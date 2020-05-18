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Для ментальной перезагрузки: пять дыхательных практик на все случаи жизни

ТОП-5 дыхательных техник от фитнес-тренера Анны Рачиной

Первое наше событие в жизни – это первый вдох. Дыхание сопровождает нас всю жизнь, собственно без него вряд ли бы эта жизнь у нас была. Это настолько естественный процесс, что мы просто перестаем обращать на него внимание и воспринимаем его как данность. Мало кто задумывается о том, как дыхание влияет на нашу жизнь.

Но веяния восточных учений не обошли стороной и дыхательные техники, которые ворвались в нашу жизнь вместе с медитациями, кундалини-йогой, аюрведой. Западный мир настолько вымотался от гонки за продуктивностью и информационного шума, что начал искать тихий островок для отдыха душой и телом, которые и нашел в восточных традициях.

Досье: Анна Рачина – блогер, профессиональный фитнес-тренер

Дыхательные практики от Анны Рачиной / фото из личного архива

Какие же есть дыхательные техники? И почему они так полезны?

Польза:

тренирует диафрагму;

активирует парасимпатической нервную систему;

ускоряет восстановление.

Техника:

Ляг на пол лицом вниз, лоб положи на руки. Используя диафрагму, глубоко дыши животом через нос. Выдох должен длиться в два раза дольше, чем вдох. Начинай с 20 вдохов-выдохов и постепенно увеличивай их количество.

Дыхание огня "Бхастрика"

Польза:

повышает насыщение крови кислородом;

улучшает деятельность дыхательной системы;

балансирует симпатическую и парасимпатическую системы;

улучшает иммунитет.

Техника:

Упражнение лучше делать натощак или 2-3 часа после еды. Произведи глубокий и медленный вдох. Быстро выдохни, при этом живот подтяни к позвоночнику. А дальше — быстрый вдох. Когда будет выполнен первый цикл, то расслабься и сделай 3-4 дыхания в обычном темпе. Начинай с 3-5 циклов и постепенно повышай количество подходов.

Дыхательные практики Фото: Depositphotos

Польза:

очищает энергетические каналы;

снижает артериальное давление;

улучшает вариабельность сердечного ритма.

Техника:

Садимся так, чтобы спина была прямая. Левую руку положи на левое колено. Указательным и средним пальцами правой руки коснись лба. Большой палец правой руки помести к правой ноздре, безымянный — к левой. Прикрой большим пальцем правую ноздрю и медленно делай вдох левой. После вдоха открой правую ноздрю, а левую закрой безымянным пальцем. Медленно выдыхай через свободную ноздрю. Продолжи делать 5-10 минут.

Польза:

cнимает стресс;

выводит углекислый газ из организма;

профилактика бронхитов и заболеваний дыхательной системы.

Техника:

Сделай шумный выдох через рот. Вдох через нос на 4 счета. Задержка дыхание на 7 сxетов. Шумный выдох на 8 счетов. Повтори дыхательный цикл минимум 3 раза.

Польза:

развивает концентрацию;

нормализует сердечный ритм;

улучшает сон.

Техника:

Сядь так, чтоб спина была прямая. Напряги мышцы горла, как будто пытаешься сделать глоток. Сразу после этого вдохни. Медленно выдохни, не расслабляя мышцы горла. При этом ты должна услышать специфический звук, когда воздух проходит через сжатую голосовую щель. Повтори 3-5 циклов.

Противопоказания к дыхательным упражнениям:

сердечно-сосудистые заболевания; гипертония; менструальный цикл и беременность; заболевания ЖКТ (язвы желудка, грыжи пищевода, рефлюкс-эзофагиты); эпилепсия; гипертония; глаукома; людям с заболеваниями дыхательной системы только после консультации с лечащим врачом; дыхательные техники не рекомендуется делать в душных помещениях и жаркое время дня.

Данные упражнения — это сокращенные варианты полных техник. Такие вариации может делать каждый в независимости от места, в котором он находится. Они помогут восстановить силы, успокоится и сделать небольшую ментальную перезагрузку.

Напомним, ранее мы рассказывали о секретах управления организмом, которые удивляют.

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