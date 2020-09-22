Действительно ли лук и чеснок могут побороть грипп и простуду: эксперимент

Медики решили проверить, спасает ли народная медицина от вирусов

Четыре штамма гриппа прогнозируют в Украине в этом эпидсезоне. Вакцины от них должны появиться в аптеках в октябре. Врачи призывают не пренебрегать прививками, несмотря на пандемию коронавируса. Потому что эти две болезни одновременно могут иметь фатальные последствия.

Медики, зная расположение украинцев к народной медицине, решили проверить, действительно ли чеснок и лук могут побороть грипп и простуду.

Сюжет Веры Качмар Видео: Сегодня

Продавец Татьяна Лазаренко, которая торгует овощами и фруктами уже не первый год, говорит что осенью многие покупают лимон и чеснок.

Жительница Киева Наталия Косман пользуется народным рецептом, переданным еще от бабушки, в основе которого луковый сок. "Колечками порежьте лук, в стаканчик положите, сахаром пересыпьте. Оно постоит где-то около часа и пускает сок, и уже можно есть. Поднимается иммунная система, какие-то же там фитонциды есть и они убивают бактерии", – делится рецептом женщина.

Когда болеет, не ограничивается лишь рекомендациями врача и киевлянка Анна Литвиненко. Она употребляет утром половину чайной ложки куркумы на стакан воды, а также чеснок и лук, называя все эти средства противовирусными.

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Чеснок, лук, лимоны – богатые на витамины, но грипп не вылечат. Ведь это вирусное заболевание, которое требует специального лечения, отмечают медики. Чтобы узнать, убивают ли эти продукты бактерии, они провели эксперимент специально для "Сегодня". На возбудителей распространенных инфекций нанесли сок чеснока и лука, но состояние бактерий осталось без изменений.

Павел Бык хирург

"Антибактериального действия на бактерии ни чеснок, ни лук не имеют", – объясняет хирург Павел Бык. То есть, эти продукты следует рассматривать лишь как дополнительные источники витаминов вместе с другими овощами, фруктами и зеленью.

Елена Егорова терапевт

"И особых целебных свойств чеснок и лук не имеют", – добавляет терапевт Елена Егорова. — Любые продукты, которые обладают фитонцидами – лук, чеснок, и продукты, содержащие витамин C — всегда полезно. Но говорить, что эти средства помогут излечиться не совсем корректно".

Лучше защищает от гриппа – вакцинация. В этот эпидсезон прогнозируют, что Украину накроет две волны гриппа всех четырех штаммов. Самое оптимальное время для прививки – октябрь, тогда же в аптеках должны появиться препараты.

Напомним, ранее в США дали неутешительный прогноз, когда вакцина от COVID-19 станет общедоступной. Также вам может быть интересно узнать о метеозависимости и почему мы чувствуем перепады погоды и как с этим бороться.

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