Диетолог Светлана Фус назвала формулу идеального обеда

Обед должен быть самым плотным приемом пищи за день (35-40% от всего съеденного), считает Светлана

Жареная куриная грудка и салат - полезный обед Фото: freepik.com

"В течение дня наш организм тратит достаточное количество энергии и ее необходимо восполнять. Каждый прием пищи позволяет нашему организму получить определенный объем полезных веществ, витаминов и минералов. Но именно в обеденное время все необходимые организму компоненты усваиваются лучше всего, мы быстро восстанавливаем затраченную энергию, ощущаем прилив сил, повышаем свою продуктивность и готовимся к следующей части дня", – написала диетолог Светлана Фус в своем Instagram.



Что же съесть на обед?



Диетолог советует включать в свой обед белки, жиры и углеводы в следующей комбинации:

Мяса, рыба или птица (100 г) + Овощи (200 г) + Каша (50 г)

Каша (100 г) + Овощи (200 г) + Мясо (50 г)

Бобовые (100 г) + Овощи (200 г)

"Здесь имеется в виду, что если выберете в качестве основного блюда, к примеру, кашу, тогда мяса нужно будет съесть в два раза меньше по объему. И наоборот", – пояснила Светлана Фус.

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Диетолог также посоветовала быть внимательными, употребляя мясо, рыбу или птицу вместе с бобовыми, так как это оказывает лишнюю нагрузку на желудок: бобовые долго и трудно перевариваются в сочетании с этими продуктами.

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