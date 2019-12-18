Диазолин: инструкция, показания, способ применения
Препарат обладает противоаллергическим действием, уменьшает отек слизистых оболочек
Диазолин – антигистаминное средство. Применяется для профилактики и лечения сезонного аллергического ринита, поллиноза, крапивницы, пищевой и лекарственной аллергии, дерматозов, сопровождающихся зудом (экзема, нейродермит).
Действующее вещество: 1 драже содержит мебгидролина в пересчете на 100 % сухое вещество 50 мг (0,05 г) или 100 мг (0,1 г).
Вспомогательные вещества: сахароза, патока крахмальная, тальк, воск желтый, масло подсолнечное.
Выпускается в разных дозировках – 0,05 г и 0,1 г. По 10 драже в блистере без вложения в пачку. По 10 драже в блистере. По 2 блистера в пачке.
Основные физико-химические свойства: Драже белого цвета. При поперечном разрезе видно два слоя. Драже должны иметь правильную шаровидную форму. Поверхность драже должна быть ровной, гладкой и однородной по цвету.
Фармакотерапевтическая группа. Антигистаминные средства для системного применения. Код ATC R06A X15.
Диазолин применяют при лечении:
- Ринита, вызванного аллергией.
- Классической крапивницы.
- Поллиноза.
- Аллергических проявлений на лекарства.
- Дерматозов, вызывающих зуд.
- Аллергической реакции на пищу.
Гиперчувствительность к компонентам препарата. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, пилоростеноз, гиперплазия предстательной железы закрытоугольная глаукома, эпилепсия, нарушения сердечного ритма.
Переутомление официально признали болезнью. Смотрите в нашем сюжете.
Быстро всасывается из пищеварительного тракта. Биодоступность колеблется в пределах 40–60%. Терапевтический эффект развивается спустя 15–30 мин, максимальное действие наблюдается через 1–2 ч. Продолжительность эффекта может достигать 2 сут. Препарат практически не проникает через ГЭБ, метаболизируется в печени путем метилирования, индуцирует ферменты печени, выводится из организма почками.
Применяют внутрь, во время или сразу после еды, взрослым и детям в возрасте от 7 лет.
Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 100-200 мг 1-2 раза в сутки.
Высшая разовая доза – 300 мг, высшая суточная – 600 мг.
Детям в возрасте от 7 до 12 лет – по 50 мг 1-3 раза в сутки.
Продолжительность лечения определяется врачом в зависимости от клинического эффекта и переносимости препарата.
В случае пропуска приема препарата, принять пропущенную дозу следует как можно скорее. Если до очередного приема осталось несколько часов, принимать следует только следующую дозу. Двойную дозу препарата принимать не следует. В случае необходимости следует проконсультироваться с врачом.
Читайте также:Цетрин: инструкция, показания, способ применения
Диазолин с осторожностью назначают при тяжелой печеночной и/или почечной недостаточности (возможна коррекция дозы и увеличение интервалов между приемами). Во время лечения Диазолином употребление алкогольных напитков не рекомендуется.
Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности и кормления грудью применять препарат противопоказано.
Дети. Препарат применять детям старше 3 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. При применении препарата не рекомендуется управлять автотранспортом и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, которые требуют концентрации внимания.
Со стороны пищеварительной системы: раздражение слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, которое иногда проявляется диспептическими явлениями (изжога, тошнота, боль в эпигастральной области).
Со стороны центральной нервной системы: головокружение, парестезии, повышенная утомляемость, сонливость, нечеткость зрительного восприятия, замедление скорости реакций, тремор, тревожность (ночью).
Другие: сухость во рту, нарушения мочеиспускания, аллергические реакции. Крайне редко возможно возникновение гранулоцитопении и агранулоцитоза.
У детей иногда наблюдаются парадоксальные реакции: повышенная возбудимость, тремор, нарушения сна, раздражительность.
В единичных случаях в пострегистрационный период отмечались следующие побочные реакции: головная боль, зуд, высыпания, крапивница, отек Квинке.
Читайте также:Глицисед – восстановит сон, убережет от стресса
Диазолин потенцирует действие снотворных, седативных и других препаратов, угнетающих ЦНС, а также алкоголя.
Диазолин и алкоголь. При одновременном употреблении с алкоголем, снотворными средствами и успокоительными препаратами, действие Диазолина усиливается.
При передозировке препарата повышается риск возникновения побочных эффектов, описанных в соответствующем разделе. В этом случае препарат отменяют, в случае необходимости проводят мероприятия общей детоксикации (промывание желудка, форсированный диурез), симптоматическую терапию.
Срок годности. 3,6 года.
Условия хранения. Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производители:
- Фармак, ПАО, г. Киев, Украина.
- ЗАО Дарница, г. Киев, Украина.
Цена. От 7 до 22 грн. В зависимости от количества драже в упаковке.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.