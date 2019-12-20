Деликатная проблема после родов: с чем могут столкнутся мамочки

Как можно справиться с опущением стенок влагалища без операции

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После родов многие женщины сталкиваются с проблемой опущения стенок влагалища (вагинальным пролапсом). Это ослабление мышц и структур тазового дна, которое приводит к изменению нормального физиологического взаиморасположения тазовых органов. С этой проблемой может столкнуться каждая женщина, но как правило, в группе риска те, кому за 30. Паниковать при таком диагнозе не надо, все можно исправить. Подробнее об этом расскажет гинеколог Марина Степнова.

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Проблема после родов

Причиной вагинального пролапса почти всегда являются роды. Со временем, мышцы, которые окружают и поддерживают матку, ослабевают и пребывают уже не в том состоянии, чтобы удерживать матку с придатками и кишечник в естественном состоянии.

В целом, опущение выражается в изменении анатомического расположения органов малого таза на фоне ослабления мышц брюшной области и тазового дна. Давление внутри брюшной области повышается и эластичность связок утрачивается. Это ведет к утрате мышечного тонуса промежности и опущение тканей влагалища.

Причины и симптомы пролапса

Самые распространенные причины опущения стенок влагалища: тяжелые, длительные, травматические роды, рождение очень крупного ребенка, многочисленные роды, ожирения, заболевания соединительной ткани, удаление матки без фиксации купола влагалища.

Иногда при заболевании никаких симптомов вообще не наблюдается. Но чаще всего на начальных стадиях появляется тянущая боль внизу живота и ощущение инородного тела во влагалище. Боль может отдавать в спину, поясницу. Появляются кровянистые выделения вне цикла.

Если вовремя не посетить гинеколога, то ситуация усугубиться и присоединяться другие проблемы. Например, с мочеиспусканием, недержанием мочи. Также могут возникнуть запоры и метеоризм. В дальнейшем высока вероятность развития воспалительного процесса в органах таза.

Чаще всего бывает опущение передней стенки влагалища (хотя бывает и задней, и обеих), которое чревато опущением мочевого пузыря и уретры. А при нелеченом вагинальном пролапсе задней стенки возможно даже выпадения прямой кишки.

Лечение пролапса

Диагностировать заболевание может любой гинеколог при осмотре. На начальных стадиях опущения стенок влагалища лечение консервативное. Но при запущенных и осложненных случаях проводится операция. Важно помнить, что своевременное обращение к гинекологу и вовремя начатое лечение снижает риск развития осложнений.

Консервативная терапия заключается в лечебной физкультуре и особой гимнастике – упражнениях Кегеля. Это сжатие и расслабление мышц промежности по 100-200 раз в день. Их можно делать в транспорте, дома, занимаясь, например, мытым посуды. Также из рациона исключается продукты, способные вызвать запоры.

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Если женщина находится в периоде климакса, то ей показана заместительная гормонотерапия, для того, чтобы улучшить кровообращение и укрепление мышц и связок органов малого таза.

Если вдруг, опущение уже достаточно запущено, а операция по каким-либо причинам запрещена, то для предупреждения полного выпадения матки, пациентке устанавливаются специальные маточные кольца (пессарии). Это устройства, предназначены для поддерживания внутренних органов, которые вводятся в вульву. Пессарий подбирается для каждой пациентки индивидуально, после чего показано регулярное наблюдение у гинеколога, для исключения развития серьезных осложнений.

Кстати, пессарии ставят и беременным женщинам во втором и\или третьем триместре при угрозе преждевременных родов

Профилактика пролапса

Для того, чтобы предупредить опущение стенок влагалища, необходимо следовать следующим советам:

Правильно ушивать разрывы или рассечения промежности во время родов. Для этого нужно выбрать опытного врача.

Обязательно заниматься специальной правильной физкультурой до родов и после.

Делать упражнения для укрепления мышц тазового дна во время вынашивания ребенка и после родов.

Приучить себя мочиться порциями, пережимая струю несколько раз за одно мочеиспускание.

Не носить тяжести.

Сбалансированно питаться.

Выполнять гимнастику Кегеля.

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