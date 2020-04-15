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Держать социальную дистанцию придется несколько лет: американские врачи о коронавирусе

Ученые из Гарварда прогнозируют, что до 2022 года придется держаться друг от друга на расстоянии двух метров

Анна Педан
Сегодня, 16:28

Ученые из Гарвардского университета предполагают, что социальное дистанциирование для избежания заражения коронавирусной инфекцией потребуется аж до 2022 года. Такая вероятность существует, если до того времени не будет изобретена вакцина или не появится специальное, эффективное лечение, сообщает Reuters.

"Прерывистое дистанцирование может потребоваться до 2022 года, если возможности интенсивной терапии не будут существенно увеличены или не появятся лечение или вакцина", – говорят исследователи из Гарварда в результатах, опубликованных во вторник в журнале Science.

Социальное дистанциирование возможно будет до 2022 года
Социальное дистанциирование возможно будет до 2022 года
Фото: Depositphotos

Тем не менее ученые признаются, что такие меры приведут к глубоким негативным экономическим, социальным и образовательным последствия.

Исследователи утверждают, что эпидемиологический надзор за SARS-CoV-2 будет необходим даже в случае полного устранения вируса. Иначе, он может вернуться в 2024 году.

Как коронавирус атакует легкие. Смотрите в нашем сюжете:

Напоминаем, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться социальной дистанции в 1,5-2 метра в общественных местах. Хотя, Центр по контролю и профилактике заболеваний США недавно опубликовал данные, согласно которым, коронавирус способен распространяться на большие расстояния. Они утверждают, что социальная дистанция должна быть не менее 4 метров.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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