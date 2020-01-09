Де-Нол: инструкция, показания, способ применения

Препарат применяется для лечения гастрита, язвы желудка и язвы 12-перстной кишки

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Препарат обладает бактерицидным эффектом к Хеликобактер пилори. При попадании в желудок, покрывает его слизистую оболочку пленкой, способствуя рубцевании эрозий и язв, а также подавляет пепсиногенез и активность пепсина. Де-Нол, кроме образования слизи, провоцирует синтез простагландина Е2, стимулирует выработку бикарбонатов. Он увеличивает накопление эпидермального фактора роста в зоне дефекта, чем способствует заживлению.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: висмута субцитрат коллоидный; 1 таблетка содержит висмута субцитрата коллоидного эквивалентного 120 мг, который содержится в растворе сухого висмута субцитрата;

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, повидон, калия полакрилин, макрогол 6000, магния стеарат, гипромеллоза.

Выпускается по 8 штук в блистерах, по 7 или 14 блистеров в картонной упаковке.

Основные физико-химические свойства: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Фармакотерапевтическая группа. Средства для лечения язвенной болезни и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Висмута субцитрат. Код АТС А02В Х05.

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Показания

Препарат применяют при различных заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки, которые сопровождаются поражениями слизистой оболочки, в том числе:

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, вызванная Helicobacter pylori, в том числе пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки;

острый и хронический гастрит и гастродуоденит, в том числе ассоциированные с Helicobacter pylori;

поражения слизистой оболочки желудка, возникшие вследствие терапии нестероидными противовоспалительными средствами;

функциональная диспепсия, не связанная с органическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта;

препарат также применяют для лечения пациентов, страдающих синдромом раздраженного толстого кишечника, который сопровождается нарушением стула.

Противопоказания

повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;

прием препаратов, содержащих висмут;

период беременности и кормления грудью;

тяжелые нарушения функции почек;

дети до 4-х лет.

Фармакокинетика

Препарат практически не всасывается из желудочно-кишечного тракта; лишь незначительное количество активного вещества поступает в кровь и выводится с мочой, при этом концентрация висмута в плазме после окончания лечения быстро снижается. Выводится в основном с фекалиями.

Применение

Взрослым и детям в возрасте старше 14 лет назначают по 1 таблетке 4 раза в сутки за 30 мин до еды и на ночь или по 2 таблетки 2 раза в сутки.

Детям в возрасте 8-14 лет назначают по 1 таблетке 2 раза в сутки за 30 мин до еды.

Детям в возрасте 4-8 лет назначают в дозе 8 мг/кг/сут; суточную дозу делить на 2 приема, но не более 2 таблеток в сутки.

Таблетку запивают небольшим количеством воды. Продолжительность курса терапии — 4–8 нед. В течение последующих 8 нед не следует принимать препараты, содержащие висмут.

При наличии Helicobacter pylori использовать в схемах лечения: при квадротерапии рекомендуется сочетание приема препарата Де-Нол 120 мг 4 раза в сутки с тетрациклином 500 мг 4 раза в сутки, метронидазолом 500 мг 3 раза в сутки и ингибитором протонной помпы (омепразолом, лансопразолом, рабепразолом, пантопразолом или эзомепразолом) в стандартной терапевтической дозе 2 раза в сутки.

Продолжительность комбинированной терапии — 10–14 дней.

Для улучшения регенерации язвенного дефекта возможно дальнейшее лечение препаратом Де-Нол: по 1 таблетке 4 раза в сутки за 30 мин до завтрака, обеда и ужина, 4-й раз — перед сном. Длительность терапии Де-Нолом — до 6 нед (максимум – 8 нед).

Особенности применения

Возможно изменение окраски кала в черный цвет, в таком случае нужно обратиться за консультацией к врачу. Не следует принимать антацидные препараты и употреблять молоко за полчаса до и через полчаса после приема препарата, поскольку имеющийся желудочный сок нужен для формирования защитного слоя.

Длительное применение соединений висмута не рекомендуется из-за возникновения в редких случаях энцефалопатии. При соблюдении рекомендуемого режима приема препарата риск возникновения этого побочного эффекта очень мал, однако в течение приема этого препарата не рекомендуется принимать другие препараты, содержащие висмут.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не рекомендуется.

Дети. Де-Нол применяют у детей в возрасте старше 4 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Нет данных о влиянии Де-Нола на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Однако подобное воздействие Де-Нола маловероятен.

Побочные эффекты

Эффекты, которые может вызвать прием Де-Нола принято делить на 3 категории – часто (10%), редко (1% –0,1%) и очень редко (до 0, 01%).

К первой категории относят кал черного цвета вследствие окраски висмутом.

До второй – диарею, кожную аллергию, рвоту, тошноту и запор.

Наиболее редка возможность анафилактического шока вследствие приема препарата.

Взаимодействия

Никаких других лекарственных средств, пищи или напитков, антацидов, молока, фруктов или фруктовых соков не следует употреблять за 30 мин до или после приема препарата Де-Нол, так как они могут изменять его действие.

Уменьшает всасывание тетрациклинов; одновременное применение препаратов, содержащих висмут, повышает риск значительного повышения концентрации висмута в крови.

Де-Нол и алкоголь. Де-нол и алкоголь представляют собой несовместимые вещества. Этанол, который содержится в алкоголе, оказывает противоположное действие висмуту – основному веществу, содержащемуся в препарате.

Передозировка

При применении препарата в дозах, в десятки раз превышающих рекомендованные, или при длительном применении завышенных доз препарата возможно развитие отравления висмутом. Симптомами отравления являются развитие обратимой почечной недостаточности и повышение уровня висмута в крови. Специфического антидота нет. При передозировке препарата показано промывание желудка, прием энтеросорбентов и симптоматическая терапия, направленная на поддержание функции почек. В случае передозировки также показано назначение солевых слабительных. При развитии тяжелого нарушения функции почек показано проведение гемодиализа.

Срок годности. 4 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нидерланды.

Цена. Де-Нол №56 от 229 до 329 грн.

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