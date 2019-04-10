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Деликатная тема: лечение и профилактика цистита

Диагностика и лечение острого цистита базируется на руководстве Европейской ассоциации урологов, согласно обновленной рекомендации 2019 года, для лечения позиционируется использование антибактериальной терапии

Цистит – очень личная и неприятная проблема! Как бороться с заболеванием и не допустить его повторного появления, рассказала газете "Сегодня" Стелла Викторовна Кушниренко, доцент кафедры нефрологии и почечно-заместительной терапии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика.

Что такое цистит?

Такое заболевание, как цистит, может быть проявлением как неосложненной инфекции мочевой системы, так и осложненной.

Цистит – это микробно-воспалительный процесс, который характеризуется следующими симптомами: дизурией (нарушением мочеиспускания), учащенными и болезненными мочеиспусканиями.

Существует деление на острый и хронический цистит. Диагноз "хронический цистит" может поставить только врач-уролог на основе диагностики

Не путаем с другими заболеваниями

В клинической практике острый цистит нередко путают с гиперактивным мочевым пузырем (ГМП), при котором возникает неконтролируемый срочный позыв к мочеиспусканию, который может сопровождаться недержанием мочи. О ГМП также может свидетельствовать количество мочеиспусканий. Если взрослый человек за сутки посещает туалет 8 и более раз, необходимо искать патологию. Пробуждение ночью более одного раза с целью мочеиспускания также не является нормой. Для дифференциальной диагностики достаточно сдать общий анализ мочи. Поскольку цистит – это микробно-воспалительный процесс, то при остром цистите анализ покажет лейкоцитурию (повышенное количество лейкоцитов в моче), бактериурию и в ряде случаев эритроцитурию (кровь в моче).

Для взрослого человека суточная норма мочеиспусканий – 7 раз, включая одно (но не более!) посещение туалета во время ночного пробуждения

Симптоматика цистита также схожа с симптомами пиелоненефрита, однако цистит отличается отсутствием высокой температуры и других признаков интоксикационного синдрома, таких как: общая слабость, снижение аппетита, тошнота, рвота.

Основные симптомы:

дизурия; частые и болезненные позывы к мочеиспусканию; выделение капельки крови в конце мочеиспускания; боли в надлобковой зоне.

Важно: иногда цистит не сопровождается болевыми ощущениями.

Цистит – преимущественно женская проблема

У женщин цистит встречается в 5-10 раз чаще, чем у мужчин. На то есть свои причины. В первую очередь, это связано с анатомическими особенностями женского организма: короткая и широкая уретра, патология наружного отверстия и др. Имеет место также и генетическая предрасположенность. Однако основной предрасполагающий фактор появления цистита – это несоблюдения правил личной гигиены. "Провокаторами" болезни также выступуют и другие гинекологические факторы: воспалительные процессы, гормональные нарушения, а также заболевания, которые передаются половым путем.

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Диагностика и лечение

Проблемами острого цистита и инфекций нижних мочевых путей занимаются врачи общей практики, семейные врачи, терапевты. В случае цистита у ребенка – педиатр. В некоторых случаях пациента может консультировать непосредственно уролог, нефролог или акушер-гинеколог.

"Своевременность и правильность диагноза обусловлена тем, что пациентке нужно назначать лечение, – говорит Стелла Кушниренко. – Неправильное лечение или не назначение лечения может привести к тому, что процесс со временем станет рецидивирующем. Согласно статистике, 50% женщин, которые перенесли острый цистит, могут попасть в группу риска – заполучить рецидивирующую инфекцию мочевой системы".

На сегодняшний день и диагностика, и лечение острого цистита базируется на руководстве Европейской ассоциации урологов (ЕУА). Согласно обновленной рекомендации 2019 года, для лечения цистита позиционируется использование антибактериальной терапии.

Обязательной опцией и альтернативой антибактериальной терапии является использование растительного препарата "Канефрон". Клинически доказано, что назначение "Канефрона" при остром неосложненном цистите не требует назначения антибактериальной терапии у 85% женщин. В контексте стратегии ВОЗ о целесообразном использовании антибактериальных препаратов такие показатели имеют весомое значение.

