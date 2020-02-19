Детский церебральный паралич: пять главных задач реабилитации
Правильная реабилитация может помочь понять родителям реальные возможности ребенка
Детский церебральный паралич – это комплексное состояние, при котором у ребенка есть трудности с контролем крупных и мелких моторных функций, перемещением, координацией движений, речи, физическим развитием в целом. Но это состояние можно улучшить с помощью реабилитации. Подробнее о качественной реабилитации расскажет Денис Попов, ведущий специалист по физической реабилитации центра "Дитинологія особливого розвитку".
Каждый ребенок с особенностями развития уникален, и у каждого есть потенциал. Следовательно, ребенок может прогрессировать и развиваться при правильной поддержке родителей и специалистов.
В современная реабилитологии есть большой выбор методов и методик. Выбрать из них лучшие для своего ребенка – еще тот вызов для родителей. Поэтому на помощь должен прийти квалифицированный и опытный специалист.
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Первое, что мы делаем, когда к нам обращается ребенок – смотрим на него комплексно. Что малыш уже умеет делать, а чего не может, хотя в его возрасте этот навык уже должен быть. Затем специалист общается с родителями: они лучше всех знают своего ребенка, видят его дома каждый день. И могут рассказать о его возможностях, способностях и поведении, которые не проявятся на приеме.
Родители – главные помощники в развитии ребенка, и они будут принимать все решения о его здоровье. Поэтому первая задача реабилитолога – максимально проинформировать их о состоянии ребенка и перспективы при соблюдении всех правил реабилитации.
Мы спрашиваем у родителей, какие цели они ставят для своего малыша и чего ожидают от реабилитации. Довольно часто родители завышают или, наоборот, занижают ожидания.
Надо понимать, что ребенок – такой, какой он есть, может развиваться, но в своем темпе. Не всегда мы можем ожидать, что ребенок начнет самостоятельно ходить. Но он может, например, научиться передвигаться с помощью специальных технических средств. И это уже будет одним из первых шагов на пути к самостоятельности и самореализации.
Поэтому важная задача реабилитации – это показать родителям реальные возможности ребенка и вместе с ними поставить цели, к которым будем двигаться в процессе.
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Чтобы ребенок мог лучше развиваться и у него была более комфортная жизнь, надо уменьшить влияние первичных и вторичных проявлений поражения центральной нервной системы. Поэтому следующая задача реабилитации – это работа на улучшение общего самочувствия, физического состояния ребенка и раскрытие его возможностей.
Мы говорим о двигательных нарушениях, а проблемы с движением лечатся только движением. Для этого существует множество методик. В своей практике мы используем и классические, и современные методики. Это и кинезиотерапия, и Бобат-терапия, и сенсорно-моторная терапия, и динамическая проприоцептивная коррекция с использованием рефлекторно-нагрузочного устройства "Гравистат", и механотерапия, и эрготерапия. А также различные элементы игротерапии для того, чтобы мотивировать ребенка к новым действиям и движений.
Но секрет успеха не в том, чтобы применить самый продвинутый метод или методику. А в том, чтобы корректно подобрать комплекс методов и методик именно для конкретного ребенка.
Главная цель реабилитолога – помочь ребенку и его родителям организовать их повседневную жизнь с учетом ограниченных возможностей. Научить малыша двигаться, обслуживать себя, социализироваться настолько, насколько это будет возможно. На практике это сводится к нескольким практическим заданиям.
Во-первых, помочь ребенку организовать условия для сна (с помощью подушек, клиньев, валиков) и активного времяпрепровождения (с использованием коляски, стульев, ходунков). Во-вторых, помочь научиться обслуживать себя в быту. В-третьих, помочь ребенку общаться: говорить, пользоваться карточками или другими альтернативными способами общения.
Реабилитация – это ежедневный процесс, независимо от того, происходит он в специальном центре или дома. Можно пройти с ребенком курс из 10-20 занятий со специалистом. Но на этом нельзя останавливаться, иначе прогресс не будет длительным.
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Не всегда родители могут позволить себе ежедневно водить ребенка на занятия. Поэтому оптимальная схема работы по реабилитации такая: ребенок приходит на курс (например, 10 занятий) со специалистом, за это время реабилитолог успевает познакомиться с ребенком, проработать его возможности в соответствии с целями, которые определили родители. Следующий этап – научить родителей, как работать с ребенком дома.
До следующего курса родители определенное время занимаются с малышом дома. Потом же снова приходят к специалисту, чтобы поставить новые цели.
На практике же все зависит от особенностей ребенка и того, как родители работали с ним в период между курсами. Мы понимаем, что иногда хороший результат – это отсутствие ухудшений.
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Диагноз ДЦП может ставить только врач-невролог, начиная с возраста ребенка в один год. Существует ранняя диагностика, когда можно выявить определенные признаки проблемы до года. Родителям следует быть внимательными к ребенку гораздо раньше. Обращать внимание на его поведение, насколько своевременно он проходит все этапы развития. Например, начал ли кроха переворачиваться со спины на живот, как держит голову в положении на животе.
При любых сомнениях лучше проконсультироваться с неврологом. Иногда дети имеют задержки физического развития, не связанные с какими-то нарушениями или заболеваниями, и они устраняются своевременными занятиями с реабилитологом. Если же речь идет о действительно серьезных нарушениях, то раннее начало физической реабилитации только увеличит шансы ребенка максимально реализовать свой потенциал и развить необходимые навыки в будущем.
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