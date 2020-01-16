Диаглизид: инструкция, показания, способ применения

Препарат применяют при заболевании сахарным диабетом II типа

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Диаглизид – гипогликемическое средство для перорального применения. Диаглизид содержит активное вещество гликлазид – производное сульфонилмочевины. Гликлазид способствует восстановлению раннего пика секреции инсулина, оказывает влияние на транспорт ионов кальция в бета-клетках поджелудочной железы. Механизм действия препарата Диаглизид основан на его способности снижать проницаемость мембран бета-клеток для ионов калия, деполяризовать мембраны, увеличивать ток ионов кальция через каналы и повышать уровень кальция внутри бета-клеток, что в конечном итоге приводит к высвобождению инсулина из цитоплазматических гранул.

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Состав и форма выпуска

Действующее вещество: гликлазид, который является производным сульфонилмочевины.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, повидон, кальция стеарат, тальк.

Диаглизид производится в таблетках, которые содержатся в контурных ячейковых упаковках по 10 штук, в картонных пачках по 3 либо 6 штук. Дозировка 30 мг, 60 мг, 80 мг

Основные физико-химические свойства: таблетки белого или белого с кремовым оттенком цвета с плоской поверхностью, риской и фаской.

Фармакотерапевтическая группа. Гипогликемизирующие препараты, за исключением инсулинов. Сульфаниламиды, производные мочевины. Гликлазид. Код АТХ А10В В09.

Показания

Диаглизид применяют:

для терапии пациентов с инсулиннезависимым сахарным диабетом в случае, когда диета и физические упражнения не дают необходимого контроля уровня глюкозы в плазме крови.

для предупреждение осложнений сахарного диабета II типа: снижение риска макро- и микрососудистых осложнений, в частности новых случаев или ухудшения нефропатии.

Противопоказания

повышенная чувствительность к гликлазиду, другим производным сульфонилмочевины и неактивным компонентам препарата;

сахарный диабет I типа (инсулинзависимый);

тяжелый кетоацидоз, прекоматозное состояние и диабетическая кома;

тяжелая почечная недостаточность;

тяжелая печеночная недостаточность;

терапия миконазолом;

лечение хинолонами;

период кормления грудью;

не назначают детям.

Фармакокинетика

После приема внутрь гликлазид полностью абсорбируется в ЖКТ. Прием пищи не влияет на скорость и степень его абсорбции. После приема таблеток концентрация гликлазида прогрессивно возрастает на протяжении первых 6 ч, после чего достигает постоянного уровня, который удерживается от 6 до 12 ч. Связывание гликлазида с белками плазмы крови достигает 95%.

Гликлазид метаболизируется преимущественно в печени и выводится почками в виде неактивных метаболитов. У лиц пожилого возраста не выявлено существенных отличий фармакокинетических параметров по сравнению с молодыми людьми.

Применение

Препарат предназначен для приема внутрь. Таблетки не следует измельчать и делить перед приемом.

Для достижения максимального терапевтического эффекта таблетку следует принимать за 30 минут до приема пищи.

При развитии нежелательных эффектов со стороны пищеварительного тракта препарат Диаглизид можно принимать во время приема пищи.

Продолжительность терапии и дозы гликлазида определяет врач индивидуально.

Назначают только взрослым.

Суточная доза может меняться от 30 до 120 мг.

Таблетки глотают целыми (не раздавливать и не разжевывать). Если больной забыл принять таблетки, не следует повышать дозу на следующий день.

Как и для всех гипогликемических средств, необходим индивидуальный подбор дозы препарата.

Особенности применения

В состав препарата входит лактоза, поэтому лицам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа не рекомендовано назначать этот препарат.

Для пациентов пожилого возраста (>65 лет) режим дозирования препарата является таким же, как и для пациентов в возрасте до 65 лет.

Для пациентов с почечной недостаточностью легкой и умеренной степени режим дозирования препарата является таким же, как и для пациентов с нормальной функцией почек, но пациент должен находиться под тщательным наблюдением.