"Канефрон" – немецкий растительный препарат компании "Бионорика". В основе философии компании лежит фитониринг – концепция, позволяющая изучать огромный потенциал действующих веществ растительного происхождения, используя результаты новейших научных исследований и инновационные технологии. Благодаря этому компания "Бионорика" уже более 80 лет представляет на мировом рынке эффективные растительные препараты с хорошей переносимостью.

Назначение "Канефрона" при остром цистите обусловлено его фармакодинамическими характеристиками. Препарат, состоящий из экстракта трех растений – листьев розмарина, корня любистка и травы золототысячника, – проявляет комплексную активность, оказывая спазмолитическое, противовоспалительное, антиоксидантное, обезболивающее, а также антибактериальное и диуретическое действие.

Длительность назначения "Канефрона" при остром цистите составляет 1 месяц. Первые дни – с целью ликвидации микробно-воспалительного процесса. Последующие дни – вторую, третью и четвертую недели – целесообразность назначения препарата обусловлена его профилактическим потенциалом. Применение препарата в течение месяца позволяет минимизировать последующие рецидивы инфекций мочевой системы.

Гигиена, диета, "Канеферон" – основная профилактика!

"Определяющим в профилактике возникновения цистита и повторных эпизодов является соблюдение правил личной гигиены, – отмечает Стелла Викторовна. – Нельзя также допускать переохлаждения. И хотя само по себе переохлаждение не является причиной, оно выступает основным фактором, способствующим развитию этого заболевания".

Особое внимание стоит уделить сбалансированной диете. Мочевыводящая система не любит однообразного питания. Иногда спровоцировать цистит или уретральный синдром (воспаление мочеиспускательного канала) могут соли – оксалаты, ураты, фосфаты, присутствующие в организме. Так, однообразное питание может стать причиной появление солей и, как следствие, – провоцировать микробно-воспалительный процесс.

Стоит отметить, что профилактический потенциал растительного препарата "Канефрон Н" реализуется не только после окончания основного курса лечения цистита или рецидивирующей инфекции мочевой системы. Его также можно успешно использовать в следующих ситуациях:

Когда пациент принимает длительно те или иные медикаменты (антигипертензивные препараты, противосудорожные препараты, цитостатики, нестероидные противоспалительные). Длительный прием любых препаратов чреват образованием кристаллурии (солей или каней), поэтому в целях профилактики прием "Канефрона" будет уместным. Рекомендуется принимать на протяжении минимум 2-х месяцев два-три курса в год. Вторая категория людей, кому стоит принимать "Канефрон Н", – это пациенты с бессимптомной бактериурией (наличие бактерий в моче). Чаще всего в группе риска оказываются беременные (по статистике от 2 до 10% беременных могут иметь бессимптомную бактериурию), женщины пременопаузального и постменопаузального возраста, а также пожилие люди (у каждого пятого проявляется бессимптомная бактериурия). Применяя "Канефрон Н" на протяжении месяца при бессимптомной бактериурии минимизируется риск возникновения цистита и пиелоненефрита.

На сегодня "Канефрон Н" является фитопрепаратом, который официально разрешается для применения беременным в любом триместре. Показанию к применения могут быть как инфекции мочевой системы, так и пиелоненефрит

Если у женщины возникают учащенные и болезненные мочеиспускания, императивные позывы к мочеиспусканию, боль в надлобковой зоне, ей незамедлительно необходимо обратиться к врачу! Но еще до визита к специалисту можно сдать общий анализ мочи и начать принимать "Канефрон Н" со спазмалитической и противовоспалительной целью.

"Канефрон" – это:

Немецкое качество;

Эффективность лечения и профилактики;

Альтернатива антибактериальной терапии;

Широкий спектр применения различными возрастным группам и категориями пациентов.

Лечение и профилактика цистита: интервью со Стеллой Кушниренко

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