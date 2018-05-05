Едим каждый день: врачи указали на дешевый продукт, вызывающий бесплодие

В исследовании приняли участие 5598 пар из Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Ирландии

Питайтесь правильно. Фото: depositphotos

Исследователи из австралийского Аделаидского университета в журнале Human Reproduction опубликовали научную статью, в которой описали неожиданную причину женского бесплодия. Ученые выяснили, что женщины, часто употребляющие фастфуд, показывают ухудшение способности к и зачатию.

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В исследовании приняли участие 5598 пар из Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Ирландии. Женщины заполнили опросники пищевого поведения, предназначенные для определения рациона питания за месяц до зачатия. Ученые оценили, как часто они употребляли фрукты, зеленые листовые овощи, рыбу и фастфуд, включая бургеры, пиццу, жареную курицу и чипсы. 94 процента участниц не проходили курса по лечению бесплодия до начала исследования. Из анализа были исключены те пары, в которых от бесплодия лечились мужчины.

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Оказалось, что восемь процентов пар (468) не могли зачать ребенка более чем год и поэтому классифицировались как бесплодные. 39 процентов женщин смогли забеременеть в течение месяца. При этом у тех, кто ел мало фруктов и овощей, риск бесплодия увеличивался с 8 до 12 процентов. Употребление фастфуда более четырех раз в неделю повышало вероятность сбоя репродуктивной системы до 16 процентов.

Ранее ученые выяснили, что фастфуд может защитить от серьезной болезни.