подробнее о нем расскажет гастроэнтеролог Ирина Казимир.

Причины цирроза

Главные причины цирроза печени – вирусные гепатиты В и С, хроническое злоупотребление алкоголем. При некомпенсированном гепатите С, цирроз печени развивается в 97% случаев. Встречается и цирроз неясной этиологии. Реже встречается цирроз, вызванный интоксикацией различными лекарственными препаратами, болезнями желчевыводящих путей и застойной сердечной недостаточностью.

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К сожалению, на первых этапах развития, цирроз печени никак не проявляется. Иногда возникает упадок сил, апатия, тошнота, рвота, снижение веса, на коже появляется сосудистая сетка, боль в правом подреберье. Чаще всего эти симптомы списываются на переедание, стресс, прием слишком жирной пищи и т.д.

Поэтому так важно каждый год проходить профилактической осмотр у всех специалистов, делать общий анализ крови, мочи и УЗИ органов брюшной полости.

Цирроз печени часто протекает бессимптомно
Цирроз печени часто протекает бессимптомно
Фото: Depositphotos

Симптомы цирроза

Есть общие симптомы заболеваний печени, на которые стоит обратить особой внимание.

1. Анализ крови. При общем анализе крови могут быть понижен уровень тромбоцитов, лейкоцитов и гемоглобина. Иногда это может быть единственный симптом цирроза печени.

2. Кожные изменения. Желтушность кожи, склер глаз, сосудистые звездочки по телу, покраснения ладоней и подошв. У женщин может наблюдаться повышенное оволосение (гирсутизм). У мужчин, наоборот, могут выпадать волосы, особенно под руками.

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3. Пищеварительная система. У 65% больных циррозом печени на УЗИ выявляется увеличенная селезенка. У некоторых больных отекают слюнные железы, появляется сильная тошнота, рвота, метеоризм. Боль в правом подреберье бывает уже на последних стадиях цирроза печени.

4. Асцит – скопление жидкости в брюшной полости. При циррозе печени живот становиться большим, круглым, надутым, на нем явно просвечиваются вены. Такое состояние медики называют "головой медузы".

Напомним, ранее мы писали о заболеваниях печени. По каким симптомах их можно распознать.

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