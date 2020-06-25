Как увлажнитель воздуха может спровоцировать грибок

Как увлажнители воздуха влияют на здоровье и на что обратить внимание при покупке

Увлажнители воздуха снижают заложенность носа, облегчают дискомфорт при простуде и помогают разжижать слизь. Их следует использовать не только при болезнях, но и когда в помещении слишком сухой воздух. Эти приборы создают комфортный уровень влажности в помещении.

В новом выпуске программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" эксперты рассказали, на что стоит обращать внимание при выборе увлажнителя и сколько они стоят.

Увлажнитель воздуха Фото: Pixabay

Из-за слишком сухого воздуха у человека может возникать раздражение глаз, а также пересыхать кожа. В таком случае нужно постоянно проветривать комнату и часто делать влажную уборку. Если же это не помогает, тогда нужен увлажнитель. Также его используют из-за работы других устройств.

"Зимой – потому что обогреватели и отопление сушат воздух и нет возможности часто проветривать комнату. Летом же постоянно работают кондиционеры", – отмечает специалист площадки с объявлениями Владислав Марковский.

Увлажнители воздуха бывают трех видов: ультразвуковой, паровой и воздухоочистительный. Если же выбирать его для дома, то совершенно неважно, какого он вида. Все они выделяют пар.

Увлажнитель воздуха Фото: Getty Images

Главное, на что стоит обратить внимание при выборе – площадь вашего жилища. Увлажнители с маленьким резервуаром для воды могут насытить территорию возле кровати или рабочего места. Если же территория помещения маленькая, а увлажнитель рассчитан на большую площадь, то в комнате может даже появиться грибок. Также опасные бактерии могут размножаться из-за работы увлажнителя, если в комнате грязно.

"Опасность от увлажнителя возможна только в том случае, если человек полагается только на это устройство – не проветривает помещение, не проводит регулярную влажную уборку", – рассказал семейный врач Михаил Соколовский.

"В апреле мы наблюдали проблему смога в городе и заметили тенденцию спроса на ремонт увлажнителей. Поэтому можно сказать, что качество воздуха влияет на работу увлажнителей. Частый тип ремонта – это чистка от налета, поскольку иногда люди используют нефильтрованную воду", – комментирует менеджер онлайн-сервиса Ольга Сорока.

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Цены на увлажнители стартуют от 250 гривен. Если же выбирать с таймером и режимом сна, то цена будет стартовать от 1000 гривен. Если у вас дома есть кондиционер, то сначала стоит проверить его функции, чтобы не покупать увлажнитель зря. После приобретения, увлажнитель нужно поставить в правильное место, ведь от постоянной влаги может испортиться мебель.

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