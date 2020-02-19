Детский церебральный паралич: пять главных задач реабилитации

Правильная реабилитация может помочь понять родителям реальные возможности ребенка

При ДЦП реабилитация подбирается индивидуально для каждого ребенка Фото: Depositphotos

Детский церебральный паралич – это комплексное состояние, при котором у ребенка есть трудности с контролем крупных и мелких моторных функций, перемещением, координацией движений, речи, физическим развитием в целом. Но это состояние можно улучшить с помощью реабилитации. Подробнее о качественной реабилитации расскажет Денис Попов, ведущий специалист по физической реабилитации центра "Дитинологія особливого розвитку".

Каждый ребенок с особенностями развития уникален, и у каждого есть потенциал. Следовательно, ребенок может прогрессировать и развиваться при правильной поддержке родителей и специалистов.

В современная реабилитологии есть большой выбор методов и методик. Выбрать из них лучшие для своего ребенка – еще тот вызов для родителей. Поэтому на помощь должен прийти квалифицированный и опытный специалист.

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Задача 1. Реально оценить состояние ребенка

Первое, что мы делаем, когда к нам обращается ребенок – смотрим на него комплексно. Что малыш уже умеет делать, а чего не может, хотя в его возрасте этот навык уже должен быть. Затем специалист общается с родителями: они лучше всех знают своего ребенка, видят его дома каждый день. И могут рассказать о его возможностях, способностях и поведении, которые не проявятся на приеме.

Родители – главные помощники в развитии ребенка, и они будут принимать все решения о его здоровье. Поэтому первая задача реабилитолога – максимально проинформировать их о состоянии ребенка и перспективы при соблюдении всех правил реабилитации.

Задача 2. Поставить цели

Мы спрашиваем у родителей, какие цели они ставят для своего малыша и чего ожидают от реабилитации. Довольно часто родители завышают или, наоборот, занижают ожидания.

Надо понимать, что ребенок – такой, какой он есть, может развиваться, но в своем темпе. Не всегда мы можем ожидать, что ребенок начнет самостоятельно ходить. Но он может, например, научиться передвигаться с помощью специальных технических средств. И это уже будет одним из первых шагов на пути к самостоятельности и самореализации.

Поэтому важная задача реабилитации – это показать родителям реальные возможности ребенка и вместе с ними поставить цели, к которым будем двигаться в процессе.

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Задача 3. Улучшить самочувствие

Чтобы ребенок мог лучше развиваться и у него была более комфортная жизнь, надо уменьшить влияние первичных и вторичных проявлений поражения центральной нервной системы. Поэтому следующая задача реабилитации – это работа на улучшение общего самочувствия, физического состояния ребенка и раскрытие его возможностей.

Мы говорим о двигательных нарушениях, а проблемы с движением лечатся только движением. Для этого существует множество методик. В своей практике мы используем и классические, и современные методики. Это и кинезиотерапия, и Бобат-терапия, и сенсорно-моторная терапия, и динамическая проприоцептивная коррекция с использованием рефлекторно-нагрузочного устройства "Гравистат", и механотерапия, и эрготерапия. А также различные элементы игротерапии для того, чтобы мотивировать ребенка к новым действиям и движений.

Но секрет успеха не в том, чтобы применить самый продвинутый метод или методику. А в том, чтобы корректно подобрать комплекс методов и методик именно для конкретного ребенка.

Развивать мелкую моторику можно в игровой форме Фото: Depositphotos

Задача 4. Помочь ребенку жить и развиваться

Главная цель реабилитолога – помочь ребенку и его родителям организовать их повседневную жизнь с учетом ограниченных возможностей. Научить малыша двигаться, обслуживать себя, социализироваться настолько, насколько это будет возможно. На практике это сводится к нескольким практическим заданиям.

Во-первых, помочь ребенку организовать условия для сна (с помощью подушек, клиньев, валиков) и активного времяпрепровождения (с использованием коляски, стульев, ходунков). Во-вторых, помочь научиться обслуживать себя в быту. В-третьих, помочь ребенку общаться: говорить, пользоваться карточками или другими альтернативными способами общения.

Задача 5. Научить родителей помогать ребенку

Реабилитация – это ежедневный процесс, независимо от того, происходит он в специальном центре или дома. Можно пройти с ребенком курс из 10-20 занятий со специалистом. Но на этом нельзя останавливаться, иначе прогресс не будет длительным.

Не всегда родители могут позволить себе ежедневно водить ребенка на занятия. Поэтому оптимальная схема работы по реабилитации такая: ребенок приходит на курс (например, 10 занятий) со специалистом, за это время реабилитолог успевает познакомиться с ребенком, проработать его возможности в соответствии с целями, которые определили родители. Следующий этап – научить родителей, как работать с ребенком дома.

До следующего курса родители определенное время занимаются с малышом дома. Потом же снова приходят к специалисту, чтобы поставить новые цели.

На практике же все зависит от особенностей ребенка и того, как родители работали с ним в период между курсами. Мы понимаем, что иногда хороший результат – это отсутствие ухудшений.

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Диагноз ДЦП может ставить только врач-невролог, начиная с возраста ребенка в один год. Существует ранняя диагностика, когда можно выявить определенные признаки проблемы до года. Родителям следует быть внимательными к ребенку гораздо раньше. Обращать внимание на его поведение, насколько своевременно он проходит все этапы развития. Например, начал ли кроха переворачиваться со спины на живот, как держит голову в положении на животе.

При любых сомнениях лучше проконсультироваться с неврологом. Иногда дети имеют задержки физического развития, не связанные с какими-то нарушениями или заболеваниями, и они устраняются своевременными занятиями с реабилитологом. Если же речь идет о действительно серьезных нарушениях, то раннее начало физической реабилитации только увеличит шансы ребенка максимально реализовать свой потенциал и развить необходимые навыки в будущем.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое фенилкетонурия и как это заболевание проявляется.

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