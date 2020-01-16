Дормикинд: инструкция, показания, способ применения

Комплексный гомеопатический препарат, применяемый в педиатрии для лечения легких расстройств нервной системы

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Дормикинд – гомеопатический препарат в форме таблеток. Представляет собой комплексный натуральный продукт, который за счет состава обладает благотворным действием на организм ребенка, позволяя восстановить нормальный сон. Применение Дормикинда позволяет избавиться от лишней раздражительности, беспокойства и нормализовать сон.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: Cypripedium pubescens D4 15 мг, Magnesium carbonicum D10 20 мг, Zincum valerianicum D12 15 мг.

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, тальк, моногидрат лактозы, магния стеарат.

Таблетки расфасованы во флаконы по 150 штук, по 1 флакону в картонной коробке. дозировка: 15 мг

Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета двухплоскостные со скошенной кромкой.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

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Показания. Состояния возбуждения, тревожности и бессонница у детей грудного и младшего возраста.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Фармакокинетика. Не изучалась.

Применение

Препарат Дормикинд применяют перорально, рассасывая во рту.

Детям от рождения до 6 лет: по 1 таблетке 4 раза в сутки.

Курс лечения: 2-4 недели.

Таблетки следует принимать за 30 минут до или через 30 минут после еды, медленно рассасывая их в полости рта. При лечении грудных детей таблетки можно растворить в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).

Особенности применения

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Препарат содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

При отсутствии улучшения после 2-3 недель лечения или при частом повторении симптомов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат предназначен только для лечения детей.

Дети. От рождения до 6 лет.

Побочные эффекты

Возможны аллергические реакции. При гиперчувствительности к компонентам препарата могут возникнуть: тошнота, диспепсия, зуд, аллергическая крапивница. В таком случае надо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействия

Неизвестно. Применение данного гомеопатического лекарственного средства не исключает применение других лекарственных средств.

Передозировка

Передозировка маловероятна из-за отсутствия токсичности препарата. Но все же в случаях передозировки возможно повышение частоты возникновения побочных реакций. Надо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25 ºC в недоступном для детей месте.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко, Германия.

Цена. От 157 до 215 грн.

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