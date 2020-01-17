Элевит Пронаталь: инструкция, показания, способ применения

Комплекс витаминов, которые применяют во время беременности

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Элевит Пронаталь – это мультивитаминный-минеральный препарат, содержащий 12 витаминов в сочетании с тремя минералами и четырьмя микроэлементами, специально разработанный для обеспечения оптимальной микронутриентного поддержки как для плода, так и для будущей матери.

Витамины жизненно необходимы для нормального развития и роста плода и новорожденного, для обмена веществ и образования углеводов, энергии, липидов, нуклеиновых кислот и протеинов так же, как и для синтеза аминокислот, коллагена и нейротрансмиттеров.

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Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:

витамин А – 3600 МЕ;

Витамин В 1 – 1,6 мг;

Витамин В 2 – 1,8 мг;

Витамин В 6 – 2,6 мг;

Витамин В 12 – 4 мкг;

Витамин С (в виде кальция аскорбата дигидрата) – 100 мг;

Витамин D 3 – 500 МЕ;

витамин E – 15 мг;

кальция пантотенат – 10 мг;

биотин – 0,2 мг;

никотинамид – 19 мг;

фолиевая кислота – 0,8 мг;

Кальций (в виде кальция аскорбата дигидрата, кальция пантотената, кальция гидрофосфата безводного) – 125 мг;

Магний (в виде магния оксида легкого, магния гидрофосфат тригидрата, магния стеарата) – 100 мг;

Фосфор (в виде кальция гидрофосфата безводного, магния гидрофосфат тригидрата) – 125 мг;

Железо (в виде железа фумарата) – 60 мг;

Цинк (в виде цинка сульфата моногидрата) – 7,5 мг;

Марганец (в виде марганца сульфата моногидрата) – 1 мг;

Медь (в виде меди сульфата безводного) – 1 мг.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, маннитол, этилцеллюлозная водная дисперсия, макрогол 6000, макрогол 400, прецирол Ато 5, желатин, целлюлоза микрокристаллическая, этилцеллюлоза, крахмала натрия гликолат, магния стеарат, повидон К90, повидон К30, гипромеллоза, тальк, титана диоксид (Е171), железа оксид желтый (Е172). (Е 172).

Выпускается по 10 или 20 таблеток в блистере. По 3 или 10 блистеров (по 10 таблеток) или 5 блистеров (по 20 таблеток) в картонной коробке.

Основные физико-химические свойства: продолговатые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, серовато-желтого цвета с риской для разламывания на одной стороне таблетки, запах отсутствует или едва обнаруживается.

Фармакотерапевтическая группа. Поливитамины с минеральными веществами. АТС код А11АА03.

Показания

Для предупреждения и коррекции витаминной и минеральной недостаточности в течение планирования беременности, в период беременности и в период кормления грудью.

Для применения препарата не менее чем за 1 месяц до оплодотворения для снижения риска возникновения дефектов нервной трубки и других врожденных пороков развития.

Для предупреждения развития анемии, связанной с дефицитом железа и фолиевой кислоты.

Для уменьшения частоты тошноты и рвоты на начальных стадиях беременности.

Противопоказания

Элевит Пронаталь не следует применять у пациентов с реакциями гиперчувствительности к любым компонентам препарата, гипервитаминозом А и/или D, при лечении витамином А или синтетическими изомерами изотретиноина и этретината или бета-каротина, бета-каротин рассматривается как источник витамина А, одновременном приеме ретиноидов; при нарушении функции почек тяжелой степени, нарушении обмена железа и/или меди, гиперкальциемии, гиперкальциурии тяжелой степени, саркоидозе в анамнезе, активных формах туберкулеза легких, язве желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, гипервитаминозе Е.

Фармакокинетика

Действие препарата Элевитâ Пронаталь является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение фармакокинетических наблюдений не представляется возможным: все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований.

Применение

Препарат принимают по одной таблетке в день с небольшим количеством воды во время еды. В случае утреннего недомогания таблетку следует принимать в полдень или вечером.

Препарат рекомендуется применять до планируемой беременности, в течение беременности и в период грудного вскармливания.

Перед началом приема препарата следует обязательно проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

Не следует превышать рекомендованные дозы.

Очень высокие дозы некоторых составляющих, особенно витамина А, витамина D, железа, меди могут быть вредными для здоровья. В случае применения других витаминов отдельно или в составе поливитаминных препаратов или любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом до начала применения этого препарата, чтобы избежать возможной передозировки.

