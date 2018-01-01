Эксперты огласили смертельную для человека дозу пива

Алкоголь приводит к ускоренному старению и сокращению жизни

Алкоголь опасен. Фото: pixabay

Эксперты огласили разовую смертельную для человека дозу пива. К летальному исходу может привести около 1 ведра указанного напитка, выпитого за один раз, то есть столько жидкости в человека просто не влезет.

Во избежание приближения собственной смерти мужчине можно потреблять в месяц не более 1,3 л пива, 0,5 л вина или 0,15 л водки. В отношении женщин дозировки следует уменьшать вдвое. Недавно зарубежные специалисты и вовсе заявили, что безопасного количества алкоголя не существует, и спиртное необходимо отнести к категории ядов.

Эксперты также определили смертельную разовую дозу различной спиртной продукции. Чтобы наступила немедленная смерть, в организм должно поступить 0,4 л этанола. Именно столько одноатомного спирта содержится в 1 л водки, 3,3 л вина и 8,9 л пива. Таким образом очевидно, что выпить смертельную дозу водки некоторым ещё "под силу", но пива – вряд ли.

Алкоголь приводит к ускоренному старению и сокращению жизни. Так, исходя из исследования, участниками которого стали свыше 10 тысяч человек, употребление этанола больше чем 50 мл в месяц приближает смерть на 10 лет. Выпивающие каждый месяц по 100 мл указанного вещества находятся в высокой зоне риска.

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