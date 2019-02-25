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Диетологи назвали самые полезные виды хлеба

Узнайте, какой хлеб есть, чтобы не поправиться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30

Классический белый, черный, новомодный на закваске или без глютена – какой хлеб самый полезный? Пшеничный белый содержит больше калорий, крахмала и сахара, но чувство сытости от такого хлеба держится недолго. В отличие от ржаного, который содержит необходимые организму аминокислоты.

"Хлеб – это углеводы. Их избыток приводит к различным заболеваниям", – говорит диетолог Людмила Гончарова.

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Чтобы избежать таких проблем, специалисты по питанию рекомендуют каждый раз покупать разные виды хлебобулочных изделий. Но самым полезным диетологи называют хлеб из муки второго и третьего сортов – цельнозерновой. Буханка такого хлеба содержит много клетчатки, которая активно выводит из организма соли и тяжелые металлы.

Но есть килограммами даже полезный хлеб не стоит. Суточная норма – не больше 150 г. Лучше всего мучные изделия усваиваются в сочетании с молочными продуктами, супами и салатами из свежих овощей.

Напомним, ранее мы делились идеями, как использовать черствый хлеб.

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Источник: Сегодня
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