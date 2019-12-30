Детоксопирол: инструкция, показания, способ применения

Препарат оказывает анальгетическое, жаропонижающее, слабое противовоспалительное и дезинтоксикационное действие

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Комбинированный препарат. Детоксопирол оказывает анальгетическое, жаропонижающее, слабое противовоспалительное и дезинтоксикационное действие. Обладает противовирусным действием. Блокирует включение вируса в клетку-хозяина, подавляет высвобождение вирусного генома в клетке. Проявляет профилактическое действие относительно гриппозной инфекции, вызванной вирусами, которые относятся к РНК-содержащим, оказывает антитоксическое действие при гриппе. Имеет противовирусное действие относительно вируса простого герпеса типа 1 и 2, вируса опоясывающего герпеса. Замедляет репликацию вирусной РНК, тем самым подавляет размножение вирусов, вызывает регрессию герпетических высыпаний.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: искусственного бычьего безоара 0,018 г; раковин гириопсиса Куминга, гребенчатки складчатой, жемчужницы Мартенса 0,018 г; алоевого дерева китайской древесной смолы, вываренной в воде (Lignum Aquilariae resinatum (Aquilaria sinensis (Lour.) Gilg) 0,026 г; серпухи китайской корней, вываренных в воде (Serratula chinensis S.Moore, сім. Asteraceae) 0,086 г; порошка листьев листоколосника черного (Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendle, сем. Poaceae) 0,02 г; экстракта водного смеси лекарственного растительного сырья (гардении жасминовидной плодов (Gardenia jasminoides Ellis, сем. Rubiaceae) 0,044 г, листоколосника черного листья (Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendle, сем. Poaceae) 0,42 г, андрографиса волотистого травы (Andrographis paniculata (Burm. fil) Nees, сем. Acanthaceae) 0,44) 0,34 г.

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, алюминия гидроксид, магния стеарат, краситель Opadry blue.

Выпускается в таблетках, по 12 таблеток в блистере, по 2 блистере в герметичном пакете из алюминиевой фольги; по 1 пакету в пачке из картона.

Основные физико-химические свойства: таблетки: покрытые оболочкой, круглые, обоевыпуклой формы, от светло-голубого с зеленовато-серым оттенком до голубого с зеленовато-серым оттенком цвета.

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Фармакотерапевтическая группа. Аналгетики и антипиретики. Код АТС N02B G. Противовирусные препараты. Код АТС J05A X.

Показания

Заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой: тонзиллит, воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, фаринго-ларингит, бронхит, грипп, ОРВИ.

Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса 1 и 2 типов, опоясывающего герпеса.

Профилактика инфекций, обусловленных вирусом простого и опоясывающего герпеса у больных со сниженным иммунитетом.

Противопоказания

Беременность и лактация.

Индивидуальная непереносимость компонентов, которые входят в состав препарата.

Дети младше 14 лет.

Фармакокинетика. Не изучалась.

Применение

Применяют у взрослых. Принимают внутрь по 2 таблетки 3 раза в сутки. Таблетки принимают не разжевывая и запивая небольшим количеством воды. Если нет особых рекомендаций врача, продолжительность лечения составляет 7–14 дней в зависимости от основного заболевания.

Особенности применения

В случае возникновения ощущения дискомфорта в области желудка, при диспептических явлениях, аллергических реакциях, необходимо прекратить применение препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью. Беременность и лактация является противопоказаниями к применению препарата.

Дети. Детям препарат не применяют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не исследовалось.

Побочные эффекты

Редко возможны: аллергические реакции, ощущение дискомфорта в области желудка и диспепсические явления.

Взаимодействия. Не исследовалось.

Детоксопирол и алкоголь. Совместимость препарата с алкоголем не исследована, но лучше воздержаться от комбинированного приема.

Передозировка. Данные о передозировке препарата отсутствуют.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Фармацевтическая компания "Цисин" Лтд, Китай.

Цена. Средняя цена 47 грн.

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