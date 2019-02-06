Диета "Считаем углеводы": как похудеть на 10 килограммов

Такую диету часто называют диетой офицеров армии США

Количество "быстрых" углеводов стоит ограничить Фото: freepik.com

Из названия диеты понятно, что базируется она на подсчете углеводов в рационе. Ее основа – белковые блюда, а углеводы и жиры нужно ограничивать, но делать это грамотно, с учетом правил здорового питания.

Допустим, вареная рыба или говядина "стоят" 0 очков, но это не значит, что вы должны питаться только вареным мясом. 1 условная единица (у.е.) равна 1 г углеводов. Для похудения необходимо набирать не более 40 очков в сутки, 60 очков – суточная норма для взрослого мужчины, занимающегося спортом.

Максимальное время, которое можно придерживаться этой диеты – 2 месяца, за это время можно сбросить около 10 килограммов.

Очки диеты "Считаем углеводы"

Мясо "стоит" 0 очков Фото: pixabay.com

Отварная рыба или говядина (100 г) – очки 0

Молоко, кефир (0,5 литра) – очки 10

Жареная рыба, мясо (100 г) – очки 5

Творог, сыр, йогурт (100 г) – очки 5

Котлета, жареная свинина (100 г) – очки 7

Сметана, сливки, майонез, жир (1 ст. л.) – очки 3

Отварная сосиска – очки 1

Кетчуп (1 ст. л.) – очки 1

Отварное яйцо – очки 1

1 фрукт (100 г) – очки 5

Копченое или соленое мясо, колбаса (10 г) – очки 6

1 апельсин – очки 2

Яичница из 2 яиц – очки 7

1 порция фруктового салата – очки 11

Порция салата из сырых овощей без заправки – очки 5

1 порция мюсли – очки 5

Порция отварных или тушеных овощей – очки 10

1 порция торта, (100 г) – очки 25

Фасоль, картофель, каша (1 тарелка) – очки 20

1 пирожок – очки 19

Макароны (1 тарелка) – очки 25

Печенье, блин, конфета, шоколадка – 1 шт. – очки 9

Жареный картофель (1 тарелка) – очки 25

1 чайная ложка сахара – очки – очки 12

Вегетарианский суп (1 порция) – очки 8

Варенье, джем, мед (1 ст. л.) – очки 4

Гороховый суп, 1 порция – очки 35

Сок, коктейль, вино (100 г)- очки 10

Овощной суп с мясом, 1 порция – очки 16

Джин, коньяк, ликер (50 г) – очки 13

Сдоба (100 г) – очки 28

Томатный сок (1 литр) – очки 8

Чай, кофе, минеральная вода (1 стакан) – очки 0

Как увеличить эффективность диеты?

Заранее составьте суточный рацион и разбейте его на 4-5 приемов.

В течение дня пейте много жидкости, чтобы улучшить метаболизм, ускорить пищеварение и стимулировать работу почек. Лучше всего употреблять обычную и минеральную воду, зеленый и травяной чай.

Чтобы усилить результативность диеты, занимайтесь спортом: физические упражнения ускорят сжигание жиров и не дадут коже обвиснуть.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

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