Цистит: то, что больно и остро звучит

Самые эффективные методы лечения и профилактики

Цистит чаще возникает у женщин Фото: Depositphotos

Цистит — заболевание, в основе которого лежит воспаление стенки мочевого пузыря. Чаще всего оно встречается именно у женщин, что вполне объяснимо с точки зрения анатомии. Прекрасная половина человечества имеет более короткий и широкий мочеиспускательный канал, по которому инфекция быстро и без затруднений попадает в мочевой. Также "на руку" инфекции и близкое расположение влагалища, из которого возбудитель воспаления легко попадает в уретру, а оттуда — в мочевой пузырь.

Смотрите видео, как лечить цистит.

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Виды цистита

Причин для возникновения цистита немало, среди основных можно выделить:

1. Неинфекционные циститы развиваются в результате раздражения стенки мочевого пузыря выделяющимися с мочой веществами, что наблюдается, например, при длительном приеме некоторых лекарственных средств.

2. Также неинфекционный цистит часто развивается при поражении стенки пузыря мочевым камнем. Камень травмирует слизистую мочевого пузыря, рана раздражается мочой, в результате развивается воспаление.

3. Но безусловно, в большинстве случаев цистит имеет инфекционную природу. Инфицирование может происходить несколькими путями:

восходящим путем — возбудитель воспаления поднимается в мочевой пузырь от наружных половых органов по моче­испускательному каналу;

нисходящим путем — грибы, бактерии или вирусы спускаются в мочевой пузырь из почек;

инфекция проникает в мочевой пузырь с током крови или лимфы из очагов воспаления в организме.

Причины

Грибы, бактерии или вирусы могут попадать в мочевой пузырь различными путями (уже изложенными выше). А способствовать развитию заболевания помогают предрасполагающие факторы. Вне всякого сомнения, основным из таких факторов является общее переохлаждение или местное охлаждение органов малого таза. Женщины часто жалуются врачам на боль внизу живота после пикников на холодной земле, купания в прохладных водоемах, ношения короткой юбки и тонких колготок в мороз. Именно поэтому пик обострений цистита приходится на осень и зиму, а также на период летнего отдыха и поездок на курорт.

Провоцирующими факторами могут служить снижение иммунитета, недостаток витаминов, а также беспорядочные интимные контакты.

Основные симптомы

Заподозрить цистит можно по учащенным походам в туалет, которые часто сопровождаются болью и ощущением жжения. Также могут наблюдаться боли в животе, а при остром течении — даже повышение температуры и ухудшение общего самочувствия. В тяжелых случаях в моче могут наблюдаться примеси гноя и слизи. Выделяют и основные симптомы цистита:

учащенные позывы к мочеиспусканию;

"ложные" позывы и мочеиспускание малыми порциями;

боли, рези, дискомфорт во время мочеиспускания;

жжение в области наружных половых органов.

При появлении вышеуказанных симптомов важно, как можно скорее обратиться к врачу. Самолечение очень опасно. Ведь при отсутствии адекватного и своевременного лечения инфекция может подняться вверх, в почки, что значительно осложнит дальнейшее течение заболевания.

Лечение

Чтобы устранить инфекции, как правило, назначается комплекс антибактериальных средств и уроантисептиков. При грибковом поражении мочевого пузыря не обойтись без противогрибковых препаратов. Также в терапию включают спазмолитики и мочегонные средства. Могут быть рекомендованы витамины и физиотерапевтические процедуры. Но все препараты должен назначить врач. Самолечение недопустимо.

При остром цистите в первую очередь рекомендуется постельный режим. Покой, тепло и горизонтальное положение работают на выздоровление. Из меню необходимо исключить острые и соленые, маринованные и копченые продукты. Очень важно расширить питьевой режим, чтобы, грубо говоря, током жидкости вымыть инфекцию. Доктор назначает настои трав, обладающих мочегонным эффектом (почечный чай, пол-пала, толокнянка). Эффективным является морс из клюквы. Приготовленный из свежих ягод, он оказывает обеззараживающее и противовоспалительное действие на органы мочевыделительной системы.

Для уменьшения болевых ощущений можно принять теплую ванну или приложить к низу живота грелку. При интенсивной боли не обойтись без спазмолитиков, которые устраняют неприятные ощущения.

Для подтверждения диагноза и лечения цистита потребуется проведение диагностики: общий анализ крови, УЗИ, анализы мочи. Идеально, если есть возможность провести посев мочи для определения возбудителя заболевания и его чувствительности к препаратам. В данном случае эффективность антибиотикотерапии увеличивается в разы.

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