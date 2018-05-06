Досье на болезнь: атеросклероз может спровоцировать сердечную недостаточность и гангрену

На бляшки в сосудах могут указывать синяки и горечь во рту

Признак. Беспричинная усталость и хандра — один из симптомов атеросклероза

Самодиагностика — вещь недостоверная. Вместе с тем редко кто из нас регулярно отправляется к врачу для профилактического осмотра, потому лучше ложно забеспокоиться, чем поздно начать лечение.

Особенно чревата несвоевременная терапия при атеросклеротическом поражении сосудов. Ведь инсульт не единственное его последствие. Бляшки могут привести еще к ряду не менее грозных состояний, которые подчас заканчиваются летально. Вот лишь некоторые из них: легочное или внутрибрюшное кровотечение, острая сердечная или почечная недостаточность, гангрена ног или кишечника, кишечная непроходимость, инфаркт сердца.

Так что, если у вас есть хотя бы одно из указанных ниже состояний, не ждите, чтобы клюнул пресловутый петух, а отправляйтесь на консультацию и обследования к невропатологу или кардиологу.

Итак, какие же недомогания могут указывать на наличие бляшек в сосудах, нам рассказала Юлия Шарупич, кардиолог КНП "КДЦ Шевченковского района".

Мигрень, головокружение при достаточном сне

Предобморочное состояние может быть из-за недосыпов или погодных горок. Если же голова трещит без причины (к примеру, каждое утро), а из рук все валится, несмотря на сон по 8 часов, то вероятная причина недомоганий — кислородное голодание головного мозга. А оно часто вызывается не только анемией (кислород в клетки переносят молекулы железа) или гипотонией (при сниженном тонусе сосуды плохо доставляют питательные вещества), но и потому, что полноценному поступлению кислорода в клетки мозга препятствуют бляшки в сосудах.

Повышение артериального давления без стресса

Скакать давление может не только при гипертонии, но и при нервных перегрузках, поскольку постоянно повышенный уровень адреналина держит в напряжении и сосудистую систему. Если же живете вы в штиле, но время от времени на вас нападает необъяснимая слабость и замедляется пульс, а тонометр при этом показывает скачок давления, то это может происходить из-за механического сужения просвета в сосудах, которое создают бляшки.

Агрессивность, плаксивость и ухудшение зрения

У указанных состояний — более десятка причин, но в том числе и атеросклероз: из-за недостаточного кровоснабжения головного мозга развивается энцефалопатия, следствием которой становится эмоциональная неустойчивость, неадекватность мышления (что может проявляться нетерпимостью к критике) и нарушение работы глазного аппарата.

Если у вас нет заболеваний суставов и дефицита кальция в рационе, вы не женщина в менопаузе, то хромота тоже может быть тоже признаком возможного атеросклероза: ткани ног частично отмирают из-за стойкой гипоксии, и человеку становится дискомфортно идти.

Жировики и резкое снижение веса

Ксанты (желтые бугорки) на лице, припухлость в области колен и локтей или существенное снижение веса (иногда до 50% от прежнего) могут указывать на нарушение липидного обмена. А еще одно обязательное последствие несбалансированного жирового метаболизма — образование атеросклеротических бляшек, поскольку в организме увеличивается уровень так называемого "плохого" холестерина или нарушается его баланс с "хорошим".

Горечь во рту, газообразование и запах ацетона

Горечь во рту возникает при нарушении функций печени, также из-за сбоев в ее работе человека пучит. При этом печень отвечает за синтез холестерина и жировой обмен. Поэтому больной "фильтр" — прямая дорога к отложению атеросклеротических бляшек.

Еще признаки возможного наличия "латок" в сосудах — запах ацетона изо рта или повышение уровня кетоновых тел в моче. Как правило, сразу грешат на регулярное переедание мяса (продукт его распада — кетоновые тела) и/или проблемы с почками — мол, те не выводят полноценно эти вещества из организма. Возможно и так, но не исключено, что дело в печени, — она не справляется с расщеплением жиров, что вызывает эти проблемы.

Отеки и синяки на теле, если не было ушиба

Если нарушается целостность сосудов, организм спешит закрыть микроотверстие, используя для латки холестерин. Таким образом, чем выше проницаемость сосудов, тем больше латок-бляшек на них.

На ломкость сосудов могут указывать отеки любых участков тела и синяки без ушиба — из "дырявых" стенок сосуда в ткани происходит утечка жидкости или крови.

Синяк, как признак наличия бляшек, может быть и при ушибе, но при этом, если сосуды хрупкие, то его размер будет неоправданно больше, чем сила удара.

Снижение потенции у мужчин и бесплодие у женщин

При сексуальном возбуждении к половому члену резко прибывает кровь, при этом отток по венам не происходит до момента эякуляции. Если же функции сосудов нарушены (что может вызываться в том числе атеросклерозом), то у мужчины могут появиться проблемы с эрекцией.

У женщин из-за атеросклеротических бляшек может развиться стойкое нарушение кровоснабжения тканей, в том числе в матке, что является одной из причин бесплодия: даже если происходит оплодотворение, к зародышу не доставляется полноценное питание, и он погибает. При этом зачастую беременность прерывается еще до наступления менструации.

Дряблость и сухость кожи и ранняя седина

Чем больше бляшек в сосудах, тем хуже питание клеток и масштабнее увядание функций волосяных фолликулов. Потому при атеросклерозе шевелюра часто обесцвечена полностью. При большом количестве бляшек седина возникает раньше 35 лет. Та же причина — нехватка питания тканей — ведет к ухудшению состояния клеток кожи, что проявляется сухостью кожи и ранними морщинами.

Как жить без бляшек

1. Физнагрузки, овощи и табу на сахар. Хроническая интоксикация ведет к воспалению в сосудах, что увеличивает их ломкость, и организм вынужден латать их.

К ней ведет: употребление колбас, промышленно-приготовленных соусов, кондитерских изделий, сахаросодержащих продуктов, недолеченные или нелеченые инфекционные заболевания (в том числе ОРВИ, кариес зубов, обострение цистита); кислородное голодание, вызываемое гиподинамией; недостаточное употребление овощей (меньше 300 г в день и не ежедневно).

2. Ешьте рыбу с крупной шелухой. Сырые семечки и орехи, блюда из печени, фасоли и рыбы богаты витамины Е и А, а также селеном. Эти вещества улучшают эластичность сосудов. Их ломкость упреждают Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты, которые еще способствуют выведению токсинов из организма. Больше всего кислот в морской рыбе (их тем больше, чем крупнее шелуха).

3. Не отказывайтесь от яиц и масла. Животные продукты, включая желток яйца, мясо и сливочное масло — источники холестерина. Но, как уже было сказано, бляшку из него организм создает только на нездоровых сосудах, то есть сам по себе холестерин — не зло. 20% необходимого организму холестерина он должен получать из пищи, иначе возникнет нарушение липидного обмена. Кроме того, холестерин организму нужен не только для латок: он используется при синтезировании многих гормонов и витамина Д; расходуется во время и после воспалений; отвечает за усвояемость жирорастворимых витаминов, таких как А, Е, D, К; играет важную роль в работе нервной и иммунной систем; принимает участие в желчеоттоке.