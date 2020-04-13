Дистанция в два метра не защищает от коронавируса: американские ученые

Как не заразиться коронавирусом, новые данные ученых

Согласно новым данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, коронавирус может перемещаться по воздуху более чем на четыре метра, сообщает nypost.com. В то же время Всемирная организация здравоохранения рекомендует соблюдать социальную дистанцию в два метра.

Но теперь доклад, основанный на исследованиях Академии военно-медицинских наук в Пекине, по-видимому, подтверждает опасения, что нынешние принципы социального дистанцирования в 1,5-2 метра могут быть недостаточными.

Коронавирус может распространяться на 4 метра – американские ученые Фото: freepik.com

Кроме того, ученые выяснили, что вирус может разноситься через обувь. Китайские медики из Уханя заявляют, что половина образцов с подошв ботинок медицинского персонала в отделении интенсивной терапии показала положительный результат на коронавирусную инфекцию. Врачи, сами того не зная, могут переносить вирус через подошвы своей обуви.

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Самыми "опасными" предметами в больницах, на поверхностях которых было обнаружено максимальное количество вируса, стали компьютерные мышки, мусорные баки и перила кроватей.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно надевать респиратор.

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