Дентокинд: инструкция, показания, способ применения

Гомеопатическое средство, которое применяют для уменьшения боли при прорезывании зубов у детей

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Дентокинд – препарат, содержащий гомеопатические разведения активных компонентов, эффективно устраняющих болевой синдром при прорезывании зубов. Препарат предназначен для применения у детей грудного возраста. Активные компоненты Дентокинда способствуют устранению отека и гиперемии десен, снижают болевые ощущения. Дентокинд также устраняют симптомы, которыми сопровождается прорезывание зубов, в том числе нарушения стула и лихорадку.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит Belladonna D6 15 мг, Chamomilla D6 15 мг, Ferrum phosphoricum D6 15 мг, Hepar sulfuris D12 15 мг, Pulsatilla D6 15 мг;

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, тальк, лактоза, магния стеарат.

Выпускается по 150 таблеток во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.

Основные физико-химические свойства: белого или почти белого цвета двухплоскостных таблетки со скошенной гранью.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

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Показания

Используется в терапии детей грудного возраста для устранения болезненных ощущений, ушной боли, диареи и лихорадки, возникающих при прорезывании зубов.

Противопоказания

Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата.

Фармакокинетика. Не изучалась.

Применение

Детям от рождения до 1 года:

при острых симптомах принимать в течение первых двух дней по 1 таблетке каждый час, но не более 6 таблеток в сутки;

после уменьшения выраженности симптоматики — по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Детям в возрасте от 1 года до 6 лет:

при острых симптомах принимать в течение первых двух дней по 2 таблетки каждый час, но не более 12 таблеток в сутки;

после уменьшения выраженности симптоматики — по 2 таблетки 3 раза в сутки.

Курс лечения: 2–4 дня для каждого случая прорезывания зубов. В зависимости от каждого конкретного случая прорезывания зубов возможны непрерывные переходы от курса к курсу или повторение курсов.

Таблетки принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им раствориться во рту. При лечении детей грудного возраста таблетки можно растворять в небольшом количестве воды (например в чайной ложке).

Особенности применения

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Препарат содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не рекомендуется применять препарат.

При отсутствии улучшения после 3 дней лечения или при частом повторении симптомов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат предназначен для применения у детей.

Дети. Препарат назначают детям от рождения до 6 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Препарат предназначен для применения у детей.

Побочные эффекты

Дентокинд не вызывает развития нежелательных эффектов.

В начале терапии препаратом возможно некоторое усиление выраженности симптомов, эта реакция не требует отмены препарата, однако рекомендуется снизить дозу препарата или увеличить интервал между приемами.

Взаимодействия

Неизвестно. Применение данного гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других лекарственных средств.

Дентокинд и алкоголь. Препарат предназначен для применения у детей.

Передозировка. В случаях передозировки возможно повышение частоты возникновения побочных реакций.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. При температуре до 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ДХУ (Дойче Хомеопати-Унион) Арцнаймиттель ГмбХ & Ко., Германия

Цена. От 153 до 201 грн.

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