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Экспресс-пластика: чем опасны модные процедуры по улучшению внешности

Украинки начинают массово увлекаться временной пластикой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:08

Внешность, как у звезды – но только на несколько дней. Усовершенствоваться так, что Анджелина Джоли позавидует, вполне реально и за небольшие деньги. Украинки все чаще прибегают к экспресс-пластике – впрочем, эффект длится всего несколько дней. Зачем делают такие процедуры?

Недавно Ольга Чобану решилась на оригинальную пластическую операцию – временное увеличение груди.

"С помощью специального шприца вводится в грудь физраствор и тем самым увеличивается объем груди. Действительно, грудь увеличилась и мне это было очень нужно в тот момент. На носу была важная встреча и я хотела произвести впечатление. У меня это получилось", – рассказала девушка.

Вспоминает: стоила манипуляция около десяти тысяч гривен, а эффект длился всего один день. Но результатом Ольга была довольна.

Однако пластический хирург Ростислав Валихновский не советует своим пациенткам делать подобную операцию – считает вредной. Ведь так можно занести инфекцию и получить воспаление.

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Абсцесс может возникнуть и после еще одной омолаживающей процедуры – подтяжки специальными хирургическими нитями. Эта процедура скорее косметологическая, чем хирургическая. Специальными нитками "филлерами" как крючками стягивают лицо и разглаживают морщины. Впрочем, и здесь эффект продержится меньше недели.

"Эти филлеры держатся в коже очень незначительный промежуток времени. Они могут мигрировать, совершенно непредсказуемо себя вести и создавать большие проблемы своим пациенткам", – рассказала Анна Лесюк, руководитель клиники красоты.

Не советуют эксперты делать и коррекцию голосовых связок. Якобы после процедуры, где специальным ультразвуком влияют на структуру мышц, кожа на шее омолаживается. Но это также очень вредно и не дает длительного эффекта.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие пластические операции чаще всего делают украинки. Сайт "Сегодня" также писал, модно ли сейчас быть похожей на Анджелину Джоли.

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пластика процедуры косметология
Источник: Сегодня
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