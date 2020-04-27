Еще одна страна заявила о победе над коронавирусом

С 18 апреля в Мавритании не было ни одного нового случая

Недавно мы писали о том, что Гренландия (островная автономная провинция в составе Королевства Дания) победила коронавирус. С 4 апреля на самом большом в мире острове не было зафиксировано ни одного нового случая COVID-19. А 11 человек, у которых был обнаружен коронавирус, – полностью выздоровели.

Сегодня министерство здравоохранения Мавритания заявило о победе над коронавирусом, сообщает издание Le Calame. С начала пандемии в этой африканской стране было зафиксировано семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один человек умер, шесть выздоровели. Последний раз в Мавритании регистрировали заболевшего на COVID-19 еще 18 апреля. С тех пор нет ни одного нового случая заражения.

Мавритания победила коронавирус Фото: Pexels

Первый случай коронавирусной инфекции в Мавритании был зафиксирован 13 марта. В тот же день в стране был введен жесткий карантин. Были запрещены массовые собрания, посещения рынков и школ. В стране ввели комендантский час.

На данный момент власти не собираются отменять карантин, опасаясь второй волны коронавирусной инфекции.

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"Ситуация, кажется, находится под контролем, но органы здравоохранения и власти должны обеспечить принятие всех мер, чтобы избежать второй волны для страны. В этой связи вызывает беспокойство то, что произошло с момента прекращения сдерживания вируса в эпицентре пандемии, в Китае", – заявил президент Мавритании.

Напомним, ранее мы писали о том, ожидается ли вторая волна коронавируса в Украине.

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