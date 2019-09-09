Дети-веганы: все секреты сбалансированного рациона

Как подобрать сбалансированный рацион ребенку

Плюсы и минусы современного детского питания Фото: Instagram/zelyonka.kyiv

Религия правильного этичного питания в виде веганства или вегетарианства уже перестала быть чем-то пугающим. И этот образ жизни легко поддерживать, даже если ты все время проводишь в мегаполисе. Ведь сегодня большинство заведений предлагают полезные растительные блюда, а кофе на миндальном или овсяном молоке стал стандартным заказом для тех, кто следит за своим питанием. Но как подобрать сбалансированный рацион ребенку? И стоит ли подрастающему поколению отказаться от животного белка?

Во сколько украинцам обходится вегетарианство – смотрите видео:

Идеология растительного питания в детских заведениях набирает свою популярность в США, Германии, Китае. Такой выбор для себя и своей семьи (включая детей) уже давно сделали такие знаковые личности как Мадонна, Натали Портман, Брэд Питт, Оливия Уайлд, а внуки мирового эксперта в сфере питания, терапевта и автора бестселлеров Джоела Фурмана также стали веганами. Специально для Cегодня.Lifestyle владелица и основательница эко-заведения ZELYONKA Оля Осокина рассказала о плюсах и минусах современного детского рациона.

Оля Осокина

Последний протокол американской ассоциации диетологов подтверждает, что спланированная и осмысленная plant-based диета не вредит не только детям от 9 месяцев, но безопасна на жизненных этапах, включая период желаемого зачатия, беременности, лактации и гормонального взросления.

Но каждому родителю стоит знать о всех возможных "сюрпризах" вегетарианства, ведь ответственность за сбалансирование питание ребенка всегда лежит на плечах взрослого. Данная статья не является пропагандой растительного питания или рекламой, а лишь показывает, что вегетарианство возможно и для детей.

Ощущение сытости после приема вегетарианской еды наступает намного позже, чем при использовании в блюдах животных жиров. По этой причине ребенок не всегда ощущает прилив энергии. Для этого в рацион нужно включить авокадо и растительные масла холодного отжима, а конопляное и льняное масла максимально быстро усваиваться детским организмом, повышая общую калорийность блюда.

Плюсы и минусы современного детского питания Фото: Instagram/zelyonka.kyiv

Чтобы "зеленый" рацион был полезным для подрастающего поколения, в нем обязательно должны присутствовать следующие элементы:

DHA (докозагексаеновая, полиненасыщенная жирная кислота) входит в состав омега-3, несет особое значение для нервной системы и развитии мозга ребенка. Но эта кислота не синтезируется нашими внутренними системами, соответственно DHA можно получить извне – из льняных, конопляных семечек или грецкого ореха.

(докозагексаеновая, полиненасыщенная жирная кислота) входит в состав омега-3, несет особое значение для нервной системы и развитии мозга ребенка. Но эта кислота не синтезируется нашими внутренними системами, соответственно DHA можно получить извне – из льняных, конопляных семечек или грецкого ореха. Витамин D . У большинства детей и взрослых нашего климатического пояса недостаток этого витамина и в этом случае его добавляют в рацион в капсулах (предварительно посоветовавшись с педиатром). Или же суточная норма равна 20 минутам проведенным на солнце.

. У большинства детей и взрослых нашего климатического пояса недостаток этого витамина и в этом случае его добавляют в рацион в капсулах (предварительно посоветовавшись с педиатром). Или же суточная норма равна 20 минутам проведенным на солнце. В12 вы найдете только в продуктах животного происхождения (рыба, морепродукты, яйца и молочка). Исключение этого вещества из рациона – приводит к гастроэнтерологическим и неврологическим проблемам. Веганы покупают витамин В12 в аптеках или добавляют в еду в виде пищевых дрожжей (натуральный продукт, выращенный из штаммов Saccharomyces Cerevisiae). У дрожжей немного сырный привкус и мы с помощью их иногда помогаем раскрыть вкус некоторых блюд.

вы найдете только в продуктах животного происхождения (рыба, морепродукты, яйца и молочка). Исключение этого вещества из рациона – приводит к гастроэнтерологическим и неврологическим проблемам. Веганы покупают витамин В12 в аптеках или добавляют в еду в виде пищевых дрожжей (натуральный продукт, выращенный из штаммов Saccharomyces Cerevisiae). У дрожжей немного сырный привкус и мы с помощью их иногда помогаем раскрыть вкус некоторых блюд. Белок. Это строительный материал для роста и развития ребенка. Растительный белок содержится в бобовых, зеленой гречке, тофу, киноа, семенах чиа, и обязательно должен быть в разнообразии. Так как к 8 годам у ребенка уже будет сформировано 45% костной массы тела, и только к 16 – ее вторая часть. При этом помните о кальции, который есть в апельсине, миндале, шпинате, брокколи.

Это строительный материал для роста и развития ребенка. Растительный белок содержится в бобовых, зеленой гречке, тофу, киноа, семенах чиа, и обязательно должен быть в разнообразии. Так как к 8 годам у ребенка уже будет сформировано 45% костной массы тела, и только к 16 – ее вторая часть. При этом помните о кальции, который есть в апельсине, миндале, шпинате, брокколи. Железо – один из основных микроэлементов в организме. Его дефицит приводит к анемии. И хотя гемовое железо (организм получает из мяса) усваивается быстрее и качественнее – его частое употребление может привести к определенному списку заболеваний, таких как диабет второго типа или ишемическая болезнь сердца. Растительный источник железа находится в спирулине, чечевице, бобах и семенах. Усвоить железо поможет витамин С. Для этого заваривайте чай на шиповнике, ешьте смородину, киви, желтый перец, брокколи.

Если вы приняли решение перевести ребенка на растительный рацион, не забывайте о балансе всех необходимых веществ: витамины, минералы, аминокислоты. Но если ваш ребенок любит молочные продукты и ест мясо – насыщайте блюда овощами и орехами.

Будьте здоровы, берегите ваших детей – мы за здоровую и осознанную нацию!

Напомним, ранее мы рассказывали, что положить в ланч-бокс школьнику.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram