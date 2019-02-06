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Диета "Считаем углеводы": как похудеть на 10 килограммов

Такую диету часто называют диетой офицеров армии США

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Количество "быстрых" углеводов стоит ограничить Фото: freepik.com
Количество "быстрых" углеводов стоит ограничить
Фото: freepik.com

Из названия диеты понятно, что базируется она на подсчете углеводов в рационе. Ее основа – белковые блюда, а углеводы и жиры нужно ограничивать, но делать это грамотно, с учетом правил здорового питания.

Допустим, вареная рыба или говядина "стоят" 0 очков, но это не значит, что вы должны питаться только вареным мясом. 1 условная единица (у.е.) равна 1 г углеводов. Для похудения необходимо набирать не более 40 очков в сутки, 60 очков – суточная  норма для взрослого мужчины, занимающегося спортом. 

Максимальное время, которое можно придерживаться этой диеты – 2 месяца, за это время можно сбросить около 10 килограммов.

Очки диеты "Считаем углеводы"

Мясо "стоит" 0 очков Фото: pixabay.com
  • Отварная рыба или говядина (100 г) – очки 0
  • Молоко, кефир (0,5 литра) – очки 10
  • Жареная рыба, мясо (100 г) – очки 5
  • Творог, сыр, йогурт (100 г) – очки 5
  • Котлета, жареная свинина (100 г) – очки 7
  • Сметана, сливки, майонез, жир (1 ст. л.) – очки 3
  • Отварная сосиска – очки 1
  • Кетчуп (1 ст. л.) – очки 1
  • Отварное яйцо – очки 1
  • 1 фрукт (100 г) – очки 5
  • Копченое или соленое мясо, колбаса (10 г) – очки 6
  • 1 апельсин – очки 2
  • Яичница из 2 яиц – очки 7
  • 1 порция фруктового салата – очки 11
  • Порция салата из сырых овощей без заправки – очки 5
  • 1 порция мюсли – очки 5
  • Порция отварных или тушеных овощей – очки 10
  • 1 порция торта, (100 г) – очки 25
  • Фасоль, картофель, каша (1 тарелка) – очки 20
  • 1 пирожок – очки 19
  • Макароны  (1 тарелка) – очки 25
  • Печенье, блин, конфета, шоколадка – 1 шт. – очки 9
  • Жареный картофель (1 тарелка) – очки 25
  • 1 чайная ложка сахара – очки – очки 12 
  • Вегетарианский суп (1 порция) – очки 8
  • Варенье, джем, мед (1 ст. л.) – очки 4
  • Гороховый суп, 1 порция – очки 35
  • Сок, коктейль, вино (100 г)- очки 10
  • Овощной суп с мясом, 1 порция – очки 16
  • Джин, коньяк, ликер (50 г) – очки 13
  • Сдоба (100 г) – очки 28
  • Томатный сок (1 литр) – очки 8
  • Чай, кофе, минеральная вода (1 стакан) – очки 0

Как увеличить эффективность диеты?

  • Заранее составьте суточный рацион и разбейте его на 4-5 приемов.
  • В течение дня пейте много жидкости, чтобы улучшить метаболизм, ускорить пищеварение и стимулировать работу почек. Лучше всего употреблять обычную и минеральную воду, зеленый и травяной чай.
  • Чтобы усилить результативность диеты, занимайтесь спортом: физические упражнения ускорят сжигание жиров и не дадут коже обвиснуть.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

Смотрите сюжет о самых абсурдных диетах мира:

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Источник: Сегодня
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