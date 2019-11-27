Энтерожермина: инструкция, показания, дозировка

Препарат для нормализации пищеварения и восстановления микрофлоры кишечника

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Энтерожермина восстанавливает кишечную микрофлору, измененную в результате лечения лекарственными средствами, которые приводят к дисбактериозу.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: споры полирезистентного штамма Bacillus clausii.

Вспомогательные вещества: вода очищенная – до 5 мл.

Энтерожермина – это суспензия для перорального применения по 5 мл в полиэтиленовом флаконе; по 10 флаконов, соединенных между собой полиэтиленовой перемычкой, в кассете; по 1 или 2 кассеты в картонной коробке.

Основные физико-химические свойства: суспензия для приема внутрь в виде опалесцентной, беловатой жидкости с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа. Антидиарейные микробные препараты. Код АТХ А07 FА.

Показания

Лечение и профилактика дисбактериоза кишечника и связанного с ним эндогенного дисвитаминоза.

Терапия, направленная на восстановление нормальной микрофлоры кишечника, которая нарушается во время лечения антибиотиками или химиотерапевтическими препаратами.

Острые и хронические желудочно-кишечные заболевания, связанные с интоксикацией или дисбактериозом кишечника и дисвитаминозом, у детей грудного возраста, находящихся на грудном вскармливании.

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ препарата.

Фармакологические свойства

Препарат Энтерожермина – суспензия спор Bacillus clausii, которые обычно присутствуют в кишечнике и не проявляют патогенной активности.

Благодаря действию Bacillus clausii препарат восстанавливает кишечную микрофлору, измененную в результате лечения лекарственными средствами, которые приводят к дисбактериозу.

Кроме того, благодаря способности Bacillus clausii синтезировать различные витамины, особенно группы В, препарат способствует коррекции дисвитаминозу, вызванного применением антибиотиков или химиотерапевтических препаратов. Благодаря метаболической активности Bacillus clausii применение препарата позволяет достичь неспецифического антигенного и антитоксического эффекта.

Благодаря высокой резистентности к химическим и физическим агентам, споры Bacillus clausii проходят невредимыми сквозь барьер желудочного сока в кишечный тракт, где они превращаются в метаболически активные вегетативные клетки.

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Дозировка

Для приема внутрь. Не вводить инъекционно!

Препарат следует выпить. Не принимать никаким другим способом.

Взрослым: 2-3 флакона в день, если иное не прописано лечащим врачом. Рекомендуемые интервалы между приемами однократной дозы препарата (1 флакона) составляют 3-4 ч.

Младенцам (от 3 недель) и детям:1-2 флакона в день, если иное не прописано лечащим врачом.

Если суточная доза препарата составляет 1 флакон в день, препарат должен быть принят 1 раз/сут (1 флакон принимается целиком). Если суточная доза превосходит 1 флакон, рекомендуемые интервалы между приемами однократной дозы препарата (1 флакона) составляют 3-4 ч.

Лечащий врач, используя другие дозировки препарата, может рекомендовать иную суточную дозу, в зависимости от состояния пациента.

Способ применения

Оторвите один флакон от ленты флаконов. Встряхните флакон. Проверните верхнюю часть флакона по часовой стрелке и оторвите ее. Вылейте содержимое флакона в подслащенную воду, молоко, чай или апельсиновый сок или выпейте препарат без предварительного разбавления. Наличие видимых частиц во флаконе (вследствие агрегации спор) не влияет на качество препарата.

Особенности применения

Препарат обладает высокой резистентностью к антибиотикам, что позволяет применять его как для профилактики изменений микрофлоры кишечника вследствие селективного действия антибиотиков (особенно антибиотиков широкого спектра действия), так и для восстановления уже нарушенного баланса микрофлоры кишечника.

В случае использования Энтерожермины во время курса антибиотикотерапии рекомендуется принимать препарат между двумя последовательными приемами дозы антибиотика (например, через 2-3 ч после приема антибактериального препарата).

Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказаний относительно применения препарата в период беременности и кормления грудью нет.

Дети. Препарат можно применять детям в возрасте от 28 дней.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты

Во время приема препарата возможно возникновение реакции гиперчувствительности, в том числе высыпания и крапивница, ангионевротический отек.

Взаимодействия. Лекарственное взаимодействие в результате одновременного приема с другими лекарственными средствами неизвестно.

Энтерожермина и алкоголь. Нет данных.

Передозировка. Нет сообщений о клинических проявлениях передозировки этого препарата.

Срок годности. 2 года в нераскрытом флаконе.

Условия хранения. Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С. Во избежание загрязнения суспензии, нельзя открывать флакон заранее.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Санофи-Авентис С.п.А., Италия или Лаборатории Юнитер, Франция.

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. Вьяле Еуропа, 11-21040 Ориджьо (VA), Италия или Зи де ля Гери 50211, Кутанс Седекс, Франция.

Цена. От 180 до 250 грн.

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