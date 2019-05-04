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Детокс-коктейль для похудения: рецепт с яблоками и шпинатом

Французы не зря называют шпинат "метлой для желудка"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45
Шпинатный смузи для похудения
Шпинатный смузи для похудения
Фото: Pixabay

Май – главный сезон молодого шпината. В этой зелени содержится уникальное количество витамина К, много витамина А, марганца, магния, фолиевой кислоты, витамина С, рибофлавина, железа.

При покупке шпината обращайте внимание на цвет листьев – они должны быть ярко-зелеными. Не используйте увядший шпинат, а купленный готовьте сразу (сорванный, он слишком быстро теряет свои полезные вещества и вкус).

Детокс-смузи с яблоками и шпинатом

Ингредиенты:

  • 1 пучок шпината
  • 3 стебля сельдерея
  • 100 мл свежевыжатого яблочного сока
  • 1 ст.л лимонного сока
  • половина банана
  • 5 кубиков льда
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Рецепт приготовления:

  1. Шпинат и сельдерей тщательно помыть в проточной воде. Обсушить и произвольно нарезать.
  2. В чаше блендера соединить шпинат, сельдерей, кусочки банана, яблочный сок и сок лимона. Взбить до получения однородной массы.
  3. Добавить лед и еще раз взбить.
  4. Перелить шпинатный смузи в стакан и пить через трубочку, чтобы не повредить зубную эмаль.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно употреблять семена чиа. "Сегодня" также делились рецептами смузи для похудения. Кроме этого, мы писали, как приготовить банановый смузи на завтрак.

Смотрите видео о лучших напитках для стройной талии:

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Источник: Сегодня
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