Для ментальной перезагрузки: пять дыхательных практик на все случаи жизни
ТОП-5 дыхательных техник от фитнес-тренера Анны Рачиной
Первое наше событие в жизни – это первый вдох. Дыхание сопровождает нас всю жизнь, собственно без него вряд ли бы эта жизнь у нас была. Это настолько естественный процесс, что мы просто перестаем обращать на него внимание и воспринимаем его как данность. Мало кто задумывается о том, как дыхание влияет на нашу жизнь.
Но веяния восточных учений не обошли стороной и дыхательные техники, которые ворвались в нашу жизнь вместе с медитациями, кундалини-йогой, аюрведой. Западный мир настолько вымотался от гонки за продуктивностью и информационного шума, что начал искать тихий островок для отдыха душой и телом, которые и нашел в восточных традициях.
- Досье: Анна Рачина – блогер, профессиональный фитнес-тренер
Какие же есть дыхательные техники? И почему они так полезны?
Польза:
- тренирует диафрагму;
- активирует парасимпатической нервную систему;
- ускоряет восстановление.
Техника:
- Ляг на пол лицом вниз, лоб положи на руки.
- Используя диафрагму, глубоко дыши животом через нос.
- Выдох должен длиться в два раза дольше, чем вдох.
- Начинай с 20 вдохов-выдохов и постепенно увеличивай их количество.
Польза:
- повышает насыщение крови кислородом;
- улучшает деятельность дыхательной системы;
- балансирует симпатическую и парасимпатическую системы;
- улучшает иммунитет.
Техника:
- Упражнение лучше делать натощак или 2-3 часа после еды. Произведи глубокий и медленный вдох.
- Быстро выдохни, при этом живот подтяни к позвоночнику.
- А дальше — быстрый вдох.
- Когда будет выполнен первый цикл, то расслабься и сделай 3-4 дыхания в обычном темпе.
- Начинай с 3-5 циклов и постепенно повышай количество подходов.
Польза:
- очищает энергетические каналы;
- снижает артериальное давление;
- улучшает вариабельность сердечного ритма.
Техника:
- Садимся так, чтобы спина была прямая.
- Левую руку положи на левое колено.
- Указательным и средним пальцами правой руки коснись лба.
- Большой палец правой руки помести к правой ноздре, безымянный — к левой.
- Прикрой большим пальцем правую ноздрю и медленно делай вдох левой.
- После вдоха открой правую ноздрю, а левую закрой безымянным пальцем.
- Медленно выдыхай через свободную ноздрю.
- Продолжи делать 5-10 минут.
Польза:
- cнимает стресс;
- выводит углекислый газ из организма;
- профилактика бронхитов и заболеваний дыхательной системы.
Техника:
- Сделай шумный выдох через рот.
- Вдох через нос на 4 счета.
- Задержка дыхание на 7 сxетов.
- Шумный выдох на 8 счетов.
- Повтори дыхательный цикл минимум 3 раза.
Польза:
- развивает концентрацию;
- нормализует сердечный ритм;
- улучшает сон.
Техника:
- Сядь так, чтоб спина была прямая.
- Напряги мышцы горла, как будто пытаешься сделать глоток.
- Сразу после этого вдохни.
- Медленно выдохни, не расслабляя мышцы горла. При этом ты должна услышать специфический звук, когда воздух проходит через сжатую голосовую щель.
- Повтори 3-5 циклов.
- сердечно-сосудистые заболевания;
- гипертония;
- менструальный цикл и беременность;
- заболевания ЖКТ (язвы желудка, грыжи пищевода, рефлюкс-эзофагиты);
- эпилепсия;
- гипертония;
- глаукома;
- людям с заболеваниями дыхательной системы только после консультации с лечащим врачом;
- дыхательные техники не рекомендуется делать в душных помещениях и жаркое время дня.
Данные упражнения — это сокращенные варианты полных техник. Такие вариации может делать каждый в независимости от места, в котором он находится. Они помогут восстановить силы, успокоится и сделать небольшую ментальную перезагрузку.
Напомним, ранее мы рассказывали о секретах управления организмом, которые удивляют.
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