Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дистанция в два метра не защищает от коронавируса: американские ученые

Как не заразиться коронавирусом, новые данные ученых

Анна Педан
Сегодня, 14:25

Согласно новым данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, коронавирус может перемещаться по воздуху более чем на четыре метра, сообщает nypost.com. В то же время Всемирная организация здравоохранения рекомендует соблюдать социальную дистанцию в два метра.

Но теперь доклад, основанный на исследованиях Академии военно-медицинских наук в Пекине, по-видимому, подтверждает опасения, что нынешние принципы социального дистанцирования в 1,5-2 метра могут быть недостаточными.

Коронавирус может распространяться на 4 метра – американские ученые
Коронавирус может распространяться на 4 метра – американские ученые
Фото: freepik.com

Кроме того, ученые выяснили, что вирус может разноситься через обувь. Китайские медики из Уханя заявляют, что половина образцов с подошв ботинок медицинского персонала в отделении интенсивной терапии показала положительный результат на коронавирусную инфекцию. Врачи, сами того не зная, могут переносить вирус через подошвы своей обуви.

Украинки рассказали, что сейчас происходит в США. Смотрите в нашем сюжете:

Видео: Сегодня

Самыми "опасными" предметами в больницах, на поверхностях которых было обнаружено максимальное количество вируса, стали компьютерные мышки, мусорные баки и перила кроватей.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно надевать респиратор.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Находился за шаг от смерти: как Борис Джонсон боролся с коронавирусом Вторая волна коронавируса: в Китае назвали сроки В ВОЗ рассказали, что лучше маски защитит от коронавируса Коронавирус в США: у Трампа рассказали, когда начнут снимать ограничения Apple и Google объединяются для поиска зараженных коронавирусом
заражение коронавирус дистанция
Реклама

Новости партнеров

Онкологи рассказали, откуда берутся красные родинки
Онкологи рассказали, откуда берутся красные родинки
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Салат
Салат "Одуванчик" с кукурузой: пошаговый рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 15:05Wellness

Как избавиться от изжоги: 10 эффективных способов

Сегодня, 12:46Events

Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника

Сегодня, 09:44Fun

Познакомились онлайн: 36-летняя невеста увидела жениха за несколько дней до свадьбы, фото

Вчера, 12:49Food

Католическая Пасха-2020: рецепт праздничного пирога "Барашек"

Вчера, 12:14Fun

Вербное воскресенье-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 11:48Events

Эффектные открытки в Вербное воскресенье: поздравления, картинки и стихи

Вчера, 11:40Food

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

Вчера, 10:13Fun

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе: открытки и картинки

Вчера, 09:08Fun

Поздравления с католической Пасхой 2020: короткие смс и открытки

Вчера, 08:00Fun

12 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 07:01Food

Католическая Пасха-2020: три рецепта праздничной выпечки

Вчера, 05:00Food

Католическая Пасха-2020: ТОП-5 рецептов праздничных блюд

Вчера, 01:08Fun

Католическая Пасха 2020: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

11 апреляFun

Вербное воскресенье 2020: поздравления в стихах и коротких смс

11 апреляFun

Лазарева суббота-2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

11 апреляFood

Cалаты на Пасху: ТОП-5 праздничных рецептов с майонезом

Новости партнеров

Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Берем баклажаны и ставим на стол королевский салат
Берем баклажаны и ставим на стол королевский салат
Как Фредди Меркьюри провел последние часы своей жизни
Как Фредди Меркьюри провел последние часы своей жизни
Внучка «Сватів» таємно вийшла заміж і народила
Внучка «Сватів» таємно вийшла заміж і народила
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Як Тіна Кароль виглядала до того, як прославилася
Як Тіна Кароль виглядала до того, як прославилася
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Дочка Успенської розповіла брудну правду про свою матір
Дочка Успенської розповіла брудну правду про свою матір