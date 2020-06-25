Как увлажнитель воздуха может спровоцировать грибок
Как увлажнители воздуха влияют на здоровье и на что обратить внимание при покупке
Увлажнители воздуха снижают заложенность носа, облегчают дискомфорт при простуде и помогают разжижать слизь. Их следует использовать не только при болезнях, но и когда в помещении слишком сухой воздух. Эти приборы создают комфортный уровень влажности в помещении.
В новом выпуске программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" эксперты рассказали, на что стоит обращать внимание при выборе увлажнителя и сколько они стоят.
Из-за слишком сухого воздуха у человека может возникать раздражение глаз, а также пересыхать кожа. В таком случае нужно постоянно проветривать комнату и часто делать влажную уборку. Если же это не помогает, тогда нужен увлажнитель. Также его используют из-за работы других устройств.
"Зимой – потому что обогреватели и отопление сушат воздух и нет возможности часто проветривать комнату. Летом же постоянно работают кондиционеры", – отмечает специалист площадки с объявлениями Владислав Марковский.
Увлажнители воздуха бывают трех видов: ультразвуковой, паровой и воздухоочистительный. Если же выбирать его для дома, то совершенно неважно, какого он вида. Все они выделяют пар.
Главное, на что стоит обратить внимание при выборе – площадь вашего жилища. Увлажнители с маленьким резервуаром для воды могут насытить территорию возле кровати или рабочего места. Если же территория помещения маленькая, а увлажнитель рассчитан на большую площадь, то в комнате может даже появиться грибок. Также опасные бактерии могут размножаться из-за работы увлажнителя, если в комнате грязно.
"Опасность от увлажнителя возможна только в том случае, если человек полагается только на это устройство – не проветривает помещение, не проводит регулярную влажную уборку", – рассказал семейный врач Михаил Соколовский.
"В апреле мы наблюдали проблему смога в городе и заметили тенденцию спроса на ремонт увлажнителей. Поэтому можно сказать, что качество воздуха влияет на работу увлажнителей. Частый тип ремонта – это чистка от налета, поскольку иногда люди используют нефильтрованную воду", – комментирует менеджер онлайн-сервиса Ольга Сорока.
Читайте также:Сколько воды нужно пить в день на самом деле
Цены на увлажнители стартуют от 250 гривен. Если же выбирать с таймером и режимом сна, то цена будет стартовать от 1000 гривен. Если у вас дома есть кондиционер, то сначала стоит проверить его функции, чтобы не покупать увлажнитель зря. После приобретения, увлажнитель нужно поставить в правильное место, ведь от постоянной влаги может испортиться мебель.
Смотрите видео об опасностях жары в Украине:
Ранее инфекционист развенчал мифы про коронавирус.
Вам может быть интересна первая помощь при отравлении едой: чего категорически нельзя делать.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное