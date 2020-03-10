Диабет: ТОП-5 продуктов, которые снижают сахар в крови

Что можно и нужно есть при повышенном уровне сахара в крови

При сахарном диабете II типа (без инсулина) назначается специальная диета, исключающая многие повседневные продукты. Те, кто сталкивается с повышенным сахаром впервые, очень расстраиваются, что любимое картофельное пюре или рисовая каша теперь табу.

"Действительно, от многих продуктов, так называемых "быстрых углеводов" придется отказаться, – рассказывает гастроэнтеролог Ирина Казимир. – Но есть много других вкусных и полезных продуктов, которые, наоборот, помогают снижать уровень сахара в крови. Только помните, что для действенного эффекта их надо включить в ежедневный рацион".

Но, несмотря на то, что есть универсальные сахароснижающие продукты, их действие все же зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Поэтому прежде, чем включить тот или иной продукт в ежедневный рацион, проконсультируйтесь у своего лечащего врача.

1. Вишня. Это ягода с очень низким гликемическим индексом (ГИ 22) содержит вещество антоциан. Оно снижает уровень сахара в крови, "убирает" плохой холестерин и способствует снижению давления. Кроме того, вишню часто включают в программы похудения. А поддержание хорошей формы – залог компенсированного диабета. Дневная доза вишни – 100 граммов. Если нет свежей, можно покупать замороженную.

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2. Грейпфрут. Этот фрукт также с низким гликемическим индексом (ГИ 29) показан больным сахарным диабетом 2 типа. Полезен и свежевыжатый сок из грейпфрута (но только не пакетированный). В этом цитрусе содержится сильный антиоксидант нарингин, он способствует усвоению инсулина различными тканями организма. Для диабетиков желательно съедать 1 средний грейпфрут в день. Только помните, что этот фрукт и сок из него могут снижать действия некоторых лекарств, поэтому таблетки и цитрусы стоит принимать с разницей в 1-2 часа.

3. Корица. В этой пряности содержаться полифенолы, которые способствуют снижению уровня сахара в крови. Добавляйте эту приправу в овсянку, творог, любой несладкий напиток. Суточная норма корицы – 0,5 чайной ложки.

При диабете показан один средний грейпфрут в день Фото: freepik.com

4. Брокколи. Она может быть очень вкусной, если ее правильно приготовить! Брокколи является источником клетчатки, а именно она способствует замедлению всасывания сахара в кишечнике. В день можно съедать до 200 граммов брокколи.

5. Черника. Эта ягода просто необходима тем, кто страдает сахарным диабетом 2 типа. В ней содержится много дубильных веществ, антоцианов и гликозидов, которые помогают сахару держаться на уровне нормы. Кроме того, доказано, что постоянное применение черники или чая из нее способно предотвратить диабетическое поражение сетчатки глаза. Норма в день – 200 граммов.

Кроме того, сахароснижающими свойствами обладают: киви, авокадо, нежирные йогурты, бобовые, яблоки, чеснок, орехи (до 50 граммов в день), нежирная рыба и шпинат.

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