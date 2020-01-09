Де-Нол: инструкция, показания, способ применения
Препарат применяется для лечения гастрита, язвы желудка и язвы 12-перстной кишки
Препарат обладает бактерицидным эффектом к Хеликобактер пилори. При попадании в желудок, покрывает его слизистую оболочку пленкой, способствуя рубцевании эрозий и язв, а также подавляет пепсиногенез и активность пепсина. Де-Нол, кроме образования слизи, провоцирует синтез простагландина Е2, стимулирует выработку бикарбонатов. Он увеличивает накопление эпидермального фактора роста в зоне дефекта, чем способствует заживлению.
Действующее вещество: висмута субцитрат коллоидный; 1 таблетка содержит висмута субцитрата коллоидного эквивалентного 120 мг, который содержится в растворе сухого висмута субцитрата;
Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, повидон, калия полакрилин, макрогол 6000, магния стеарат, гипромеллоза.
Выпускается по 8 штук в блистерах, по 7 или 14 блистеров в картонной упаковке.
Основные физико-химические свойства: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Фармакотерапевтическая группа. Средства для лечения язвенной болезни и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Висмута субцитрат. Код АТС А02В Х05.
Как правильно питаться. Смотрите в нашем сюжете.
Препарат применяют при различных заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки, которые сопровождаются поражениями слизистой оболочки, в том числе:
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, вызванная Helicobacter pylori, в том числе пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
- острый и хронический гастрит и гастродуоденит, в том числе ассоциированные с Helicobacter pylori;
- поражения слизистой оболочки желудка, возникшие вследствие терапии нестероидными противовоспалительными средствами;
- функциональная диспепсия, не связанная с органическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта;
- препарат также применяют для лечения пациентов, страдающих синдромом раздраженного толстого кишечника, который сопровождается нарушением стула.
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
- прием препаратов, содержащих висмут;
- период беременности и кормления грудью;
- тяжелые нарушения функции почек;
- дети до 4-х лет.
Читайте также:Атоксил: инструкция, показания, способ применения
Препарат практически не всасывается из желудочно-кишечного тракта; лишь незначительное количество активного вещества поступает в кровь и выводится с мочой, при этом концентрация висмута в плазме после окончания лечения быстро снижается. Выводится в основном с фекалиями.
Взрослым и детям в возрасте старше 14 лет назначают по 1 таблетке 4 раза в сутки за 30 мин до еды и на ночь или по 2 таблетки 2 раза в сутки.
Детям в возрасте 8-14 лет назначают по 1 таблетке 2 раза в сутки за 30 мин до еды.
Детям в возрасте 4-8 лет назначают в дозе 8 мг/кг/сут; суточную дозу делить на 2 приема, но не более 2 таблеток в сутки.
Таблетку запивают небольшим количеством воды. Продолжительность курса терапии — 4–8 нед. В течение последующих 8 нед не следует принимать препараты, содержащие висмут.
При наличии Helicobacter pylori использовать в схемах лечения: при квадротерапии рекомендуется сочетание приема препарата Де-Нол 120 мг 4 раза в сутки с тетрациклином 500 мг 4 раза в сутки, метронидазолом 500 мг 3 раза в сутки и ингибитором протонной помпы (омепразолом, лансопразолом, рабепразолом, пантопразолом или эзомепразолом) в стандартной терапевтической дозе 2 раза в сутки.
Продолжительность комбинированной терапии — 10–14 дней.
Для улучшения регенерации язвенного дефекта возможно дальнейшее лечение препаратом Де-Нол: по 1 таблетке 4 раза в сутки за 30 мин до завтрака, обеда и ужина, 4-й раз — перед сном. Длительность терапии Де-Нолом — до 6 нед (максимум – 8 нед).
Читайте также:Фосфалюгель: инструкция, показания, способ применения
Возможно изменение окраски кала в черный цвет, в таком случае нужно обратиться за консультацией к врачу. Не следует принимать антацидные препараты и употреблять молоко за полчаса до и через полчаса после приема препарата, поскольку имеющийся желудочный сок нужен для формирования защитного слоя.
Длительное применение соединений висмута не рекомендуется из-за возникновения в редких случаях энцефалопатии. При соблюдении рекомендуемого режима приема препарата риск возникновения этого побочного эффекта очень мал, однако в течение приема этого препарата не рекомендуется принимать другие препараты, содержащие висмут.
Применение в период беременности или кормления грудью. Не рекомендуется.
Дети. Де-Нол применяют у детей в возрасте старше 4 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Нет данных о влиянии Де-Нола на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Однако подобное воздействие Де-Нола маловероятен.
Эффекты, которые может вызвать прием Де-Нола принято делить на 3 категории – часто (10%), редко (1% –0,1%) и очень редко (до 0, 01%).
К первой категории относят кал черного цвета вследствие окраски висмутом.
До второй – диарею, кожную аллергию, рвоту, тошноту и запор.
Наиболее редка возможность анафилактического шока вследствие приема препарата.
Читайте также:Вис-Нол: инструкция, показания, способ применения
Никаких других лекарственных средств, пищи или напитков, антацидов, молока, фруктов или фруктовых соков не следует употреблять за 30 мин до или после приема препарата Де-Нол, так как они могут изменять его действие.
Уменьшает всасывание тетрациклинов; одновременное применение препаратов, содержащих висмут, повышает риск значительного повышения концентрации висмута в крови.
Де-Нол и алкоголь. Де-нол и алкоголь представляют собой несовместимые вещества. Этанол, который содержится в алкоголе, оказывает противоположное действие висмуту – основному веществу, содержащемуся в препарате.
При применении препарата в дозах, в десятки раз превышающих рекомендованные, или при длительном применении завышенных доз препарата возможно развитие отравления висмутом. Симптомами отравления являются развитие обратимой почечной недостаточности и повышение уровня висмута в крови. Специфического антидота нет. При передозировке препарата показано промывание желудка, прием энтеросорбентов и симптоматическая терапия, направленная на поддержание функции почек. В случае передозировки также показано назначение солевых слабительных. При развитии тяжелого нарушения функции почек показано проведение гемодиализа.
Срок годности. 4 года.
Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель. Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нидерланды.
Цена. Де-Нол №56 от 229 до 329 грн.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.