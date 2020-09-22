Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Действительно ли лук и чеснок могут побороть грипп и простуду: эксперимент

Сегодня, 19:05

Медики решили проверить, спасает ли народная медицина от вирусов

Четыре штамма гриппа прогнозируют в Украине в этом эпидсезоне. Вакцины от них должны появиться в аптеках в октябре. Врачи призывают не пренебрегать прививками, несмотря на пандемию коронавируса. Потому что эти две болезни одновременно могут иметь фатальные последствия.

Медики, зная расположение украинцев к народной медицине, решили проверить, действительно ли чеснок и лук могут побороть грипп и простуду.

Сюжет Веры Качмар
Видео: Сегодня

Продавец Татьяна Лазаренко, которая торгует овощами и фруктами уже не первый год, говорит что осенью многие покупают лимон и чеснок.

Жительница Киева Наталия Косман пользуется народным рецептом, переданным еще от бабушки, в основе которого луковый сок. "Колечками порежьте лук, в стаканчик положите, сахаром пересыпьте. Оно постоит где-то около часа и пускает сок, и уже можно есть. Поднимается иммунная система, какие-то же там фитонциды есть и они убивают бактерии", – делится рецептом женщина.

Когда болеет, не ограничивается лишь рекомендациями врача и киевлянка Анна Литвиненко. Она употребляет утром половину чайной ложки куркумы на стакан воды, а также чеснок и лук, называя все эти средства противовирусными.

Читайте также:
Как уберечь лицо от травм во время ношения маски

Чеснок, лук, лимоны – богатые на витамины, но грипп не вылечат. Ведь это вирусное заболевание, которое требует специального лечения, отмечают медики. Чтобы узнать, убивают ли эти продукты бактерии, они провели эксперимент специально для "Сегодня". На возбудителей распространенных инфекций нанесли сок чеснока и лука, но состояние бактерий осталось без изменений.

Павел Бык
Павел Бык
хирург

"Антибактериального действия на бактерии ни чеснок, ни лук не имеют", – объясняет хирург Павел Бык. То есть, эти продукты следует рассматривать лишь как дополнительные источники витаминов вместе с другими овощами, фруктами и зеленью.

Елена Егорова
Елена Егорова
терапевт

"И особых целебных свойств чеснок и лук не имеют", – добавляет терапевт Елена Егорова. — Любые продукты, которые обладают фитонцидами – лук, чеснок, и продукты, содержащие витамин C — всегда полезно. Но говорить, что эти средства помогут излечиться не совсем корректно".

Лучше защищает от гриппа – вакцинация. В этот эпидсезон прогнозируют, что Украину накроет две волны гриппа всех четырех штаммов. Самое оптимальное время для прививки – октябрь, тогда же в аптеках должны появиться препараты.

Напомним, ранее в США дали неутешительный прогноз, когда вакцина от COVID-19 станет общедоступной. Также вам может быть интересно узнать о метеозависимости и почему мы чувствуем перепады погоды и как с этим бороться.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Какая опасность скрывается в некачественных детских игрушках Психосоматика: почему болит голова и при чем тут страхи Как выбрать идеальную зубную щетку, подходящую именно вам Что такое уныние и чем оно опасно для человека
здоровье грипп витамины вакцина осень лук чеснок
Реклама

Новости партнеров

Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси

Популярные статьи

Сегодня, 14:17Fun

"Ношу корсет по 18 часов в день": женщина с 53-сантиметровой талией замахнулась на мировой рекорд (фото)

Сегодня, 10:07Fun

Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из гробницы возрастом 2000 лет: фото

Сегодня, 05:29Психология

Гороскоп на сегодня 22 сентября: Овна ждет удача на работе, а Тельца – интересная встреча

Вчера, 18:42Шоу-бизнес

Григорий Чапкис женился на женщине, которая моложе его на 52 года

Вчера, 14:30Шоу-бизнес

Джей Ло восхитила поклонников шикарной фигурой в купальнике: фото

Вчера, 13:52Fun

"Что это за животное?" Коза с впечатляющими габаритами случайно попала на видео

Вчера, 11:02Events

Рождество Пресвятой Богородицы-2020: лучшие поздравления в картинках, стихах и смс

Вчера, 09:26Events

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

Вчера, 07:16Психология

Какие знаки зодиака самые могущественные: таких только четыре

Вчера, 05:20Events

С Рождеством Пресвятой Богородицы: нежные картинки и открытки с великим церковным праздником

Вчера, 00:31Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в четвертом эфире

Вчера, 00:10Шоу-бизнес

Экс-холостяк Сергей Мельник признался, что в финале романтического шоу выбрал не ту девушку

20 сентябряEvents

Сегодня Всемирный День отца-2020: что означает праздник

20 сентябряEvents

День Благодарения в Украине-2020: история и традиции праздника

20 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 20 сентября: Водолею нужно начать действовать, а Рыбам – сбавить обороты

20 сентябряEvents

20 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Орбакайте сверкнула невероятной красотой на отдыхе с дочерью
Орбакайте сверкнула невероятной красотой на отдыхе с дочерью
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Девушка дня. Обворожительная болгарка на мировом корте
Девушка дня. Обворожительная болгарка на мировом корте
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление
Фреймут рассказала об ошибке, которая стоила ей карьеры на ТВ
Фреймут рассказала об ошибке, которая стоила ей карьеры на ТВ
Брат погибшего в ДТП не сдержался после приговора Ефремову
Брат погибшего в ДТП не сдержался после приговора Ефремову
Фреймут откровенно призналась, как смогла побороть вирус
Фреймут откровенно призналась, как смогла побороть вирус

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять