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До чего наука дошла: шизофрению научились диагностировать по волосам

Японские ученые провели новые исследования

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:19
Ученые по волосам выясняют, есть ли у человека шизофрения
Ученые по волосам выясняют, есть ли у человека шизофрения
Фото: stocksnap.io

Японские ученые научились диагностировать некоторые виды шизофрении по анализу волосяных фолликулов. О своем эксперименте исследователи из Центра наук о мозге при институте RIKEN рассказали в журнале EMBO Molecular Medicine.

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Согласно их данным, при наличии слабого предварительного стимула снижается моторная реакция на следующий за ним сильный стимул. К примеру, сначала идет тихий звук, а за ним потом следует громкий. В науке такая реакция называется преимпульсным ингибированием.

Известно, что у людей с шизофренией такая реакция выражена слабее, поэтому они часто вздрагивают при сильных стимулах, даже если им предшествовали слабые.

Свой эксперимент японские ученые проводили на мышах и, изучая у них экспрессию белков с очень сильным и очень слабым преимпульсным ингибированием, обнаружилось, что в мозге мышей с очень слабой реакцией активно вырабатывается фермент Mpst, который способствует образованию сероводорода. Ученые также выяснили, что уровень сероводорода в тканях мозга этих мышей тоже был выше.

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В результате исследований японцев оказалось, что снижение выработки фермента Mpst улучшает состояние мышей. Кроме того, ученые проанализировали образцы мозга умерших людей с шизофренией и выяснили, что у них была выше экспрессия генов, которые отвечают за выработку необходимого фермента. К слову, его содержание в мозге было повышено.

Вместе с тем, японцы рассказали, что повышенная экспрессия матричной РНК гена MPST наблюдалась в волосяных фолликулах людей с шизофренией. Ученые поясняют, что несмотря на то, что уровень сероводорода в мозге не всегда связан с шизофренией, анализ волос все же может указать на возможное ее наличие.

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