Эпидемия кори в Украине: четыре опасных мифа о болезни

2018-й год — пиковый: за три квартала корью заболели 31 тысяча украинцев

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По данным Центра общественного здоровья МЗ Украины, заболеваемость корью в стране стремительно растет. Для сравнения: за 9 месяцев прошлого года ею заболело 1876 украинцев. А за тот же период в 2018 году — 31 313 человек!

По оценкам специалистов Центра, такая тенденция сохранится: корь — вирус цикличный, массовые вспышки происходят каждые 5—6 лет, а текущий год — пиковый. Рекордным для Украины был 2006 год: тогда заболело 42 тысячи 724 человека. Но паниковать не стоит: корь излечима, и с тем меньшими осложнениями, чем быстрее при первых симптомах ОРЗ человек обратился к врачу. Немаловажно знать и то, что смертность от кори преувеличена: умирает от нее 0,004% заболевших. А какие еще есть мифы о кори? О главных нам рассказала Ирина Лесняк, семейный врач медсети "Гармония здоровья".

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Миф 1: взрослый человек заболеть не может

Может, если ему 30 лет и меньше или больше 50. Дело в том, что с 1990-х годов в моду стал входить отказ от прививок. Плюс в то "смутное" для медицины время их не хватало, а до 1968 года иммунизации против кори в СССР не было. Вакцинация же создает защиту. При этом результативность формирования антител к возбудителю кори при однократной вакцинации — не более чем 85%, при двукратной — не менее 97%.

Миф 2: корью нельзя заразиться повторно

У 3% людей иммунитет к возбудителю формируется не полностью. Болеющий корью может заразить сам себя, если не меняет ежедневно полотенце и постельное белье: стойкий уровень антител к этой инфекции формируется у больного через 21 день, до этого он может набираться возбудителя с вещей, которыми пользуется.

Миф 3: прививка при 37,2 °С приведет к кори

Нет. Человек уязвим перед компонентами вакцины, только если имеет серьезный клеточный/комбинированный иммунодефицит — например, вызванный ВИЧ или врожденный. Не заражение, а осложнения после вакцинации возможны, если за последний год человек болел ОРВИ более 10 раз, при этом выкарабкивался из болезни более чем за неделю; если вакцинация от кори была проведена в течение четырех недель после любой другой.

Таким образом, при 37,2°С, но в отсутствие указанных выше состояний, вакцина не опасна. Но возможна другая неприятность: выработка антител к кори может затянуться или быть не полной, из-за чего прививка не даст ожидаемой защиты в 97%.

Миф 4: риск заражения уменьшит маска

Марлевые маски с толстой ватной прокладкой не на 100% защищают от прохождения вирусов кори через нее. А медмаски из аптеки и вовсе прием, скорее, психотерапевтический, поскольку легкопроницаемы. К слову, по этой причине вы редко увидите инфекциониста в маске, потому что все врачи в обязательном порядке проходят вакцинацию — это единственная защита от кори, стремящаяся к 100%.