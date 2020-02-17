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Демодекоз: откуда берется подкожный клещ

Какие факторы провоцируют появление демодекса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:48
Демодекс "любит" девушек с чувствительной кожей
Демодекс "любит" девушек с чувствительной кожей
Фото: freepik.com

Демодекоз — кожное заболевание, которое провоцирует подкожный клещ под названием демодекс. Как правило, он поселяется в сальных железах лица, в волосяных фолликулах. Этого паразита считают условно-патогенным, то есть он может жить под кожей, не причиняя дискомфорта.

Что такое косметическое голодание. Смотрите в нашем сюжете:

"Активизировать его могут заболевания органов пищеварения, печени, нервной и эндокринной систем, из-за которых изменяется кислотность кожи, нарушается работа сальных желез, – рассказывает дерматолог Дарья Пятковская. – Пусковым механизмом может стать снижение иммунитета, курение, алкоголь, стрессы и беременность".

В 90% случаев клещ "цепляется" к женщинам с чувствительной кожей. Он передается через пухово-перьевые подушки и пернатых (например, попугаев). Последствия "деятельности" клеща напоминают аллергию или дерматит: на носу, щеках, лбу, вокруг глаз появляются красные угри, угревая сыпь (акне), прыщи. Болезненные места шелушатся и зудят. Демодекоз обостряется весной и летом, а в холодное время года затихает. Он, кстати, может превратить человека в аллергика.

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Прежде чем применять кремы, мази и антибактериальные средства для умывания, нужно пройти курс иммуноукрепляющих препаратов, поливитаминов и пролечить очаги воспаления. Иногда болезнь затягивается на долгие годы, то затухая, то проявляясь в новом месте, но при квалифицированном подходе к лечению можно добиться успеха за несколько месяцев.

При демодекозе нельзя умываться хлорированной водой — она стягивает кожу, загорать и проводить глубокие чистки лица и пилинг.

Напомним, ранее мы писали о том, какие домашние средства подойдут для сухой кожи.

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