Следует применять с осторожностью вместе с другими продуктами, содержащими витамин А, синтетическими изомерами изотретиноина и этретината или бета-каротина, поскольку высокие дозы этих компонентов считаются вредными для плода и могут вызвать гипервитаминоз А; следует применять с осторожностью вместе с другими продуктами, содержащими витамин D, поскольку высокие суточные дозы могут вызывать гипервитаминоз D. Кальций, аскорбиновая кислота и витамин D могут вызывать формирование конкрементов, больным с нефролитиазом и уролитиазом следует применять витамины с осторожностью.

Это лекарственное средство следует применять с осторожностью под наблюдением врача при поражениях печени, хроническом гломерулонефрите, тромбоэмболии, тиреотоксикозе, декомпенсации сердечной деятельности, тромбофлебите, подагре, гиперурикемии, эритремии, эритроцитозе.

Это лекарственное средство содержит лактозу и маннит. Лактозосодержащие препараты не следует применять у пациентов с лактазной недостаточностью, галактоземией или глюкозо-галактозным синдромом мальабсорбции. Маннит может оказывать легкий слабительный эффект. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом перед применением этого препарата.

Это лекарственное средство не содержит йода. В период беременности и кормления грудью следует применять достаточное количество йода.

С осторожностью назначают при пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменной болезни, хроническом панкреатите, сахарном диабете, новообразованиях.

Применение в период беременности или кормления грудью. Витамин А в дозах выше 10 000 МЕ в сутки, что назначали в течение первого триместра беременности, может иметь тератогенный эффект. Таким образом, этот препарат необходимо принимать с осторожностью вместе с другими лекарственными средствами, содержащими витамин А, синтетические изомеры изотретиноин и этретинат, или бета-каротин, поскольку вышеуказанные компоненты считаются вредными для плода.

Хроническое передозировки витамином D может быть вредным для плода. Необходимо предотвращать передозировки витамина D, поскольку постоянная гиперкальциемия может приводить к задержке физического и умственного развития, Надклапанный и аортального стеноза, а также ретинопатии у детей. Было показано, что у животных передозировка витамина D во время беременности приводит к тератогенного эффекта. Нет подтверждений, что витамин D в рекомендованных дозах может вызвать тератогенный эффект у человека.

Кормления грудью. Хроническое передозировки витамином D может быть вредным для новорожденного. Витамины и минералы проникают в грудное молоко. Это нужно учитывать, если новорожденных получает соответствующие препараты.

Для женщин в период беременности и кормления грудью установлен верхний допустимый предел применения витамина D – 2000 МЕ в сутки, которая считается безопасной. Элевит Пронаталь содержит в своем составе 500 МЕ витамина D в одной таблетке.

Дети. Данных о применении данного препарата у детей нет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не выявлено.

Побочные эффекты

Перечисленные побочные действия препарата основаны на спонтанных отчетах. В целом препарат переносится хорошо.

В редких случаях: желудочно-кишечные расстройства – дискомфорт в области живота, запоры, вздутие живота, рвота, диарея и тошнота

В единичных случаях: аллергические реакции – крапивница, припухлость лица, появление хрипов, покраснение кожи, сыпь, пузыри и шок.

Взаимодействия

Не отмечено каких-либо специфических взаимодействий при приеме рекомендованных доз препарата.

Различные возможные взаимодействия описываются в литературе для каждого отдельного компонента, таким образом, женщины, получающие какое-либо другое лечение, должны проконсультироваться с врачом перед приемом препарата.

Элевит Пронаталь и алкоголь. Алкоголь противопоказан при беременности.

Передозировка

При применении в рекомендованных дозах Элевит Пронаталь риск передозировки отсутствует.

Случаи передозировки основном связаны с сопутствующим применением высоких доз монопрепаратов или мультивитаминов. Острое или длительное передозировка может вызвать гипервитаминоз А и D, гиперкальциемии, а также токсическое действие железа и меди.

Признаком острого отравления могут быть неспецифические симптомы: головная боль, начинается внезапно, угнетение сознания и желудочно-кишечные расстройства (запор, диарея, тошнота и рвота). Если возникают такие симптомы, лечение необходимо прекратить и проконсультироваться с врачом.

Передозировка витамина С (применение в дозе, превышающей 15 г) может приводить к гемолитической анемии у определенных лиц с дефицитом глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы.

При длительном применении в высоких дозах могут возникнуть раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта, аритмия, парестезии, гиперурикемия, снижение толерантности к глюкозе, гипергликемия, транзиторное повышение активности АСТ, ЛДГ, щелочной фосфатазы, нарушение функции почек, сухость и трещины на ладонях и ступнях, выпадение волосы, себорейная сыпь.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Роттендорф Фарма ГмбХ для "Байер Консьюмер Кер АГ", Германия/Швейцария

Цена. Элевит Пронаталь №30 от 158 до 273 грн.

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