Эксперты раскрыли секрет долголетия

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Исследовав мозг группы долгожителей, специалисты обнаружили в нем удивительно высокое количество веретенообразных нейтронов

Ученые. Фото: creativeart / Freepik
Ученые. Фото: creativeart / Freepik

Американские ученые из Северо-Западного университета ставили целью понять, почему долгожители не теряют когнитивных способностей даже в глубоко преклонном возрасте. В результате они обнаружили у таких людей особую черту головного мозга.

Исследовав мозг группы долгожителей, специалисты обнаружили в нем удивительно высокое количество веретенообразных нейтронов. Это относительно редкий тип крупных нейронов, активизирующихся в коре головного мозга. Их "включение" обеспечивает прямую и быструю связи между далеко лежащими отделами мозга.

Согласно научным данным, веретенообразные нейроны начинают формироваться позже всех других – только с 35-й недели беременности. К моменту появления ребенка на свет их количество не превышает 15% от конечного числа, но к 8 месяцу жизни происходит бурный рост. Затем общее число нейронов плавно снижается – у четырехлетнего ребенка веретенообразные нейроны в мозгу сформированы уже в том виде, в каком они будут у него и во взрослой жизни.

Но анализ содержания веретенообразных нейронов в головном мозгу долгожителей показал: объем этого вида нейронов у них в несколько раз превышает аналогичный показатель у 20-летних людей. Когда мозг долгожителей сравнили с мозгом людей 50-60 лет, выяснилось, что у последних область расположения веретенообразных нейронов намного тоньше.

Пока нет точного ответа, почему так происходит. Но, если учесть, что веретенообразные нейроны ответственны за поддержание активного мышления, памяти, а также коммуникативных способностей, легко представить, почему мозг долгожителей, у которых этих нейронов намного больше, – может быть гораздо более интеллектуальным в своей продуктивности, чем мозг людей молодых поколений.

Исследования природы образования подобных клеток мозга будут продолжены, заявили специалисты.
ученые, исследование, долголетие
Источник:

"Ортодокс"

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