Для пациентов, которые относятся к группе риска возникновения гипогликемии – рекомендуется минимальная начальная доза 30 мг/сут.

Для пациентов с тяжелыми заболеваниями сосудов (ИБС, тяжелая патология каротидных сосудов, диффузные заболевания сосудов) рекомендуется минимальная начальная доза — 30 мг/сут .

Для предупреждения осложнений сахарного диабета II типа. Стратегия интенсивного контроля гликемии предусматривает постепенное повышение дозы Диаглизида до 120 мг/сут. под контролем уровня HbA1c, следуя рекомендациям относительно диеты и физических упражнений, контролируя риск развития гипогликемии. Также возможно добавление других гипогликемических препаратов, таких как метформин, акарбоза, тиазолидиндионы или инсулин.

Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности гликлазид не назначают. Перед налом терапии препаратом Диаглизид следует исключить беременность у женщин репродуктивного возраста. При наступлении или планировании беременности следует подобрать другое гипогликемическое средство.

В период лактации гликлазид можно принимать только при условии отмены грудного вскармливания.

Дети. Детям препарат не назначают

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Пациентам необходимо знать симптомы гипогликемии, уметь их распознавать и в случае их возникновения соблюдать осторожность во время управления транспортными средствами или работы с разными механизмами, особенно в начале лечения.

Побочные эффекты

Диаглизид, как правило, неплохо переносится пациентами. В отдельных случаях возможно развитие таких нежелательных эффектов, обусловленных гликлазидом, которые исчезают после отмены препарата:

Со стороны желудочно-кишечного тракта: нарушения стула, диспепсические явления, тошнота. При развитии таких нежелательных эффектов рекомендуется принимать препарат Диаглизид во время приема пищи.

Со стороны гепатобилиарной системы: гепатит, повышение уровня печеночных ферментов, снижение функций печени.

Со стороны системы крови: лейкопения, тромбоцитопения, анемия.

Аллергические реакции: крапивница, кожный зуд, буллезные высыпания.

Взаимодействия

Гипогликемическое действие препарата Диаглизид может усиливаться при сочетанном применении с противомикробными средствами группы сульфаниламидов, фенилбутазоном, клофибратом, антагонистами витамина К, этиловым спиртом, салицилатами, аллопуринолом, миконазолом, ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента, а также производными кумарина.

Также повышается риск развития гипогликемии при сочетанном применении гликлазида с теофиллином, кофеином и некоторыми препаратами группы ингибиторов моноаминоксидазы.

Возможно развитие гипогликемии с кетоацидозом при одновременном применении препарата Диаглизид с кортикостероидными средствами (в том числе топическими глюкокортикостероидами), диуретиками, эстрогенами и прогестеронами (в том числе в составе пероральных контрацептивных средств), дифенином, рифампицином и барбитуратами.

Следует с осторожностью назначать препарат Диаглизид с препаратами, которые маскируют симптомы гипогликемии, в том числе бета-адреноблокаторами.

Диаглизид и алкоголь. Не рекомендуется одновременное употребление. Алкоголь является одним из факторов, повышающих риск возникновения гипогликемии.

Передозировка

При применении завышенных доз гликлазида у пациентов возможно развитие гипогликемии. В тяжелых случаях возможно развитие гипогликемической прекомы или комы, а также судорог.

В случае приема препарата Диаглизид в дозе, которая значительно превышает рекомендованную, следует немедленно провести промывание желудка и назначить энтеросорбентные средства. При передозировке гликлазида показан прием сахара (5-10 г).

В случае тяжелой передозировки, которая сопровождается неврологической симптоматикой, показано внутривенное введение 40% раствора глюкозы и госпитализация пациента.

Проведение гемодиализа с целью снижения плазменной концентрации гликлазида неэффективно

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. При температуре на выше 25 °С.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель. ПАО Фармак, г. Киев, Украина.

Цена. Средняя цена от 66,59 до 90,53 грн.

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