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Доброе утро без похмелья

Как быстро и эффективно справиться с симптомами похмелья и вернуться к обычному ритму жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:47
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Семейный праздник, вечеринка с друзьями, отдых на природе, корпоратив или просто вечер пятницы… Все это не обходится без веселой компании, хорошего застолья и спиртных напитков. Однако все приятные моменты и воспоминания могут быть омрачены тяжелым утром в сопровождении похмелья или так называемого похмельного синдрома.

Похмельный синдром: причины и симптомы

Похмелье – это результат действия алкоголя на организм, который проявляется следующими симптомами:

  • Общее недомогание, слабость;
  • Пульсирующая головная боль;
  • Тошнота, сухость и неприятный вкус во рту, мучительная жажда;
  • Тремор рук и озноб;
  • Повышенное или пониженное давление, сердцебиение и "перебои" в сердце;
  • Раздражительность, возбужденность и плохое настроение.

Спровоцировать такое состояние может как превышенная индивидуальная доза выпитого, так и низкое качество самого алкоголя. Индивидуальная непереносимость определенных напитков тоже может сыграть свою роль, а потому жертвой похмелья может стать каждый.

Чем опасна алкогольная интоксикация

Процесс восстановления организма после злоупотребления спиртным занимает около 10 часов, поэтому плохое самочувствие может сопровождать человека на протяжении всего дня. У каждого свои "таблетки" от похмелья: кто-то предпочитает просто перетерпеть неприятное состояние, другие обращаются к еще более экстравагантному методу "спасению", решая опохмелиться, так сказать. Однако похмельный синдром – это далеко не пустяковая проблема, как может показаться на первый взгляд.

Продукт распада алкоголя – ацетальдегид – первым делом поражает печень, повреждая ее клетки и снижая ее детоксикационные возможности. А повышенное количество молекул цитокинов, которые вырабатываются в процессе употребления алкоголя, вызывает необратимые процессы в мозговой деятельности. Помимо печени и мозга страдают другие органы и системы. Именно поэтому важно не пускать все на самотек, а предпринять все экстренные меры по устранению похмельного синдрома.

Средства от похмелья: как быстро очистить организм

Чтобы вывести продукты распада из организма, нужно пить как можно больше жидкости. Хорошими помощниками в этом деле выступают также витамины Е и С. Кроме того, существует немало специальных средств от похмелья, которые можно приобрести в аптеке. Они быстро и эффективно помогают справиться с симптомами похмелья, возвращая человека к обычному ритму жизни.

Одним из лучших средств от похмелья, который уже успел себя зарекомендовать среди потребителей и получить много положительных отзывов, является Бетаргин. Благодаря действующим веществам, которые входят в его состав (аргинин и бетаин), Бетаргин комплексно справляется с алкогольной интоксикацией, а именно:

- устраняет симптомы интоксикации путем ускорения процессов выведения из организма алкоголя и продуктов его распада;

- стимулирует восстановление поврежденных клеток печени и проявляет гепатопротекторное действие;

- компенсирует дефицит бетаина, который расходуется при употреблении алкоголя;

- устраняет астенические проявления такие как слабость, вялость, апатия

- улучшает микроциркуляцию и способствует устранению головной боли и головокружения

Разнообразие форм выпуска Бетаргина – питьевые ампулы, саше или стики – обеспечивает удобство его приема в разных условиях.

Стоит отметить, что Бетаргин – не только хорошее средство от похмелья, но и отличный помощник для его профилактики. Разведенные в воде 2 ампулы или стика Бетаргина помогут снизить токсическую нагрузку и защитить печень от предстоящего действия спиртного. Если не получилось принять Бетаргин до вечеринки, можно сделать это сразу после мероприятия, чтобы избежать похмелья или значительно уменьшить его проявления.

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