Дормикинд: инструкция, показания, способ применения
Комплексный гомеопатический препарат, применяемый в педиатрии для лечения легких расстройств нервной системы
Дормикинд – гомеопатический препарат в форме таблеток. Представляет собой комплексный натуральный продукт, который за счет состава обладает благотворным действием на организм ребенка, позволяя восстановить нормальный сон. Применение Дормикинда позволяет избавиться от лишней раздражительности, беспокойства и нормализовать сон.
Читайте также:Дентокинд: инструкция, показания, способ применения
Действующее вещество: Cypripedium pubescens D4 15 мг, Magnesium carbonicum D10 20 мг, Zincum valerianicum D12 15 мг.
Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, тальк, моногидрат лактозы, магния стеарат.
Таблетки расфасованы во флаконы по 150 штук, по 1 флакону в картонной коробке. дозировка: 15 мг
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета двухплоскостные со скошенной кромкой.
Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.
Сколько часов нужно спать, чтобы нормально себя чувствовать. Смотрите в нашем сюжете.
Показания. Состояния возбуждения, тревожности и бессонница у детей грудного и младшего возраста.
Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Препарат Дормикинд применяют перорально, рассасывая во рту.
Детям от рождения до 6 лет: по 1 таблетке 4 раза в сутки.
Курс лечения: 2-4 недели.
Таблетки следует принимать за 30 минут до или через 30 минут после еды, медленно рассасывая их в полости рта. При лечении грудных детей таблетки можно растворить в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).
Читайте также:Амизончик: инструкция, показания, способ применения
При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Препарат содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.
При отсутствии улучшения после 2-3 недель лечения или при частом повторении симптомов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат предназначен только для лечения детей.
Дети. От рождения до 6 лет.
Возможны аллергические реакции. При гиперчувствительности к компонентам препарата могут возникнуть: тошнота, диспепсия, зуд, аллергическая крапивница. В таком случае надо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
Читайте также:Ангин-Хеель С: инструкция, показания, способ применения
Неизвестно. Применение данного гомеопатического лекарственного средства не исключает применение других лекарственных средств.
Передозировка маловероятна из-за отсутствия токсичности препарата. Но все же в случаях передозировки возможно повышение частоты возникновения побочных реакций. Надо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
Срок годности. 5 лет.
Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25 ºC в недоступном для детей месте.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель. Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко, Германия.
Цена. От 157 до 215 грн.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.