Дневной сон грозит инсультом: новое исследование

В исследовании приняло участие 31 750 человек

Дневной сон опасен для здоровья Фото: Pexels

У людей, которые днем ложатся спать или спят девять и более часов ночью, повышен риск развития инсульта. Это выяснили китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане, сообщает EurekAlert.

Как и сколько лучше спать – смотрите видео:

В исследовании приняло участие 31 750 человек в Китае со средним возрастом 62 года. В начале исследования у людей не было инсультов или других серьезных проблем со здоровьем. За ними следили в среднем шесть лет. За это время было 1557 случаев инсульта.

Во время исследования людям задавали вопросы об их сне и привычках дремать в течение дня. В результате, 8% людей любят вздремнуть дольше 90 минут. И 24% сказали, что спали девять или более часов за ночь.

В результате исследования выяснилось, что люди, которые регулярно спали в течение полудня продолжительностью более 90 минут, имели на 25% больше шансов заболеть инсультом, чем люди, которые регулярно вздремнули от одной до 30 минут.

Взрослым людям спать днем не полезно Фото: Pexels

Люди, которые не вздремнули или вздремнули, продолжительностью от 31 минуты до одного часа, с большей вероятностью перенесли инсульт, чем люди, которые вздремнули, продолжительностью от одной до 30 минут. У тех же, кто спал по 9 часов и еще дремал днем, инсульт случался на 85% чаще.

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