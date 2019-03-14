Диабет и болезнь Альцгеймера: к чему могут привести больные зубы

Больные зубы могут вызвать различные заболевания

Кариес может вызвать различные проблемы со здоровьем Фото: freepik.com

Врачи говорят, что все болезни от нервов. И это действительно так, а еще – от больных зубов. Из-за инфекций полости рта, вызванных больными зубами, возбудители распространяются по всему организму и не только снижают наш иммунитет, но и влияют на наши органы и системы органов. О том почему так важно вовремя лечить больные зубы и какие болезни они могут спровоцировать, рассказал известный стоматолог Ярослав Заблоцкий.

Почему так важно ухаживать за полостью рта, деснами и зубами? "Болезнетворные бактерии, скопление зубного налета, нерегулярный уход за зубами и полостью рта вызывает разнообразные болезни, – рассказывает стоматолог Ярослав Заблоцкий, – самые коварные из них – кариес и пародонтит.

Почему возникает кариес

Кариес образуется при неправильном, недостаточном уходе за полостью рта и развивается в результате жизнедеятельности бактерий. Пародонтит является воспалением окружающей зуба ткани – десен. Это очень коварное заболевание, которое провоцирует выпадение зубов. Но и кариес и пародонтит можно предотвратить если сформировать привычку два раза в день чистить зубы самостоятельно, а два раза в год делать профессиональную гигиену у стоматолога. А кроме того, вы защитите свой организм от заболеваний всего организма, вызванных больными зубами. Разберемся с ними подробнее".

Почему больные зубы вызывают заболевания желудочно-кишечного тракта

Желудочно-кишечный тракт является местом, куда проникают бактерии, если они имеются в полости рта. Далее, через кровь по сосудам и капиллярам микробы циркулируют по всему организму и попадают в другие органы. Как следствие, это может спровоцировать серьезные болезни желудочно-кишечного тракта.

Как проблемы с зубами могут повлиять на сердечно-сосудистые заболевания

Если существует заболевание или воспалительный процесс в ротовой полости, то инфекция быстро распространится по организму и может спровоцировать болезни органов кровеносно-сосудистой системы.

Согласно новым исследованиям американских ученых из существует прямая связь между целостность зубного ряда связана со здоровьем сердца. Исследованная были проведены на 61 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 45 до 69 лет. Выяснилось, что те пациенты, кому не удалось сохранить даже 2-3 зуба имеют на 23% более высокий риск развития сердечных заболеваний по сравнению с пациентами, зубы которых были полностью здоровы.

Эти исследования позволили ученым и медикам сделать вывод о том, что – потеря зубов ведет к сердечным патологиям и болезням сердечно-сосудистой системы. Причина кроется в риске развития воспалительных процессов в кровеносных сосудах.

Ярослав Заблоцкий

Больные зубы провоцируют возникновение пародонтита и болезни Альцгеймера

Немецкие ученые выяснили, что больные зубы провоцируют возникновение болезни Альцгеймера. Именно бактерия, которая вызывает пародонтит ускоряет процесс развития деменции. Нужно помнить правило: здоровые зубы – это чистые зубы. И если мы можем хотя бы минимально повлиять на то, чтобы пародонтит не спровоцировал болезнь Альцгеймера, то нужно с большей ответственностью относиться к правилам гигиены.

Воспалительные процессы во рту могут вызвать сахарный диабет

Воспалительные процессы в ротовой полости влияют на повышение сахара в крови. Если пародонтит и кариес не лечить, то они может провоцировать развитие и усиление сахарного диабета.

Важно помнить, что здоровье человека в его собственных руках. Не нужно пренебрегать элементарными правилами гигиены полости рта и недооценивать профессиональную чистку у стоматолога.

Домашний и профессиональный уход и гигиена зубов должны стать культурой каждого отдельно и страны в целом, тогда не будет надобности тратить усилия на глобальное лечение организма. Ведь не секрет, что болезнь всегда лучше предотвратить, нежели лечить.

Напомним, ранее мы рассказывали, что такое зубные имплантаты. Кроме этого, мы сообщали, к чему могут привести деформации зубов у детей.

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