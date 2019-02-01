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Дефицит железа и гайморит: о каких проблемах со здоровьем расскажут ногти

Состояние ногтей и болезни человека взаимосвязаны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
О здоровье организма расскажут ногти Фото: freepiik.com
О здоровье организма расскажут ногти
Фото: freepiik.com

Обычно внутреннее состояние нашего организма находит отражение во внешности. Например, взгляните на свои ногти: форма, цвет, форма лунок и различные пятнышки способны рассказать о существующих проблемах, которые можно скорректировать. Конечно, судить о здоровье только по виду ногтей нельзя, но часто именно они оказываются первым звоночком, для того чтобы обратить внимание на состояние организма.

Форма и толщина ногтя

У каждого из нас врожденная форма ногтей. Если с формой и выпуклостью ногтя происходят заметные изменения, это может свидетельствовать о наличии проблем в работе жизненных систем. Слишком выпуклые ногти могут указывать на гормональные изменения, нюансы со щитовидной железой, неполадки в кишечнике и проблемы с сердцем. Если ногти истончились и стали вогнутыми, в организме не хватает железа.

Слоящиеся ногти – часто признак неправильных внешних воздействий, таких как использование моющих средств без перчаток, и влияния других вредных факторов. Но также расслаивающие ногти могут говорить о нехватке в организме достаточного количества воды (тогда кутикула тоже обычно пересушена и есть склонность к заусенцам). Нехватка кальция – тоже одна из причин расслаивания ногтей.

Цвет ногтей

  • В идеале цвет ногтя розовый, на его поверхности нет пятен.
  • Если ногти приобрели красноватый или синеватый оттенок, это может свидетельствовать о нехватке железа, проблемах с кровообращением, сердцем или сосудами.
  • Желтоватый цвет говорит о грибковом заболевании или недостатке белка и витаминов А и Е. Слишком светлый цвет ногтей (ближе к белому) сигнализирует о проблемах с печенью, а вот если светлый оттенок голубоватый – то налицо проблемы с пищеварением и центральной нервной системой.

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Форма лунок

Интересно, что примерно у 60% людей ярко выраженные лунки есть только на ногтях больших пальцев. Но если лунки у вас на всех ногтях – понаблюдайте за ними: их размер и форма тоже показатель процессов, происходящих в организме. Если лунки исчезают или становятся очень бледными, это может свидетельствовать о нарушении процессов кровообращения, нарушенном артериальном давлении.

Также уменьшение лунок наблюдается при проблемах с легкими и злоупотреблении курением. Кроме того, исчезновение лунок может наблюдаться при сильном физическом и эмоциональном переутомлении. Чрезмерное же увеличение лунок в размерах свидетельствует о нарушениях работы сердца, вплоть до самых серьезных.

В восточной медицине каждый палец привязан к определенному органу, и считается, что если лунка на пальце была, а потом исчезла, то это говорит о совершенно определенном процессе. Например, исчезновение лунки мизинца свидетельствует о зашлакованности кишечника, безымянного пальца – о недостаточно хорошей работе лимфы и эндокринной системы. Средний палец без привычной лунки отражает работу сосудистой системы и ее проблемы. Указательный – это толстый кишечник, легкие и поджелудочная железа.

Лунка большого пальца – самая главная: она отображает мозговую деятельность, сознание, центральную нервную систему. Поэтому восточная медицина не без основания утверждает, что отсутствие лунки на большом пальце – свидетельство нарушений функций мозга и склонности к психическим заболеваниям.

Пятнышки и бороздки

Поверхность здорового ногтя чистая, а различные посторонние элементы почти всегда говорят об изменениях в организме.

Белые точечные пятнышки и нитевидные полоски могут появляться после перенесенного сильного ОРВИ или строгой диеты как свидетельство стресса организма. Лечатся такие проявления усиленной витаминизацией и общим поднятием иммунитета. Такие симптомы часто встречаются у ослабленных детей. Белыми пятнами также могут проявляться грибковые заболевания – в этом случае пятна разрастаются, а потом утолщается и желтеет ноготь.

Желтовато-коричневые пятна, которые располагаются ближе к краю ногтя, могут свидетельствовать о начинающемся псориазе.

Неровная волнистая поверхность может указывать на недостаток фолиевой кислоты и витамина В5. Небольшие ямочки на ногтях говорят о неполадках в области суставов, а вот продольные бороздки – о воспалительных процессах (зубы, ротовая полость, гайморит и пр.) или о сильном недостатке минеральных веществ из-за плохой усвояемости пищи.

Напомним, ранее мы писали, как сделать ногти крепкими и красивыми. А врачи назвали главную опасность наращивания ногтей.

Смотрите видео, чем опасен некачественный гель-лак для ногтей:

"События" на телеканале Украина

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Источник: greenmama.ru
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