Еще один миф? Стоит ли заменять сахар медом

Если сахар используют для придания продукту или блюду сладости, то мед считается прекрасным питательным и лечебным самостоятельным блюдом. Рассмотрим преимущества и недостатки меда и сахара для здоровья человека.

Мед против сахара: сходства и различия

И мед, и сахар — углеводы, состоящие из двух типов сахара: глюкозы и фруктозы.

Рафинированная фруктоза, которая содержится в подсластителях, метаболизируется печенью и связана с: Ожирением, жировым гепатозом, диабетом.

Как фруктоза, так и глюкоза быстро разрушаются организмом и могут вызывать всплески уровня сахара в крови.

Пропорции глюкозы и фруктозы в меде и сахаре различны:

Сахар состоит из 50% фруктозы и 50% глюкозы

Мед содержит 40% фруктозы и 30% глюкозы

Остаток меда состоит из воды, пыльцы и минералов, включая магний и калий

Гликемический индекс (GI) сахара выше, чем меда, а это означает, что он быстрее повышает уровень сахара в крови. Это связано с более высоким содержанием фруктозы и отсутствием микроэлементов.

Однако, мед более калорийный продукт. Хотя он слаще, чем сахар, поэтому его может потребоваться меньше. Оба подсластителя при чрезмерном употреблении могут привести к увеличению веса.

Полезные свойства меда

С древних времен мед используется не только как подсластитель, но и в медицинских целях.

Он представляет собой вязкую жидкость, производимую пчелами и окрашенную в цвет от соломенно-желтого до темно-коричневого. Мед в сотах сохраняет свою свежесть.

К преимуществам меда относят большее количество питательных веществ и меньше обработки.

Мед содержит аминокислоты, антиоксиданты, ферменты, минералы и витамины.

Некоторые исследования показывают, что темный мед имеет больше антиоксидантов, чем светлый. Кроме того, мед меньше обрабатывается, поскольку для готовности ему необходимо пройти только пастеризацию. Сырой мед также является съедобным и содержит больше антиоксидантов и ферментов, чем пастеризованные сорта.

Лекарство от кашля Некоторые исследования показывают, что мед является естественным методом облегчения кашля у детей.

Исследование, проведенное в 2007 году, показало, что дети с бронхитом, которые употребляли темный мед, чувствовали себя лучше, чем те, кто принимал плацебо. Однако, разница была небольшой.

Аллергия. В одном из исследований, опубликованном в 2011 году, было обнаружено, что люди с аллергией на пыльцу березы, которые принимали мед из пыльцы березы, испытали:

60-процентное снижение симптомов, на 70 процентов меньше дней с тяжелыми симптомами и в два раза больше дней без симптомов.

Они также смогли снизить потребление антигистамина на 50 процентов по сравнению с контрольной группой. Причиной этих улучшений могут быть антиоксидантные и противовоспалительные свойства меда.

Недростатки меда

Высококалорийность

Одна столовая ложка меда содержит 64 калории, в то время, как в столовой ложке сахара всего 49 калорий.

Риск детского ботулизма

Давать мед детям младше 12 месяцев — небезопасно. Бактериальные споры меда могут вызывать детский ботулизм, редкую, но потенциально опасную для жизни болезнь.

Споры, вызывающие ботулизм у младенцев, безвредны для детей старшего возраста и взрослых.

Преимущества сахара

Сахар добывается из сахарного тростника или сахарной свеклы. Несмотря на то, что его получают из натуральных веществ, перед тем, как стать готовым продуктом, он проходит обработку.

Существует несколько различных видов сахара:

Коричневый

Неочищенный тростниковый сахар

Порошкообразный

Сырой, необработанный

Турбинадо

Белый

Сахар не содержит добавленных питательных веществ. Тем не менее, коричневый сахар, который представляет собой смесь белого сахара и побочного продукта производства, известного как меласса, может иметь некоторые микроэлементы.

К преимуществам сахара относят:

Меньшее количество калорий

Сахар содержит 49 калорий на столовую ложку, а мед — 64. Однако мед слаще сахара, поэтому для достижения такой же сладости его может потребоваться меньше.

Длительный срок хранения и низкая стоимость производства

Сахар дешевый и легкодоступный продукт с длительным сроком хранения.

Недостатки сахара:

Высокий ГИ

Сахар повышает уровень глюкозы в крови быстрее, чем мед. Это приводит к всплеску энергии, сопровождаемому резким снижением, которое характеризуется усталостью, головными болями и проблемой с концентрацией.

Повышенный риск сердечных заболеваний и диабета типа 2

Неумеренное потребление сахара приводит к увеличению веса и ожирению, которые, в свою очередь, увеличивают риск других заболеваний.

Проблемы с печенью. Поскольку печень отвечает за метаболизацию рафинированной фруктозы, чрезмерное употребление сахара может затруднить ее функции. Это может стать причиной:

Безалкогольной жировой болезни печени

Повышенного холестерина

Ожирения

Кариес

Кариес и другие стоматологические проблемы развиваются быстрее при высоком потреблении сахара.

Изменения в кишечнике

Диета с высоким содержанием сахара уменьшает количество полезных бактерий в кишечнике, что может увеличить риск развития хронических заболеваний.

Сложнее переваривать

Как уже говорилось, сахар не содержит ферментов, которые есть в меде, поэтому его труднее усвоить.

Мед против сахара: что лучше?

Избыточное потребление сахара и меда одинаково вредно для организма. Поэтому оба продукта следует использовать в умеренных количествах или не использовать вообще. В то же время, мед обладает некоторыми преимуществами для здоровья, например, в лечении кашля или аллергии, или в качестве местного применения, что никак не влияет на уровень сахара в крови.

Если вы отдаете предпочтения меду, выбирайте темные сорта, в которых содержится больше питательных веществ, ферментов и антиоксидантов.

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) предлагает женщинам потреблять из сахара не более 100 калорий в день (около 6 чайных ложек), а мужчинам — не более 150 калорий в день (9 чайных ложек).

Важно отметить, что эти количества учитывают сахара, уже добавленные в обработанные и предварительно упакованные продукты, а также такие виды сахара, как мед и сиропы.

Советы по сокращению потребления сахара и меда

Делите порцию на два. Используйте половину ложки меда или сахара вместо полной.

Сократите сахар в выпечке на одну треть. Это уменьшит потребление, не оказывая большого влияния на вкус или текстуру.

Используйте экстракты или сладкие специи. Экстракты, такие как миндаль или ваниль, могут придать сладкий аромат коктейлям или хлебобулочным изделиям без увеличения потребления сахара. Имбирь, корица и мускатный орех являются отличными примерами сладких специй, которые могут добавить сладость без калорий.

Замените сахар несладким яблочным соусом или пюре из бананов. Эти натуральные фруктовые пюре могут заменить сахар в равных количествах при приготовлении блюд.

Хотите сладкого – съешьте фрукт. Свежие ягоды, бананы, манго и другие фрукты могут удовлетворить потребность в сладком. Фрукты, консервированные в воде, тоже неплохой вариант. Избегайте фруктов, консервированных в сиропе.

Напомним, ранее сообщалось, какие продукты ни в коем случае нельзя употреблять с молоком.

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