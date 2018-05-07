Есть хитрая уловка: что не так с декларациями в украинских больницах

Врачи уже нашли способ, как обманывать украинцев

Медреформа в Украине: что не так с декларациями. Фото: depositphotos

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк в Facebook рассказал, что некоторые врачи обманом могут отказываться от подписания декларации, мотивируя это набором максимально возможного количества пациентов.

Чиновник в подобном случае советует украинцам обращаться к главному врачу конкретной больницы или же в Минздрав.

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"Рано паниковать, что "хороших врачей разобрали". Вы можете выбирать врача, которому доверяете. Но и не медлите, ведь рано или поздно хороших врачей таки разберут", – рассказывает он. – От старта кампании "Доктор для каждой семьи", всего три семейных врача и два педиатра в Украине набрали нужное количество пациентов".

Павел Ковтонюк также сообщил, что за месяц кампании набрать лимит пациентов почти невозможно. На сегодня это сделали лишь пять врачей на всю страну.

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"Это три семейных врача (в Полтавской, Черниговской и Донецкой областях) и два педиатра (оба – Донецкая область). Большинство врачей находится довольно далеко от лимитов", – утверждает заместитель министра здравоохранения.

По информации Минздрава, для семейного врача оптимальное количество пациентов – 1800, терапевта – 2000, педиатра – 900.

Напомним, 25 апреля Кабинет министров Украины утвердил базовый тариф за обслуживание пациента в 2018 году – 370 гривен за человека, который подписал с врачом декларацию. Ранее стало известно, что украинцы будут платить врачам официально.

Кроме этого, мы писали, что и.о. министра здравоохранения Супрун объявила, когда изменятся тарифы на медицинские услуги для украинцев.

"В 2018 мы переходим к изменению финансирования на первичном звене (медицины. – Ред.). Это не произойдет за один день. Финансирование по новой системе будет проходить круглый год. Лечение в поликлиниках и больницах не изменится с 1 января 2018 года, останется пока как сейчас", – рассказала Супрун.