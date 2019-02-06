Диета "Считаем углеводы": как похудеть на 10 килограммов
Такую диету часто называют диетой офицеров армии США
Из названия диеты понятно, что базируется она на подсчете углеводов в рационе. Ее основа – белковые блюда, а углеводы и жиры нужно ограничивать, но делать это грамотно, с учетом правил здорового питания.
Допустим, вареная рыба или говядина "стоят" 0 очков, но это не значит, что вы должны питаться только вареным мясом. 1 условная единица (у.е.) равна 1 г углеводов. Для похудения необходимо набирать не более 40 очков в сутки, 60 очков – суточная норма для взрослого мужчины, занимающегося спортом.
Максимальное время, которое можно придерживаться этой диеты – 2 месяца, за это время можно сбросить около 10 килограммов.
Очки диеты "Считаем углеводы"
- Отварная рыба или говядина (100 г) – очки 0
- Молоко, кефир (0,5 литра) – очки 10
- Жареная рыба, мясо (100 г) – очки 5
- Творог, сыр, йогурт (100 г) – очки 5
- Котлета, жареная свинина (100 г) – очки 7
- Сметана, сливки, майонез, жир (1 ст. л.) – очки 3
- Отварная сосиска – очки 1
- Кетчуп (1 ст. л.) – очки 1
- Отварное яйцо – очки 1
- 1 фрукт (100 г) – очки 5
- Копченое или соленое мясо, колбаса (10 г) – очки 6
- 1 апельсин – очки 2
- Яичница из 2 яиц – очки 7
- 1 порция фруктового салата – очки 11
- Порция салата из сырых овощей без заправки – очки 5
- 1 порция мюсли – очки 5
- Порция отварных или тушеных овощей – очки 10
- 1 порция торта, (100 г) – очки 25
- Фасоль, картофель, каша (1 тарелка) – очки 20
- 1 пирожок – очки 19
- Макароны (1 тарелка) – очки 25
- Печенье, блин, конфета, шоколадка – 1 шт. – очки 9
- Жареный картофель (1 тарелка) – очки 25
- 1 чайная ложка сахара – очки – очки 12
- Вегетарианский суп (1 порция) – очки 8
- Варенье, джем, мед (1 ст. л.) – очки 4
- Гороховый суп, 1 порция – очки 35
- Сок, коктейль, вино (100 г)- очки 10
- Овощной суп с мясом, 1 порция – очки 16
- Джин, коньяк, ликер (50 г) – очки 13
- Сдоба (100 г) – очки 28
- Томатный сок (1 литр) – очки 8
- Чай, кофе, минеральная вода (1 стакан) – очки 0
Как увеличить эффективность диеты?
- Заранее составьте суточный рацион и разбейте его на 4-5 приемов.
- В течение дня пейте много жидкости, чтобы улучшить метаболизм, ускорить пищеварение и стимулировать работу почек. Лучше всего употреблять обычную и минеральную воду, зеленый и травяной чай.
- Чтобы усилить результативность диеты, занимайтесь спортом: физические упражнения ускорят сжигание жиров и не дадут коже обвиснуть.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.
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