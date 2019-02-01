Экспресс-похудение: кефирная диета на три дня

Узнайте, как сбросить лишние килограммы на кефире

Как похудеть на кефире Фото: depositphotos.com

При необходимости очень быстро сбросить несколько лишних килограммов и очистить организм девушки вспоминают о кефире. Кефирная диета на 3 дня позволит в короткий срок немного похудеть тем, кто недавно позволил себе некоторые гастрономические излишества, хочет вывести лишнюю воду из организма или наладить работу кишечника. Такая строгая диета хороша и многим показана из-за своей непродолжительности, тем не менее, у нее есть особенности, которые нельзя игнорировать.

Кефирная диета

Питание только кефиром можно было бы приравнять к голоданию, которое переносится организмом и в физическом, и в психоэмоциональном плане легче и приятнее. Кефир – кисломолочный продукт очень низкой калорийности, с малым содержанием питательных веществ, но богатый бифидобактериями. В его составе есть и плюсы, и минусы для такого питания, главная цель которого – похудение.

Трехдневная кефирная диета поддерживает силы организма, не позволяя ему полностью истощиться без полноценного питания. Переносится она тяжело, особенно людьми, которые перешли на нее резко после затяжного периода переедания или рационального питания, не будучи морально подготовленными к подобным лишениям.

Натуральный кефир, богатый кисломолочными бактериями (не сладкий или фруктовый) – идеальный диетический продукт. В ста граммах напитка всего пятьдесят шесть килокалорий при низком гликемическом индексе и четырех граммах углеводов. Многие ошибочно полагают, что кефирная диета – это диета белковая, но это не так. Белком богат творог, но не кефир – в нем лишь около трех граммов белка на сто грамм продукта. Это нужно иметь в виду, когда вы решаете перейти на такой рацион. Если ваш выбор – классическая жесткая кефирная диета, три дня – это самый оптимальный срок для нее.

Достоинства трехдневной кефирной диеты

Если в течение трех дней употреблять в пищу только кефир и ничего больше, происходит быстрое и эффективное очищение организма от шлаков. Очищается кишечник, благодаря чему нормализуется его работа. Один из немаловажных факторов, который подвигает людей сидеть на краткосрочной кефирной диете – его иммуномодулирующие свойства. Не секрет, что именно бесперебойной работе кишечника мы во многом обязаны крепкому иммунитету и сопротивляемости организма различным заболеваниям. Разумеется, если в работе организма наблюдаются серьезные нарушения, трехдневным кефирным питанием здоровье не поправить, но в качестве профилактического приема к диете прибегать можно.

Не стоит забывать и о влиянии состояния кишечника на состояние кожи. Прыщи, периодические гнойничковые высыпания, закупоренные поры – настоящий бич тех, чей кишечник не очищается регулярно и эффективно. Кефирная диета за три дня поможет привести в порядок кожу, не навредив организму.

Кому показана трехдневная кефирная диета

Кефирная диета на три дня – это шоковое очищение организма для тех, кто перед тем как сесть на нее, позволил себе гастрономическую несдержанность, например, перебрал в десертами на празднике. Иногда краткосрочное кефирное питание нужно девушкам в преддверии важного события, когда с трудом надевается новое платье или старые любимые джинсы.

Три дня на кефире с 1% жирностью помогут формам немного "сдуться", за счет потери лишней жидкости и уплощения живота можно потерять несколько сантиметров в талии и бедрах. Хорошо поможет такая диета тем, кому предстоит фотосессия, а лицо склонно к отекам или есть заметный второй подбородок. Как правило, трехдневная кефирная диета без труда справляется с умеренной полнотой лица.

Нельзя сидеть на строгой кефирной диете лицам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нарушением работы печени и почек. Не стоит обращаться к этой диете, если вы находитесь в тяжелом психологическом состоянии, в стрессе, депрессии.

Как сидеть на трехдневной кефирной диете

Необходимо полтора литра кефира, который надо разделить на шесть равных частей и пить в течение всего дня через равные промежутки времени. В самом строгом варианте берется 1% кефир, но можно пить классический с жирностью 3.2% – при такой жесткой монодиете вы точно не наберете вес.

Кефир – единственный продукт, который разрешается употреблять в течение этой диеты. Нельзя лишать организм жидкости в этот период, иначе наступит обезвоживание. Полтора литра чистой негазированной воды – это норма для такой диеты. Вода поможет немного снизить голод, не позволит сильно замедлить обмен веществ и будет способствовать более эффективному процессу детоксикации организма. Чай во время диеты лучше не пить никакой, не стоит помогать организму терять жидкость за счет дополнительного потребления зеленого чая, он и без того испытывает стресс.

Как выйти из трехдневной кефирной диеты

Кефирное питание переносится непросто, и по истечении третьего дня у всех наступает желание немедленно утолить голод. Последствия могут быть непредсказуемыми, но даже если вы не почувствуете негативных изменений, их ощутит организм. Выход из кефирной диеты в три дня должен быть плавным.

Постепенно нужно вводить в рацион углеводистые продукты, которые насытят организм энергией, но не нагрузят кишечник чрезмерно. Утром можно съесть цельнозерновые хлопья с молоком, в обед – легкий суп на курином бульоне, на ужин – отварную рыбу или курицу с небольшим количеством овощей, приготовленных на гриле или на пару. На второй день можно добавить к обеду немного пасты, картофеля или риса, на ужин вводить свежие овощи, а перекусывать фруктами. Самые первые дни лучше перемежать прием пищи с кефиром через час-два. Постепенно снижая его потребление, оставляя его в качестве позднего ужина или перед сном.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

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