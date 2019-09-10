Доброе утро без похмелья
Как быстро и эффективно справиться с симптомами похмелья и вернуться к обычному ритму жизни
Семейный праздник, вечеринка с друзьями, отдых на природе, корпоратив или просто вечер пятницы… Все это не обходится без веселой компании, хорошего застолья и спиртных напитков. Однако все приятные моменты и воспоминания могут быть омрачены тяжелым утром в сопровождении похмелья или так называемого похмельного синдрома.
Похмелье – это результат действия алкоголя на организм, который проявляется следующими симптомами:
- Общее недомогание, слабость;
- Пульсирующая головная боль;
- Тошнота, сухость и неприятный вкус во рту, мучительная жажда;
- Тремор рук и озноб;
- Повышенное или пониженное давление, сердцебиение и "перебои" в сердце;
- Раздражительность, возбужденность и плохое настроение.
Спровоцировать такое состояние может как превышенная индивидуальная доза выпитого, так и низкое качество самого алкоголя. Индивидуальная непереносимость определенных напитков тоже может сыграть свою роль, а потому жертвой похмелья может стать каждый.
Процесс восстановления организма после злоупотребления спиртным занимает около 10 часов, поэтому плохое самочувствие может сопровождать человека на протяжении всего дня. У каждого свои "таблетки" от похмелья: кто-то предпочитает просто перетерпеть неприятное состояние, другие обращаются к еще более экстравагантному методу "спасению", решая опохмелиться, так сказать. Однако похмельный синдром – это далеко не пустяковая проблема, как может показаться на первый взгляд.
Продукт распада алкоголя – ацетальдегид – первым делом поражает печень, повреждая ее клетки и снижая ее детоксикационные возможности. А повышенное количество молекул цитокинов, которые вырабатываются в процессе употребления алкоголя, вызывает необратимые процессы в мозговой деятельности. Помимо печени и мозга страдают другие органы и системы. Именно поэтому важно не пускать все на самотек, а предпринять все экстренные меры по устранению похмельного синдрома.
Чтобы вывести продукты распада из организма, нужно пить как можно больше жидкости. Хорошими помощниками в этом деле выступают также витамины Е и С. Кроме того, существует немало специальных средств от похмелья, которые можно приобрести в аптеке. Они быстро и эффективно помогают справиться с симптомами похмелья, возвращая человека к обычному ритму жизни.
Одним из лучших средств от похмелья, который уже успел себя зарекомендовать среди потребителей и получить много положительных отзывов, является Бетаргин. Благодаря действующим веществам, которые входят в его состав (аргинин и бетаин), Бетаргин комплексно справляется с алкогольной интоксикацией, а именно:
- устраняет симптомы интоксикации путем ускорения процессов выведения из организма алкоголя и продуктов его распада;
- стимулирует восстановление поврежденных клеток печени и проявляет гепатопротекторное действие;
- компенсирует дефицит бетаина, который расходуется при употреблении алкоголя;
- устраняет астенические проявления такие как слабость, вялость, апатия
- улучшает микроциркуляцию и способствует устранению головной боли и головокружения
Разнообразие форм выпуска Бетаргина – питьевые ампулы, саше или стики – обеспечивает удобство его приема в разных условиях.
Стоит отметить, что Бетаргин – не только хорошее средство от похмелья, но и отличный помощник для его профилактики. Разведенные в воде 2 ампулы или стика Бетаргина помогут снизить токсическую нагрузку и защитить печень от предстоящего действия спиртного. Если не получилось принять Бетаргин до вечеринки, можно сделать это сразу после мероприятия, чтобы избежать похмелья или значительно уменьшить его проявления.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram