Диазолин: инструкция, показания, способ применения

Препарат обладает противоаллергическим действием, уменьшает отек слизистых оболочек

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Диазолин – антигистаминное средство. Применяется для профилактики и лечения сезонного аллергического ринита, поллиноза, крапивницы, пищевой и лекарственной аллергии, дерматозов, сопровождающихся зудом (экзема, нейродермит).

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 драже содержит мебгидролина в пересчете на 100 % сухое вещество 50 мг (0,05 г) или 100 мг (0,1 г).

Вспомогательные вещества: сахароза, патока крахмальная, тальк, воск желтый, масло подсолнечное.

Выпускается в разных дозировках – 0,05 г и 0,1 г. По 10 драже в блистере без вложения в пачку. По 10 драже в блистере. По 2 блистера в пачке.

Основные физико-химические свойства: Драже белого цвета. При поперечном разрезе видно два слоя. Драже должны иметь правильную шаровидную форму. Поверхность драже должна быть ровной, гладкой и однородной по цвету.

Фармакотерапевтическая группа. Антигистаминные средства для системного применения. Код ATC R06A X15.

Показания

Диазолин применяют при лечении:

Ринита, вызванного аллергией.

Классической крапивницы.

Поллиноза.

Аллергических проявлений на лекарства.

Дерматозов, вызывающих зуд.

Аллергической реакции на пищу.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, пилоростеноз, гиперплазия предстательной железы закрытоугольная глаукома, эпилепсия, нарушения сердечного ритма.

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Фармакокинетика

Быстро всасывается из пищеварительного тракта. Биодоступность колеблется в пределах 40–60%. Терапевтический эффект развивается спустя 15–30 мин, максимальное действие наблюдается через 1–2 ч. Продолжительность эффекта может достигать 2 сут. Препарат практически не проникает через ГЭБ, метаболизируется в печени путем метилирования, индуцирует ферменты печени, выводится из организма почками.

Применение

Применяют внутрь, во время или сразу после еды, взрослым и детям в возрасте от 7 лет.

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 100-200 мг 1-2 раза в сутки.

Высшая разовая доза – 300 мг, высшая суточная – 600 мг.

Детям в возрасте от 7 до 12 лет – по 50 мг 1-3 раза в сутки.

Продолжительность лечения определяется врачом в зависимости от клинического эффекта и переносимости препарата.

В случае пропуска приема препарата, принять пропущенную дозу следует как можно скорее. Если до очередного приема осталось несколько часов, принимать следует только следующую дозу. Двойную дозу препарата принимать не следует. В случае необходимости следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

Диазолин с осторожностью назначают при тяжелой печеночной и/или почечной недостаточности (возможна коррекция дозы и увеличение интервалов между приемами). Во время лечения Диазолином употребление алкогольных напитков не рекомендуется.

Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности и кормления грудью применять препарат противопоказано.

Дети. Препарат применять детям старше 3 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. При применении препарата не рекомендуется управлять автотранспортом и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, которые требуют концентрации внимания.

Побочные эффекты

Со стороны пищеварительной системы: раздражение слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, которое иногда проявляется диспептическими явлениями (изжога, тошнота, боль в эпигастральной области).

Со стороны центральной нервной системы: головокружение, парестезии, повышенная утомляемость, сонливость, нечеткость зрительного восприятия, замедление скорости реакций, тремор, тревожность (ночью).

Другие: сухость во рту, нарушения мочеиспускания, аллергические реакции. Крайне редко возможно возникновение гранулоцитопении и агранулоцитоза.

У детей иногда наблюдаются парадоксальные реакции: повышенная возбудимость, тремор, нарушения сна, раздражительность.

В единичных случаях в пострегистрационный период отмечались следующие побочные реакции: головная боль, зуд, высыпания, крапивница, отек Квинке.

Взаимодействия

Диазолин потенцирует действие снотворных, седативных и других препаратов, угнетающих ЦНС, а также алкоголя.

Диазолин и алкоголь. При одновременном употреблении с алкоголем, снотворными средствами и успокоительными препаратами, действие Диазолина усиливается.

Передозировка

При передозировке препарата повышается риск возникновения побочных эффектов, описанных в соответствующем разделе. В этом случае препарат отменяют, в случае необходимости проводят мероприятия общей детоксикации (промывание желудка, форсированный диурез), симптоматическую терапию.

Срок годности. 3,6 года.

Условия хранения. Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производители:

Фармак, ПАО, г. Киев, Украина.

ЗАО Дарница, г. Киев, Украина.

Цена. От 7 до 22 грн. В зависимости от количества драже в упаковке.

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