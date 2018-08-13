Есть в каждом доме: назван предмет, провоцирующий девять видов рака

Ученые из США сделал осень важное заявление

Телевизор может вызвать рак у человека. Фото: pixabay

Пристрастие к частому просмотру телевизора чревато девятью видами онкологии, в том числе раком груди, легких, толстой кишки и мозга.

К такому выводу пришел эпидемиолог из Национального онкологического института США Чарльз Мэтьюз. По его словам, даже регулярный просмотр сериалов, телевизионных шоу и спортивных матчей очень вредит здоровью, передает "АиФ".

В связи с этим он рекомендует заменить сидение (или лежание) перед телевизором прогулкой на свежем воздухе. Даже если 60% времени вы проводите сидя, у вас есть еще четыре – шесть часов, чтобы завершить его активно.

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По данным Национального института здоровья США, регулярная физическая активность – это хотя бы по семь с половиной часов в неделю.

Напомним, ранее мы писали, что длительный просмотр телевизора снижает фертильность мужчин. Кроме этого, мы писали, что люди проводят девять лет жизни перед телевизором – исследование.

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