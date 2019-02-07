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Диета для очищения организма: как избавиться от токсинов и похудеть

Избавиться от лишних килограммов можно, употребляя здоровую пищу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:41
Продукты для детокса Фото: depositphotos.com
Продукты для детокса
Фото: depositphotos.com

Главные цели этой семидневной диеты – очистка организма от токсинов, стимуляция пищеварения, витаминизация и снижение веса. В течение недели нужно выпивать не менее 1,5 литра чистой воды в день, а перед сном – стакан кефира с низкой жирностью.

Основу диеты составляют: нежирное мясо, курица; рыба; любые овощи и фрукты; овсяная крупа; нежирное молоко, йогурт, творог, сыр; хлеб зерновой и из муки грубого помола; растительное масло (кукурузное, оливковое, подсолнечное); сахарозаменители.

Нельзя употреблять: жирное мясо и мясопродукты, копчености; белый хлеб и кондитерские изделия; макаронные изделия и крупы (кроме овсяной); жирное цельное молоко, творог, йогурты с добавками; сахар и сладости; алкоголь.

Примерное меню на неделю

Ограничьте употребление жирной и соленой пищи Фото: pixabay.com

1-й день

  • Завтрак: Половина грейпфрута, посыпанная корицей, кусочек сыра, ржаной хлебец, чай;
  • Обед: Суп-пюре из овощей, отварная куриная грудка (100 г), салат из пророщенной пшеницы и моркови, заправленный кукурузным маслом с семечками кунжута, стакан сливового сока;
  • Полдник: Фруктовый салат заправленный натуральным йогуртом с 1 ч. ложкой меда;
  • Ужин: Овсяная каша, сваренная на обезжиренном молоке с сушеными или свежими фруктами.

2-й день

  • Завтрак: Фруктовый салат с натуральным йогуртом, булочка из муки грубого помола;
  • Обед: Слабый говяжий бульон с крекером, салат (авокадо, помидор, огурец, листья салата с лимонным соком и оливковым маслом), фаршированный овощами перец, груша;
  • Полдник: Травяной чай (1 стакан), ржаной хлебец;
  • Ужин: Запеченная рыба (100 г), отварной картофель в "мундире", отварные кабачки с оливковым маслом (100 г), ржаной хлебец, чай с сахарозаменителем.

3-й день

  • Завтрак: Любые ягоды или фрукты (100 г), хлебцы с отрубями (2 шт.), свежий апельсиновый сок;
  • Обед: Куриный бульон с ржаным хлебцем, 2-3 отварные картофелины, фаршированные тунцом, творогом и сладкой кукурузой, 2 свежих помидора;
  • Полдник: Свежее фруктовое пюре с натуральным йогуртом;
  • Ужин: Отварное куриное мясо (100 г), отварной коричневый рис (50 г), салат из свежих овощей.

4-й день

  • Завтрак: Мюсли (30 г) с обезжиренным молоком, свежий фрукт, кофе;
  • Обед: Суп-пюре из спаржи, куриная котлета, салат из капусты и свежего огурца с растительным маслом и лимонным соком, яблочный сок (1 стакан);
  • Полдник: Брынза (50 г) со свежим овощным салатом;
  • Ужин: Кукурузная каша с медом и семенами кунжута, кусочек сыра.

5-й день

  • Завтрак: Салат из груши, яблока, банана, заправленный йогуртом, хлебец с отрубями;
  • Обед: Овощное рагу из кабачков, цветной капусты, помидоров с зеленью петрушки, булочка из муки грубого помола, клубника с обезжиренным йогуртом;
  • Полдник: Сандвич из цельнозернового хлеба с салатом и кусочками авокадо, апельсиновый сок (1 стакан);
  • Ужин: 2-3 печеных яблока с натуральным йогуртом, кусочек брынзы, ржаной хлебец, чай.

6-й день

  • Завтрак: Тост с запеченными помидорами и брынзой, посыпанный сельдереем или петрушкой, чай с медом;
  • Обед: Рыбный суп с овощами, ржаной хлебец, тушеная говяжья печень (100 г) с гарниром из отварной свеклы, томатный сок (1 стакан);
  • Полдник: Мюсли без сахара с нежирным натуральным йогуртом;
  • Ужин: Тушеная печень (150 г), отварной картофель (2 шт.), 2 помидора, томатный сок (1 стакан).

7-й день

  • Завтрак: Кусочек постного окорока, помидор, ананас (100 г), булочка из муки грубого помола, теплое молоко (1 стакан).
  • Обед: Вегетарианский овощной суп с обезжиренной сметаной, булочка из муки грубого помола, тушеная рыба (100 г), гарнир из отварной фасоли и листьев салата, 2 яблока;
  • Полдник: Стакан фруктового сока с ржаным хлебцем;
  • Ужин: Отварной лосось (150 г), салат из свежей капусты и оливок с лимонным соком, булочка из муки грубого помола, киви, чай.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

Смотрите сюжет о самых абсурдных диетах мира:

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Источник: Сегодня
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